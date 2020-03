L’entraîneur de “ Cheer ” dit qu’elle apprécie que le casting du spectacle Netflix fonctionne “ à travers la douleur ”

Les docuseries 2019 de Netflix, Cheer, ont montré que l’entraîneuse universitaire de cheerleading Monica Aldama menait son équipe aux championnats nationaux. L’encouragement était grand pour la plateforme de streaming. Cependant, certains téléspectateurs ont critiqué la série – et l’entraîneur d’encouragement – pour le nombre élevé de blessures subies par les pom-pom girls. Aldama a récemment été interviewé à propos de Cheer. Alors qu’elle déplorait que la série Netflix se concentre trop sur les blessures, elle a félicité ses jeunes athlètes pour avoir combattu la douleur.

‘Cheer’ a été critiqué, au départ

La’Darius Marshall, Monica Aldama, Gabi Butler et Jerry Harris | Jim Spellman / .

L’écrivain et auteur Jia Tolentino a écrit un article sur Cheer dans le New Yorker. Elle a rappelé quelques scènes difficiles à regarder:

Les pom-pom girls portent des micros lorsqu’ils lancent leurs cascades et vous pouvez entendre à quoi cela ressemble réellement (quelque chose comme une bagarre sans mot) lorsque des corps sont lancés et capturés sans protection au-delà d’un sens intuitif de la physique et de la géométrie et sans rembourrage sauf pour les muscles OS.

Tolentino était elle-même une pom-pom girl du lycée. Pourtant, l’auteur de Trick Mirror était impressionné par le casting de Cheer.

“Une grande partie de ce que les pom-pom girls Navarro font à l’écran a été exclue de la compétition, sinon physiquement impossible”, lorsque Tolentino a concouru. L’écrivain new-yorkais a poursuivi: “En cheerleading, comme en gymnastique, le niveau de difficulté supérieur est poussé plus haut à un rythme passionnant et alarmant.”

Les docuseries Netflix représentent-elles trop de danger?

Un écrivain pour The Atlantic, Amanda Mull, a pris un ton similaire. En particulier, Mull a noté que l’entraîneur, Monica Aldama, avait une traction étrange sur ses pom-pom girls.

Lorsqu’un membre de l’équipe Navarro Cheer se blesse, Mull note la réponse de la star Cheer.

“Aldama fait rarement plus que d’appeler la prochaine personne à prendre sa place dans la routine.” Nous ne voyons jamais les pom-pom girls en conflit avec les commotions cérébrales demander un avis médical extérieur.

Tolentino a convenu dans le New Yorker:

Les entraîneurs d’élite cheerleading peuvent maintenir une emprise ouvertement dangereuse sur leurs enfants. Les pom-pom girls Navarro se concordent avec un sourire, se pèsent de manière obsessionnelle, font des redressements assis la nuit pour que leurs abdos soient parfaits dans les minuscules uniformes qu’Aldama privilégie.

Aldama en tant qu’entraîneur de joie a influencé les favoris de la distribution comme Morgan, Jerry et Lexi

Pour les jeunes athlètes comme Morgan Simianer, la «top girl calme et désireuse de plaire», c’est particulièrement efficace.

“[Aldama] dirige le programme avec un comportement terriblement contrôlé interrompu par des scintillements de chaleur maternelle », a écrit Tolentino. Mull a trouvé cela problématique. Elle a écrit:

Si Aldama comprend que son rôle maternel dans la vie de ses pom-pom girls les encourage à sacrifier leur sécurité pour elle – ou si elle désapprouve leur tendance à le faire – elle ne le mentionne jamais.

L’entraîneur de «Cheer» Monica Aldama répond aux critiques concernant les blessures

Dans une interview à . Sport, Aldama a laissé entendre qu’elle ne pensait pas que Cheer avait montré toute l’histoire en ce qui concerne les blessures.

“Ils ont montré à chaque fois que nous tombions, mais ils n’ont pas montré les mille fois que nous l’avons fait correctement ou les progressions que nous avons faites pour développer les compétences les plus difficiles”, a déclaré Aldama. Le coach Cheer a plus ou moins blâmé la modification de Netflix.

“Je pense que c’était juste un peu lourd sur les blessures”, a déclaré Aldama à .. Cependant, l’entraîneur vainqueur du trophée est heureux que ses athlètes aient été présentés pour les vrais champions qu’ils sont. Aldama jaillit:

Ces enfants sont honnêtement parmi les enfants les plus coriaces que je connaisse. L’éthique de travail de ces enfants est de premier ordre, ils vont venir travailler, travailler, travailler. Traitez la douleur.

Monica Aldama et Morgan Simianer de Cheer | Aaron Poole / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

Dans l’ensemble, l’entraîneure Cheer dit qu’elle est heureuse que les talents des pom-pom girls Navarro aient été mis en valeur.

“J’espérais que le monde les verrait comme les vrais athlètes qu’ils sont”, a déclaré Aldama.