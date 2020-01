Lennox Crime Series Adaptation dans les œuvres de Synchronicity Films

Lennox crime series adaptation in the works from Synchronicity films

Selon Variety, Synchronicity Films a réussi à acquérir les droits de la série de livres de thriller criminel de l’auteur primé Craig Russell intitulée Lennox et prévoit d’adapter les romans pour le petit écran avec Robert Murphy attaché pour superviser l’adaptation TV.

Publié pour la première fois en 2009, Lennox est situé dans le centre-ville de Glasgow dans les années 1950 et est décrit comme “Le premier d’une série policière unique et mémorable, Lennox est granuleux, rapide, drôlement drôle et totalement convaincant.” Après ses débuts, il a été rapidement suivi de quatrièmes épisodes intitulés The Long Glasgow Kiss (2010), The Deep Dark Sleep (2011), Dead Men and Broken Hearts (2012) et The Quiet Dead of Thomas Quaid (2016).

«Je suis convaincue que Claire et l’équipe offrent le partenaire idéal pour faire apparaître Lennox – qui est un personnage subtilement nuancé et complexe – à l’écran», Dit Russell.

Le roman suit l’histoire de Lennox, un enquêteur privé né en Écosse qui a grandi en Amérique après la dépression. Il est un homme endommagé dans une ville difficile à un moment difficile car il se retrouve coincé entre trois chefs du crime de Glasgow – Les Trois Rois.

“Craig Russell’s Lennox est un personnage fascinant, s’inspirant du détective noir classique et lui insufflant de la fraîcheur et de la morsure à travers un cadre minutieusement recherché, l’authenticité de la période et une intrigue convaincante.” La directrice générale et directrice de la création de Synchronicity, Claire Mundell, a déclaré dans un communiqué. “Nous savons que Robert apportera son esprit et son brillant instinct de narration à ce projet, et nous avons hâte de le présenter au public avide de drames criminels innovants.”

Synchronicity Films est surtout connu pour avoir produit le film primé aux BAFTA intitulé Le cri qui mettait en vedette Jenna Coleman.

