L’entraîneur de ‘Cheer’ Monica Aldama dit que la raison pour laquelle elle n’a pas quitté son emploi est à cause des relations avec ses pom-pom girls

Netflix a publié les populaires docuseries Cheer en 2019. L’émission en six parties raconte l’histoire d’une équipe de cheerleading universitaire de haut niveau au Texas. Monica Aldama, l’entraîneur de l’équipe Navarro College Cheer qui a remporté plus de quatorze trophées pour le collège junior. Aldama a récemment été interrogée sur sa réponse à la méga-popularité de Cheer, ainsi que sur la façon dont elle perçoit son rôle par rapport à l’équipe. L’entraîneur vainqueur du championnat a révélé que les relations avec ses athlètes sont la raison pour laquelle elle reste au travail après toutes ces années.

Monica Aldama et Morgan Simianer de Cheer sur le set Daily Pop – | Aaron Poole / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

L’entraîneur de «Cheer», Monica Aldama, dit que les acteurs de l’émission Netflix, les pom-pom girls, sont ce qui la maintient

Dans une interview avec . Sport, l’une des stars de Cheer, Monica Aldama, a parlé du rôle qu’elle tente de remplir en tant qu’entraîneur.

“J’ai vraiment essayé de travailler au fil des ans … juste apprendre ce que je pouvais faire pour remplir ces rôles pour ces enfants”, a expliqué Aldama. Après tous les championnats, elle ne cherche pas forcément plus de trophées. Elle a déclaré à . que la relation avec ses athlètes est la raison pour laquelle elle reste dans le travail.

Je pense que c’est vraiment pourquoi je suis toujours là, ce n’est pas de la pom-pom girl. J’ai gagné plein de titres, je n’ai pas à faire mes preuves là-bas. C’est la relation avec les enfants et le sentiment de les voir réussir.

Dans Cheer, Aldama est décrit comme intelligent, bien éduqué et travailleur. La série documentaire Netflix montre comment Aldama a obtenu un MBA. Mais après avoir travaillé pour des sociétés, la personnalité de Cheer a déménagé à Corsicana, au Texas, pour entraîner les cheerleading. Et elle est restée.

La’Darius Marshall, Monica Aldama, Gabi Butler et Jerry Harris | Jim Spellman / .

“J’ai l’impression que c’est le dessein de Dieu pour moi et c’est pourquoi je n’ai pas encore quitté le travail”, a déclaré Aldama à ..

Aldama est grande sur la responsabilité de son équipe

Cependant, Aldama a toujours une mentalité gagnante. Selon ., son mantra est le suivant: “continuez jusqu’à ce que vous ayez bien compris, puis continuez jusqu’à ce que vous ne puissiez pas vous tromper”,

L’entraîneur Cheer a dit à . ce qu’elle essayait d’inculquer à ses pom-pom girls, en dehors de ce mantra. Elle a partagé:

L’auto-responsabilité est juste une chose si importante pour moi, car tant de gens de nos jours veulent rejeter la faute sur les autres et ne pas simplement prendre la responsabilité de leurs propres actions.

Oprah Winfrey avec les stars de Cheer de Netflix: Monica Aldama, Jerry Harris, Gabi Butter, Lexi Brumback, TT Baker et Dillion Brandt lors de la tournée Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus | SUZANNE CORDEIRO / . via .

Cependant, la réaction du public à Cheer a provoqué des réactions différentes parmi les téléspectateurs.

“C’est très étrange, car j’ai vu tellement de gens me voir de différentes manières après avoir regardé cette émission”, a déclaré Aldama à . Sport. “Certaines personnes m’aiment, d’autres non.” Cependant, elle se sent bien dans son rôle sur Cheer.

“Je sais où est mon cœur et je sais ce qui s’est passé les quatre autres mois qui n’étaient pas dans ces six heures”, a déclaré Aldama. “Je ne changerais rien.”