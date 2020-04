Leonardo DiCaprio donne aux fans une chance de gagner un rôle dans son nouveau film

Souhaitez-vous apparaître dans Killers of the Flower Moon aux côtés de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro? Les acteurs oscarisés donnent aux fans une chance de le faire à travers une grande cause.

Les deux hommes participent au All In Challenge en vendant aux enchères un rôle clé dans le film réalisé par Martin Scorsese. DiCaprio a publié une vidéo sur sa page Instagram détaillant comment vous pouvez avoir une chance de gagner.

DiCaprio dirige les fans vers allinchallenge.com où ils peuvent faire don de tout montant d’argent à 100% à trois associations caritatives: Meals on Wheels America, No Kid Hungry et America’s Food Fund.

Voir ce post sur Instagram Nous avons récemment lancé #AmericasFoodFund pour nous assurer que chaque famille dans le besoin a accès à la nourriture à ce moment critique. Nos communautés les plus vulnérables ont plus que jamais besoin de notre soutien. C’est pourquoi nous vous demandons de nous aider avec le #AllinChallenge. Si vous vous êtes déjà demandé ce que c’est que de pouvoir travailler avec le grand @martinscorsese_, Robert De Niro et moi-même, c’est votre chance. Robert et moi allons jouer dans un nouveau film intitulé Killers of the Flower Moon, réalisé par Martin Scorsese. Nous voulons vous offrir un rôle à pied, l’occasion de passer la journée sur le plateau avec nous trois et d’assister à la première. Pour participer, rendez-vous sur allinchallenge.com et donnez tout ce que vous pouvez. 100% de votre don ira à @MealsonWheelsAmerica, @NoKidHungry et #AmericasFoodFund (@wckitchen & @feedingamerica) @officiallymcconaughey, @theellenshow et @iamjamiefoxx, irez-vous tous avec nous? Un post partagé par Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) le 15 avril 2020 à 05h44 PDT

Cliquer pour agrandir

Après avoir fait un don, vous serez inscrit pour gagner le rôle de participation qui comprend passer une journée sur le plateau avec les trois icônes et assister à la première. C’est un très bon package.

Le All In Challenge a été créé par le fondateur de Fanatics, Michael Rubin, qui vend aux enchères des expériences avec des célébrités et dont les bénéfices sont reversés à divers organismes de bienfaisance. C’est alors à cette célébrité de défier une autre en créant une chaîne continue d’expériences amusantes, de dons de charité et de positivité.

Après avoir fait leur annonce mercredi, DiCaprio et De Niro ont envoyé des défis à Matthew McConaughey, Ellen DeGeneres et Jamie Foxx.

Nous avons vu de nombreuses célébrités se mobiliser lors de la pandémie de COVID-19. Ryan Reynolds et Blake Lively ont fait don d’un million de dollars à Feeding America et à Banques alimentaires Canada et Arnold Schwarzenegger a égalé ce montant au Frontlines Responders Fund.

Et comme Leonardo DiCaprio a déclaré dans sa publication Instagram, n’importe quel montant, que ce soit 5 $ ou 5 000 $. Et qui ne voudrait pas visiter le set de Killers of the Flower Moon et sortir avec ces trois gars? Si vous êtes un fan de cinéma, ça ne va pas mieux. Maintenant, s’ils pouvaient juste trouver un studio pour financer leur film.