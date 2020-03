L’entraîneur de “ Cheer ” dit qu’elle voulait que Navarro Cheer fasse le show Netflix pour que “ le monde voit ” les acteurs comme de “ vrais athlètes ”

Netflix a publié les docuseries Cheer en six épisodes en 2019. Monica Aldama, l’entraîneur en chef intrépide de l’équipe Navarro Cheer, a récemment été interviewée sur sa réaction à la popularité de Cheer. Aldama dit que ses relations avec les pom-pom girls sont son objectif en tant qu’entraîneur. Elle dit qu’elle voulait que son équipe participe à la série Netflix afin que le monde puisse voir les pom-pom girls comme de «vrais athlètes».

La’Darius Marshall, Gabi Butler, Jerry Harris et Monica Aldama se joignent à l’hôte Zach Stafford au Bu ToFeed’s AM To DM | Manny Carabel / .

L’entraîneur «Cheer» dit qu’elle n’a pas à faire ses preuves

Récemment, . Sport a discuté de la série Netflix Cheer avec l’entraîneur-chef de l’équipe Navarro Cheer, Monica Aldama. Elle a dit qu’elle «apprenait ce que je pouvais faire pour remplir ces rôles pour ces enfants». Après avoir remporté plusieurs championnats de joie, Aldama n’est pas nécessairement intéressé par plus de victoires. Aldama a révélé que la raison pour laquelle elle reste dans le métier d’entraîneur n’est «pas la cheerleading».

“J’ai remporté de nombreux titres, je n’ai pas à faire mes preuves”, a déclaré la star de Cheer à .. “C’est la relation avec les enfants et le sentiment de les voir réussir.”

Monica Aldama mise sur l’auto-responsabilité

Mais Aldama garde toujours son attitude de «gagnante» pour ses pom-pom girls. Le mantra d’Aldama se lit comme suit: “continuez jusqu’à ce que vous ayez bien compris, puis continuez jusqu’à ce que vous ne puissiez pas vous tromper.”

La personnalité Cheer est grande sur la responsabilité de ses pom-pom girls. Aldama a partagé que «l’auto-responsabilité est une chose tellement importante pour moi.

“Tant de gens de nos jours veulent rejeter la faute sur les autres et ne pas simplement prendre la responsabilité de leurs propres actions”, a-t-elle déploré.

Pour les anciens élèves de l’équipe d’Aldama, les leçons sont toujours applicables. Aldama a déclaré à .:

Oprah Winfrey parle avec les stars de Cheer de Netflix: Monica Aldama, Jerry Harris, Gabi Butler, Lexi Brumback, TT Baker et Dillion Brandt lors de sa tournée Vision 2020: Your Life in Focus | SUZANNE CORDEIRO / . via .

Si vous vous êtes engagé à être quelque part, vous devez vous présenter. Si c’est la classe, alors vous devriez vous présenter. Si c’est pratique, vous devriez vous présenter. Si c’est un travail, vous devez vous présenter.

“Cheer” star espère que la série Netflix montre l’athlétisme de la distribution

Mais elle Aldama était incroyablement fière de sa distribution Cheer. Elle a partagé:

Ces enfants sont honnêtement parmi les enfants les plus coriaces que je connaisse. L’éthique de travail de ces enfants est de premier ordre, ils vont venir travailler, travailler, travailler. Traitez la douleur.

Aldama a ajouté que «l’engagement de ses coéquipiers est irréel». Et pour les personnes extérieures à la communauté Cheer, il serait difficile pour beaucoup de reconnaître l’athlétisme brut de ce que fait Navarro Cheer.

“Je n’avais tout simplement pas l’impression que les gens qui ne faisaient pas partie de ce monde savaient vraiment que ces enfants sont si athlétiques et qu’ils ont ce courage et cette détermination”, a-t-elle déclaré. Elle était optimiste que les docuseries Netflix montreraient le talent des jeunes pom-pom girls.

“J’espérais que le monde les verrait comme les vrais athlètes qu’ils sont”, a déclaré Aldama à ..

Le Concours national d’acclamation 2020 est annulé en raison de la pandémie de coronavirus

Malheureusement, l’entraîneur de Navarro Cheer n’aura pas la chance de terminer sa saison 2020. En raison de l’épidémie de coronavirus, Varsity Spirit a annulé le concours d’acclamations à Daytona, en Floride. Leur annonce du 15 mars 2020 a déclaré:

Varsity Spirit a pris la décision de ne pas procéder comme prévu avec les événements prévus pour au moins les huit prochaines semaines. Nous explorons activement toutes les options, y compris la reprogrammation d’événements, l’extension de la saison des événements et l’hébergement d’événements virtuels.

Andy Cosferent, Morgan Simianer, Gabi Butler, Lexi Brumback, Jerry Harris, Ben Platt, Monica Aldama et TT Barker assistent à une soirée Spotify | Anna Webber / . pour Spotify

Aldama a partagé ses sentiments sur l’annulation sur Instagram. Elle a écrit: «Mon cœur… se brise pour les souvenirs perdus et le temps perdu avec ma belle équipe. Je n’étais pas prêt à dire au revoir si vite. »

Elle a également exprimé sa gratitude à son équipe Navarro Cheer «pour avoir tout versé pendant toute cette année – pour les nuits tardives – les jeux – le service communautaire – les vacances abandonnées».

“Ce sont des combattants et ils m’ont toujours donné 100%”, a poursuivi Aldama. «Leur routine était si belle et leur éthique de travail était sans pareille.»

Elle l’a laissé sur une note positive.

“Ce que je sais,” l’entraîneur de Cheer a terminé sa publication sur Instagram, “c’est que nous serons de retour mieux que jamais !!!”