– L’énorme twerk de Yanet García qui a même surpris son petit ami

Comme diverses célébrités, Yanet García Elle se conforme à la quarantaine recommandée par les autorités sanitaires en raison de l’épidémie de coronavirus, et de son domicile, elle partage ses routines d’exercice et la danse occasionnelle.

Mais récemment, elle a surpris ses millions de followers et même son propre petit ami, Lewis Howes, avec des mouvements de twerking à couper le souffle tout en portant des leggings à imprimé animal.

Avec cette vidéo, qui à ce jour a accumulé plus de 1,6 million de vues et des milliers de commentaires de toutes sortes, Yanet a montré qu’en plus de l’exercice, la danse est une autre de ses passions.

EN VIDÉO: Yanet García a réalisé un Tik Tok très sexy

