L’enfance est de retour! ‘Pingu’ revient sur Channel 11 et nous ne pouvons pas nous enthousiasmer

Si vous êtes l’une des dames et messieurs qui n’arrête pas de dire que les dessins animés d’avant étaient meilleurs, alors cette note vous intéresse … et beaucoup. Si vous êtes quelqu’un des années 90, a grandi dans l’une des décennies les plus complexes et amusantes de l’histoire de l’humanité, et cela grâce aux dessins animés qui sont apparus à la télévision ouverte ou câble sur certains canaux spécifiques.

Canal 11 de l’Institut national polytechnique, pour tout enfant mexicain qui se respecte, est sur un piédestal ayant eu de merveilleux dessins animés comme Graphites, Les contes de la rue Broca, Mona, le vampire, Les aventures d’une mouche, Ernesto le vampire, Moomin, Kipper, Charlie et Lola et de plus.

Mais il y en a un qui tient une place spéciale dans nos cœurs, et c’est Pingu. Cette animation en stop motion (celle que vous pensiez être de la pâte à modeler pure et de la magie) avait pour protagoniste Pingu, un pingouin du pôle Sud qui a toujours eu une expérience étrange tout au long de ses chapitres.

Tu te souviens de l’intro? Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pingu Pingu…

Certains d’entre eux Ils étaient liés à son ami du phoque, Robbie, ou à son jeune frère qui le mettait sur la sellette. Pingu ne parla pas, mais il fit une trompe avec son bec, et ainsi il communiqua avec sa mère, son frère et tout le monde. On s’en souvient très bien, peut-être, parce que c’était un dessin animé qui traitait de sujets très simples, mais toujours avec une leçon sur la fraternité, l’amitié, l’honnêteté et les autres.

La merveilleuse nouvelle est que Pingu revient sur le canal 11. Du lundi au vendredi à 13 h et jusqu’à 11 h 2, c’est que nous pouvons voir les nouvelles aventures de Pingu. Et en passant, revenons à notre enfance. C’est aussi lUne occasion parfaite de montrer le plus petit d’une maison (enfants, petits frères, neveux et autres), un dessin animé qui a marqué l’enfance de nombreux Mexicains.

La nouvelle a été donnée par le compte officiel IPN sur Twitter: “Pingu revient à # OnceNiñasYNiños! Ne manquez pas ses nouvelles aventures dans la ville, du lundi au vendredi à 13h00 le 11.2. Branchez-vous! #ElOnceSeQuedaContigo “. Accompagné d’une image de Pingu telle que nous nous en souvenons (nous savons que vous êtes très heureux de cette nouvelle).

On se souvient de toi. Pingu sera sur 11.2 du canal 11 du lundi au vendredi à 13 h ou 13 h à Mexico. Une autre surprise de sa programmation est 31 Minutes, que vous pouvez voir du lundi au vendredi à 18 h ou 18 h.