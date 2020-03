L’entraîneur de ‘Cheer’ Monica Aldama dit que les gens la voient différemment depuis la série Netflix

Le méga-succès Netflix Show Cheer montre que l’équipe de cheerleading du Navarro College se dirige vers les championnats nationaux. Entraînées par Monica Aldama, les pom-pom girls de la série documentaire sont devenues des mini-célébrités. Ellen Degeneres a invité le casting à son talk-show de jour, et Oprah a invité les pom-pom girls à la rejoindre sur scène lors de sa tournée Vision en direct. Aldama a récemment révélé comment Cheer a changé sa vie et comment les autres la considèrent comme un coach et un être humain.

Le casting de «Cheer», comprenant Lexi, Morgan et Jerry, est devenu incroyablement populaire depuis la diffusion de la série.

Oprah Winfrey avec le casting de Netflix’s Cheer | Omar Vega / .

Monica Aldama, l’entraîneuse de Navarro Cheer, dure mais maternelle, a récemment été interviewée par CNN Sport. Comme l’a souligné CNN, la popularité de la série a influencé la façon dont les gens regardent le cheerleading.

En cartographiant la saison de l’équipe dominante du Navarro College, la sensation virale a changé la façon dont des milliers de personnes perçoivent le sport. Dévouement, sacrifice et heures de pratique sont dévoilés alors que de jeunes athlètes de partout aux États-Unis trouvent refuge dans les endroits les plus improbables.

Mais à part le spectacle lui-même, les personnalités des pom-pom girls et de l’entraîneur ont brillé. Cela a attiré l’attention des autres médias.

Jerry Harris, l’un des pom-pom girls les plus adorables de l’émission Netflix, a même pu parler aux stars de cinéma sur le tapis rouge aux Oscars.

“Les apparitions sur le Ellen DeGeneres Show et la tournée en direct d’Oprah ont catapulté toute l’équipe à la célébrité et ont mis en lumière le succès et les méthodes inégalés d’Aldama”, a écrit CNN.

Aldama répond aux critiques de «Cheer» liées aux blessures fréquentes

Mais toute l’attention portée à Cheer n’a pas été positive. De nombreux téléspectateurs ont contesté le nombre élevé de blessures présentées dans les docuseries.

“Les téléspectateurs voient de multiples commotions cérébrales et d’autres blessures à la tête”, a écrit Amanda Mull dans The Atlantic. “… Il est difficile de savoir si l’un d’eux a déjà [see a doctor]. ” Mull a attribué une grande partie du manque de soins pour les blessures à Aldama – et son rôle dans la vie de ces jeunes adultes.

“Si Aldama comprend que son rôle maternel dans la vie de ses pom-pom girls les encourage à sacrifier leur sécurité pour elle – ou si elle désapprouve leur tendance à le faire – elle ne le mentionne jamais”, a expliqué Mull.

Aldama, Jerry Harris, Gabi Butler et La’Darius Marshall aujourd’hui | Banque de photos Nathan Congleton / NBC / NBCU via .

Aldama a déclaré que le montage avait beaucoup à voir avec l’accent mis sur les blessures.

“Ils ont montré à chaque fois que nous tombions”, a déclaré Aldama à propos de l’émission Netflix, “mais ils n’ont pas montré les mille fois que nous l’avons fait correctement ou les progressions que nous avons faites pour développer les compétences les plus difficiles.” Aldama a reconnu le danger inhérent à ce sport.

“Nous sommes certainement très en sécurité, mais c’est du cheerleading”, a déclaré la star de Cheer. “C’est un sport risqué que nous pratiquons mais nous prenons des précautions et je pense que c’était juste un peu lourd pour les blessures.”

L’entraîneur de Cheerleading Monica Aldama dit que les réactions à la série Netflix ont été écrasantes

«Je suis très compétitif et je veux réussir, mais je veux aussi être cette personne qui montre l’exemple. Je me suis vraiment fixé un niveau élevé », a déclaré Aldama à CNN. Mais depuis que l’émission est devenue virale, les réactions à son style de coaching – et à elle en tant que personne – ont été partout.

“C’est très étrange, car j’ai vu tellement de gens me voir de différentes manières après avoir regardé cette émission”, a déclaré Aldama. “Certaines personnes m’aiment, d’autres non.”

L’entraîneuse de joie qui a mené plusieurs équipes à des titres de champion dit que cela n’affecte pas la façon dont elle se voit.

“Je sais où est mon cœur et je sais ce qui s’est passé les quatre autres mois qui n’étaient pas dans ces six heures”, a déclaré Aldama à propos de la série Cheer. “Je ne changerais rien.”