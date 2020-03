“Lent et doux” Greeicy rend ses fans fous avec cette danse chaude, ma mère!

Greeicy Rendón a de nouveau rendu ses fans fous avec une crise cardiaque. Regardez la vidéo!

Pour:

3 mars 2020

La danseuse et chanteuse du genre urbain Greeicy Rendón Une fois de plus, il a surpris ses fans avec une petite danse sortante qui a rendu tous ses followers Instagram fous.

Avec un mini short, des bottes et un petit haut blanc Greeicy Il a dansé comme jamais auparavant, provoquant la réaction de ses fans qui a atteint un million de likes et plus de 12 mille commentaires flattant sa danse sensuelle.

Dans la description de sa publication, la jeune actrice de 27 ans a placé «Rendez-vous aujourd’hui à cococabana». Certainement à chaque fois Greeicy Postez vos fans deviennent fous.

Mike Bay près de Greeicy Ils sont l’un des couples préférés d’aujourd’hui, avec Karol G et Anuel AA Ils donnent toujours de quoi parler.

Quelle sensualité Greeicy!

.