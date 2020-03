L’entraîneur de ‘Cheer’ Monica Aldama répond à l’annulation de la compétition de Daytona: ‘I Am Heartbroken’

Lorsque Netflix a présenté le monde à l’équipe de cheerleading du Navarro College et à leur entraîneur Monica Aldama, de nombreux téléspectateurs sont tombés amoureux. Le documentaire Cheer, en six parties, raconte l’histoire du parcours de l’équipe d’encouragement des collèges juniors au Championnat national collégial de la National Cheerleaders Association à Daytona, en Floride en 2019. Malheureusement, cette année, l’équipe du Navarro College Cheer ne pourra pas participer à Daytona. Varsity Sports a récemment annulé Daytona à la suite de la pandémie de coronavirus. Aldama a récemment partagé ses sentiments sur la décision sur Instagram.

Monica Aldama assiste à la Build Series pour discuter de Cheer en janvier 2020 | Jim Spellman / .

Le championnat Daytona Cheer annulé en 2020

Plus tôt ce mois-ci, Varsity Spirit a révélé que tous les événements prévus pour les 8 prochaines semaines seront annulés. Leur déclaration du 15 mars 2020 se lisait comme suit:

Comme vous l’avez peut-être vu, le CDC a annoncé sa recommandation d’annuler ou de reporter les événements avec 50 personnes ou plus pour les huit prochaines semaines. Avec cette recommandation, Varsity Spirit a pris la décision de ne pas procéder comme prévu avec les événements prévus pour au moins les huit prochaines semaines.

Monica Aldama, Carissa Culiner, Morgan Simianer et La’Darius Marshall sur le tournage de Daily Pop | Aaron Poole / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

Ils ont ajouté qu’ils étaient optimistes que les choses pourraient changer.

“Nous espérons que cette situation s’améliorera et nous apprécions sincèrement votre patience et votre compréhension alors que nous traversons cette situation sans précédent”, a poursuivi le communiqué.

Le casting de l’émission Netflix réagit aux nouvelles de la compétition de cheerleading

L’équipe Navarro Cheer a été déçue de rater le championnat. La’Darius Marshall, l’une des personnalités les plus remarquables de la série Netflix, a écrit un post sur Instagram pour mettre fin à sa carrière.

“Ce n’est pas au revoir Navarro 2020, c’est à plus tard”, a écrit Marshall. «Daytona vous manquera et sera grandement appréciée. J’aime tout le monde, un de mes coéquipiers et tout l’amour que nous avons partagé. »

Étant donné que de nombreuses pom-pom girls n’ont pas la possibilité de pratiquer ou de concourir dans le sport au-delà du niveau collégial, Marshall dit au revoir au sport dans son ensemble. La star de Cheer a continué dans sa légende Instagram:

La fin de ma carrière de cheerleading est arrivée un peu tôt. Pour tous ceux qui m’ont soutenu de cette façon, je veux vous remercier et je vous aime. J’ai le cœur brisé pour mon équipe et mes entraîneurs… Je n’ai jamais pu dire au revoir à mes frères et sœurs mais je sais que nous nous aimons tous beaucoup.

L’entraîneur de Cheer, Monica Aldama, répond à l’annulation de la NCA sur Instagram

L’entraîneur qui en a le plus, la «reine de la joie», comme l’a rapporté . Sport, Aldama est également triste de voir la fin de la saison de compétition 2020. Mais elle a reconnu que la situation actuelle appelait une décision difficile. Aldama a partagé sur Instagram:

Je suis navré par les circonstances auxquelles le monde est actuellement confronté… En raison de cette pandémie, la saison de l’équipe Navarro Cheer est terminée. Dimanche soir, Varsity a décidé d’annuler le championnat national NCA Collegiate à Daytona Beach, en Floride. Cette décision était inévitable car les choses ont progressé et notre pays est dans une période d’incertitude.

Aldama est dévasté de rater le reste de la saison de joie.

«Mon cœur… se brise pour les souvenirs perdus et le temps perdu avec ma belle équipe», a-t-elle poursuivi. “Je n’étais pas prêt à dire au revoir si vite.” L’entraîneur Cheer a exprimé toute sa gratitude à ses pom-pom girls Navarro assidues:

Je tiens à remercier les enfants d’avoir versé tout ce qu’ils avaient dans cette année entière – pour les nuits tardives – les jeux – le service communautaire – les vacances abandonnées. Ce sont des combattants et ils m’ont toujours donné 100%. Leur routine était si belle et leur éthique de travail était sans pareille.

Aldam a dit qu’elle n’était pas habituée au sentiment de ne pas avoir de plan de sauvegarde.

“J’ai toujours pu contrôler le récit et recourir au plan B ou C ou même Z”, a écrit la star de Cheer. «Pour la première fois de ma vie, je n’avais aucun contrôle et ma vie a été une montagne russe au cours de la semaine dernière.» Cependant, elle a terminé sur une note positive.

“Ce que je sais,” a écrit Aldama, “c’est que nous reviendrons mieux que jamais !!!” Elle a conclu son message Instagram par une prière.