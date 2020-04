L’enseignement privé avec une grave crise économique au Mexique

Mexico – Alfredo Villar Jiménez, président de l’Association nationale des écoles privées (ANEP), a affirmé que l’urgence sanitaire déclarée par le gouvernement fédéral établit que les parents qui ont leurs enfants dans des écoles privées sont gravement touchés par les frais de scolarité.

Les autorités ont déclaré qu’il s’agissait d’une urgence sanitaire, alors qu’elle présente toutes les caractéristiques Une éventualité, mais le problème s’aggrave lorsque les autorités décident de prolonger la suspension des cours sur le campus.

Maintenant, nous avons des problèmes car il y a des parents qui ne peuvent pas payer et nous ne pouvons pas payer les enseignants, et à leur tour, les enseignants affectent leurs familles en raison de la chaîne économique, a-t-il déclaré dans une interview pour siete24.mx.

Le président de l’ANEP a déclaré que l’éducation des étudiants est une situation délicate, car bien que les cours puissent être dispensés à distance, les programmes et les plans devraient être suivis de salles de classe et d’espaces optimales pour le développement des enfants et des jeunes étudiants.

Les étudiants doivent vivre ensemble, renforcer leur niveau social et développer leurs capacités physiques, des lieux que seuls les établissements d’enseignement peuvent offrir, a-t-il déclaré.

Villar Jiménez a déclaré que tous les élèves ne disposent pas d’un ordinateur ou d’un accès à Internet, ce qui la meilleure alternative est de suivre des cours en ligne principalement dans des endroits éloignés des villes.

Concernant les parents touchés car nombre d’entre eux n’obtiennent pas de ressources en conséquence du Covid-19 et pour pouvoir payer les frais de scolarité, il a souligné que des mécanismes sont recherchés pour s’entendre sur la manière d’éviter les dettes.

“Nous devons conclure des accords car il n’y aurait aucune demande de la part des parents et des travailleurs. Les autorités devraient mettre davantage l’accent sur le soutien à la société être touché par cette pandémie », a déclaré le président de l’Association nationale des écoles privées.

