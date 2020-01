Leonardo DiCaprio et Robert De Niro avec Martin Scorsese

Bien qu’il n’ait pas si bien réussi lors de la saison des récompenses, l’Irlandais est un phénomène de popularité, à la fois pour la campagne que Netflix a faite et pour être l’un des films gâtés des critiques. Par conséquent, tous les médias de l’émission prêtent attention au prochain projet de Martin Scorsese, le réalisateur de The Irishman.

Maintenant, au milieu de la saison des prix, Scorsese et tous les acteurs impliqués dans The Irishman ont été interrogés sur leurs projets à venir. La plupart ont été très peu ouverts à signaler leurs nouveaux emplois, mais Leonardo DiCaprio a annoncé qu’il avait déjà conclu un accord avec Martin Scorsese pour travailler sur son prochain film. Mais DiCaprio est allé plus loin et a confirmé que la bande le ramènera au travail avec Robert De Niro, avec qui il a travaillé pendant des années, dans l’un de ses premiers films (This Boy’s Life).

Il était prévu que le film qui mettra face à face les deux acteurs préférés de Scorsese sera une adaptation de Killers of the Flower Moon, un livre de David Grann (qu’il a publié l’année dernière dans Spanish Random House sous le nom de The Killers of the Moon : Pétrole, argent, homicide et création du FBI) ​​qui raconte une histoire vraie, une conspiration qui a provoqué une série de meurtres d’Amérindiens au début des années vingt à Osage, Oklahoma, pour le contrôle du pétrole de la région, en Ce contexte, le livre raconte la naissance du FBI, qui avait comme l’une de ses premières missions pour résoudre l’affaire. Apparemment Robert De Niro jouera William Hale, un riche vendeur de bétail qui, selon le livre, est le principal suspect de complot en vue de tuer les indigènes pour prendre leurs terres. Leonardo DiCaprio serait Ernest Bukhart, Neveu de Hale et complice en chef des meurtres.

DiCaprio a confirmé le projet lors des SAG Awards, une cérémonie de remise de prix au cours de laquelle DiCaprio a remis à Robert De Niro un prix d’honneur pour toute sa carrière. DiCaprio a travaillé avec Scorsese dans Gangs of New York, The aviator, The Departed, Shutter Island et The Wolf of Wall Street, tandis que De Niro était sous les ordres de Scorsese dans Mean Streets, Taxi Driver, New York New York, Raging Bull , The King of Comedy, Goodfellas, Cape Fear, Casino et, enfin, The Irishman. Les deux ont travaillé avec Scorsese sur un court métrage comique intitulé The Audition.

Le tournage du prochain film Scorsese commencerait en mars de cette année, et il est certain qu’il pourrait avoir un large éventail d’acteurs de soutien.

