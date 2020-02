L’enseignant forme les enfants des écoles primaires à éviter d’être enlevé

L’enseignant leur montre des techniques simples pour se protéger des attaques soudaines et ainsi avoir le temps d’obtenir de l’aide.

Avec les récents événements au Mexique, de plus en plus de gens prennent conscience de ce que les petits peuvent faire pour éviter une tragédie. Un professeur d’éducation physique du quartier Nopalera, dans la mairie de Tláhuac, a enseigné à plusieurs enfants quelques techniques d’autodéfense pour agir face à un possible enlèvement. Un enseignant au grand cœur.

L’entraîneur donne des cours gratuits de basket-ball et de boxe à l’Année internationale du sport de la jeunesse, qui est située sur la rue Gitana, au coin d’Adalberto Tejeda.

Cet exercice se pratique jusqu’à fatigue, faites-le à la maison, c’est une priorité, si vous le voyez dans la rue n’hésitez pas à casser les mères. Je vous remercie



L’enseignant a profité du temps qu’il a passé avec les enfants et, en apprenant des cas récents dans son pays, il a décidé de leur enseigner quelque chose qui pourrait leur sauver la vie. L’instructeur leur enseigne diverses techniques de défense contre les attaques soudaines et comment ils doivent agir s’ils sont victimes d’attaques ou de tentatives de r0b0.

Le professeur donne tous ses cours gratuitement et invite toute la population à faire du sport et à améliorer sa santé. Partagez vos techniques pour sauver plusieurs enfants.

