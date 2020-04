L’enfer de Dante: naviguer dans les complexités de l’enfer dans «Comme au-dessus, donc en dessous» [Netflix]

“Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici.”

Ces mots gribouillés à travers les murs sous les catacombes de Paris marquent l’entrée en enfer pour les personnages de Comme ci-dessus, donc ci-dessous. Ils annoncent un acte final cauchemardesque. Les mêmes mots qui marquent les portes de l’enfer dans l’Enfer de l’écrivain Dante Alighieri, la première partie de son poème épique de la Divine Comédie. Inferno raconte le voyage de Dante à travers les neuf cercles de l’enfer, guidé par le poète romain Virgile. Leur voyage commence le Vendredi Saint et le couple émerge de l’enfer tôt le matin de Pâques sous un ciel étoilé. Bien qu’As Above, So Below puise dans diverses mythologies, c’est Inferno de Dante et son rendu complexe de l’enfer qui reflète le plus fidèlement la quête de la protagoniste Scarlett Marlowe, ce qui en fait un film métrage atypique qui offre une construction du monde en couches impressionnante.

Notre introduction à Scarlett (Semaines Perdita) commence par une confession vidéo de faire illégal; le savant accompli se faufile en Iran pour explorer un système de grottes au bord de la démolition. La vidéo serait une explication de ses actions si elle devait mourir pendant son voyage. La punition pour avoir été attrapé, après tout, est «l’enterrement jusqu’au cou dans le sable». Ce sont parmi les premiers mots que le personnage prononce dans le film, et il fait déjà référence au poème de Dante. À savoir, le neuvième cercle de l’enfer connu sous le nom de trahison, réservé aux traîtres et aux trahisons. Dante trouve des traîtres à leurs proches ici, enterrés dans un lac de glace où seules leurs têtes et leurs cous sont exposés. Plus qu’un simple coup de chapeau au cauchemar infernal à venir, c’est une référence au voyage émotionnel de Scarlett; elle nourrit une immense culpabilité pour le suicide de son père. En n’étant pas là pour lui à son heure la plus sombre, elle sent qu’elle l’a trahi et l’intériorise comme un moteur pour achever son travail de découverte de la pierre philosophale.

Scarlett sort à peine de la grotte vivante, mais pas avant de découvrir une statue mythique qui se double d’un événement incitatif, une statue de «Rose Key» pleine d’écriture araméenne qui donne un aperçu de l’emplacement de la pierre. Une statue qui ressemble à un centaure, gardiens des cercles inférieurs de l’enfer. Scarlett enrôle son ancien amant George (Ben Feldman) à traduire, avec le cinéaste documentaire Benji (Edwin Hodge) en remorque. En utilisant le cahier du père de Scarlett avec des dessins des Neuf Cercles de l’Enfer, ils déduisent que la pierre se trouve probablement dans les entrailles des Catacombes. Une mystérieuse figure les invite à rechercher Papillon (François Civil) en tant que guide, qui amène des amis Siouxie (Marion Lambert) et Zed (Ali Marhyar) pour aider à collecter le trésor promis en paiement.

Le groupe se retrouve piégé presque immédiatement après s’être aventuré dans la section interdite des catacombes. Ils sont dirigés vers un tunnel menaçant et embarqué dont Papillon a peur; il prévient que les gens qui entrent dans le tunnel ne reviennent jamais, y compris son ami La Taupe. Ils rencontrent La Taupe peu de temps après, qui nourrit le ressentiment que Papillon et Siouxie ne l’ont jamais cherché, mais propose quand même de guider le groupe vers une sortie. La Taupe, ou The Mole, semble le plus représentatif de la description de Dante de ceux des Limbes. Limbo est essentiellement purgatoire, et La Taupe semble condamné à rester pour toujours coincé dans les entrailles des catacombes.

La seule issue est la descente. Qu’ils descendent à travers un puits est significatif. Scarlett explique que la phrase «comme ci-dessus, donc ci-dessous» est la clé de toute magie. Ce qui se passe dans une réalité se produit dans une autre, présentant une symétrie en miroir bizarre à leur voyage. Le groupe commence par descendre un puits, et ils finissent par descendre un autre puits. Dans Inferno, les puits jouent un rôle pour amener Dante et son guide vers les huitième et neuvième cercles. Plus tard, Dante et Virgile atteignent finalement le centre de l’Enfer et commencent leur évasion en continuant vers le bas. Dante est convaincu qu’ils retournent en enfer, seulement pour se rendre compte que la gravité a changé et qu’ils remontent à la surface.

Dante, à mi-chemin de sa vie, commence son voyage spirituellement perdu. Plus qu’un simple guide de l’enfer, Virgile devient son guide de la vertu et du mortel. Cela se reflète dans Scarlett, imprudente et ébranlée par la perte de son père, et George, l’ancre éthique strictement respectueuse des règles. Une grande partie de la peur de George pour avoir enfreint la loi provient du fait de passer du temps dans une prison turque avant les événements du film, qui est également parallèle à Virgile en ce qu’il a détaillé son voyage personnel à travers l’enfer dans son poème Aeneid.

Alors qu’ils descendent à travers les cercles de l’enfer, ils rencontrent divers pécheurs tourmentés. Cela se reflète dans les autres personnages; tous attirés et piégés par le péché. Papillon est confronté à un péché de son passé qui a entraîné la mort. Il refuse de revendiquer la responsabilité et l’enfer le condamne en conséquence. Au lieu d’être gelé dans un lac, il est gelé dans la pierre. Le fond et le péché de Benji sont moins transparents, mais son avis constant sur la femme païenne semble suggérer que son péché est la luxure, le deuxième cercle de l’enfer. La mort de Siouxie aux mains d’un démoniaque La Taupe est également moins définie. Pourtant, étant donné que ses premiers mots d’avertissement ont été dirigés contre elle, il est sûr de supposer qu’elle nourrissait une immense culpabilité avant sa disparition.

L’étoile de David qu’ils trouvent au plafond juste avant d’entrer dans la porte de l’enfer explique exactement comment le film se terminera, avec trois points au-dessus et trois points en dessous. Sur les six qui sont descendus dans les catacombes, trois sont revenus à la surface juste avant l’aube et trois restent piégés en dessous dans les entrailles de l’enfer. Les trois qui ont survécu ont reconnu leurs péchés et le rejet du péché est essentiellement le point d’enfer. Vous ne pouvez échapper à l’Enfer qu’en confessant puis en expiant vos péchés.

Comme ci-dessus, donc ci-dessous incorpore un peu de tout, de l’histoire égyptienne aux chevaliers des Templiers, à la mythologie alchimiste et à la religion. À la base, cependant, c’est une nouvelle version moderne de Dante’s Inferno. Ce n’est pas seulement les vastes profondeurs des Catacombes, entrelacées avec la connexion de l’écrivain et alchimiste français Nicolas Flamel à la pierre philosophale, qui en ont fait un cadre approprié pour le film. C’est que plus en enfer Virgile et Dante sont descendus, plus il est devenu petit. Quelle meilleure façon de représenter cela qu’avec un système claustrophobe souterrain sans cesse croissant?

Les images trouvées sont un sous-genre qui repose sur la simplicité pour relayer son histoire et permettre un maximum de frissons. Au lieu de cela, comme ci-dessus, donc ci-dessous est allé aussi impliqué que possible, présentant des couches infinies à décoller plus vous le regardez. Ce n’est pas aussi horrible que le poème de Dante, mais c’est un point d’entrée fantastique avec des images horribles. Le film ne précise pas quand il se déroule exactement, mais comme il suit de si près le voyage de Dante, il permet un visionnement de Pâques parfait.

Et heureusement, il est maintenant en streaming sur Netflix.