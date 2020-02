L’enfant a dépensé toutes ses économies pour que sa mère connaisse Ricky Martin avant de mourir

Thiago n’avait pas peur de dépenser toutes ses économies pour essayer de faire connaître sa idole à sa mère.

Pour le garçon argentin de 8 ans, rien n’a empêché sa mère, qui souffre d’un cancer grave, de rencontrer Ricky Martin. Il a dépensé toutes ses économies pour une émission de télévision pour l’aider à réaliser ce rêve.

Il a appris que la production de la chaîne “eldoce.tv” esquivait une coexistence avec le chanteur dans un style de “rencontre et salut” et a commencé sa cause. Il a écrit une lettre à la chaîne où il a expliqué que sa mère avait une tumeur au cerveau et qu’elle avait beaucoup d’amour pour les Portoricains.

Dans sa lettre, il explique qu’il n’est pas assez âgé pour participer au concours et qu’il n’avait pas assez d’argent pour acheter des billets pour le concert qui aura lieu dans sa ville.

Le petit Argentin a réussi à se rendre à la production, car il a accompagné la lettre d’un petit déjeuner, qu’il a acheté avec toutes ses économies, avec l’intention que sa mère puisse gagner l’occasion de rencontrer l’artiste.

Voir ce post sur Instagram

#RobeRehearsal #MotimientoTour moments. 2/7: Porto Rico 2/8: Porto Rico 2/9: Porto Rico * 2/21: Barranquilla, Colombie * 2/23: Vina del Mar, Chili 2/25: Cordoba, ARG 2/27: Buenos Aires, Argentine 2/28: Buenos Aires, Argentine 2/29: Buenos Aires, Argentine 3/2: Montevideo, Uruguay 3/7: Ensenada, MEX 3/10: Hermosillo, MEX 3/13: Monterrey, MEX 3/14: Torreon , MEX 3/18: Guadalajara, MEX 3/20: Queretaro, MEX 3/21: Mexico, MEX 3/25: Aguas Calientes, MEX 3/27: Veracruz, MEX 3/28: Puebla, MEX 4/1: San Luis Potosí, MEX 4/2: Leon, MEX 4/4: Acapulco, MEX Et plus à venir 📸: @leandrovco

Un post partagé par Ricky (@ricky_martin) le 6 février 2020 à 9h02 PST

«Salut, je suis Thiago, j’ai 8 ans. J’ai apporté un riche cadeau que j’ai acheté avec mes économies, alors profitez-en. Tout ce que je demande à ma maman, de rencontrer Ricky Martin. Je ne peux pas participer car je suis un petit enfant, je n’arrive pas avec mes économies pour acheter le billet » Thiago a écrit.

Pour le moment, ni le producteur ni Ricky Martin n’en ont parlé, bien que la nouvelle soit déjà devenue virale sur les réseaux.

Que pensez-vous de la réaction de Thiago?

Si cette nouvelle atteint plus de médias, est-il possible que je puisse réaliser votre rêve?

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: