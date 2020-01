Leonardo DiCaprio dit qu’il ne comprend toujours pas la création

Man, 2010 a été une année record pour le cinéma, hein? Nous avons eu Toy Story 3 qui m’a fait pleurer comme un bébé pendant que je partais moi-même à l’université. Nous avons eu The Social Network nous montrant que les tueurs en série cherchant à dominer le monde peuvent en effet réussir et devenir milliardaires. Et nous avions aussi le favori des fans Début, la centrale d’effets spéciaux dream-within-a-dream-within-a-dream.

En dehors de ces films Batman, Inception est probablement l’œuvre la plus connue de Christopher Nolan et le film lui-même a fait l’objet de nombreuses théories pour donner un sens au récit. Apparemment, cependant, cette star de premier plan n’a jamais lu aucun de ceux-là.

Parlay son nouveau poids d’Hollywood après son apparition dans Joker, Marc Maron a réussi à ce que Brad Pitt et Leonardo DiCaprio s’assoient et discutent sur son podcast (stupidement surfait), WTF avec Marc Maron. Il a parlé à Brad de certaines choses d’Ad Astra et si l’acteur comprenait ce qui se passait à un certain moment dans le film, ce que Brad a ri et a dit qu’il ne le comprenait pas non plus.

Cela a fait exploser une ampoule au-dessus de la tête de Leo, et il a admis ce qui suit:

“C’est comme Inception pour moi. Qu’est-il arrivé? Je n’en ai aucune idée (rires). Vous êtes juste concentré sur votre personnage, mec. Je m’implique [with the story], mais en ce qui concerne Christopher Nolan et son esprit et comment [Inception] était, était tout reconstitué, tout le monde essayait constamment de mettre ce puzzle ensemble. “

Maron a ensuite demandé à Leo si Inception avait du sens après avoir vu le projet terminé et il a répondu timidement: “Eh bien, cela dépend de l’œil du spectateur, je suppose.” Au moins, il est honnête à ce sujet, non?

Ce genre de choses réchauffe mon âme, au moins d’une certaine manière. J’ai l’impression que beaucoup de célébrités se terminent par une promotion, vantant constamment à quel point votre projet récent est incroyable et faisant tourner des histoires d’intrigue, de désir et de compréhension. J’aime voir ces moments de vulnérabilité, avouer des défauts, même légers. Ça sert juste à humaniser ces idoles, tu sais? C’est du moins ma pensée. Bien sûr, c’est une décennie après coup, mais c’est quand même arrivé.

Il semble que Brad et Leo se soient vraiment liés sur le tournage de Once Upon A Time… à Hollywood aussi, donc le reste de la conversation était assez intéressant. ainsi que. En fait, j’aurais aimé que ce soit juste Brad et Leo qui tirent la brise sans leur modérateur Thinky Pain. Mais ce n’est qu’un de mes rêves, peut-être un de mes rêves début?