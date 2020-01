Leonardo DiCaprio et Robert De Niro joueront dans le prochain film Scorsese

Tout comme The Irishman est devenu l’un des films les plus attendus de 2019, nous sommes sûrs que le prochain projet de Martin Scorsese sera, qui a déjà un nom mais pas de date de sortie prévue. Comme dit à d’autres occasions, le prochain film Scorsese sera intitulé Les tueurs de la lune de fleurs, basé sur le roman de David Grann de 2017.

Les rumeurs sur les protagonistes ont toujours été latentes et de nombreux médias ont assuré que Leonardo DiCaprio ou Robert De Niro en feraient partie, mais il a maintenant été confirmé que les deux feront partie du projet. Cela a été confirmé par DiCaprio lui-même sur la scène des SAG Awards 2020 quand il a décerné à De Niro le Life Achievement Award.

Ce sont de bonnes nouvelles, eh bien DiCaprio et De Niro sont les deux plus grands collaborateurs de Scorsese avec de grands films dans leur histoire personnelle. Le réalisateur de New York et De Niro ont ensemble des films comme Chauffeur de taxi, Wild Bull et Goodfellas avec DiCaprio, vous avez Les disparus, l’île sinistre et le loup de Wall Street, entre autres.

De cette façon, les deux acteurs ont collaboré à plusieurs reprises avec Martin Scorsese, mais séparément. Alors Les tueurs de la lune de fleurs Ce sera la première fois que ces trois personnages de l’industrie se réuniront pour un projet de cette envergure. En 2015, les deux ont participé à The Audition, un court-métrage Scorsese, mais comme nous l’avons mentionné, Killers of the Flower Moon sera leur premier film ensemble.

Killers of the Flower Moon racontera l’histoire des meurtres d’Osage (nation indigène) survenus dans les années 20. Les Osage ont été expulsés de leurs terres et Ils sont arrivés dans le nord-est de l’Oklahoma où ils ont découvert des gisements de pétrole qui les ont transformés en millionnaires, c’est pourquoi les dirigeants communautaires ont commencé à être tués. Ces crimes ont été les premiers à faire l’objet d’une enquête par le FBI, qui commençait tout juste ses opérations.

Scorsese commencera le tournage de Killers of the Flower Moon au printemps à partir de 2020 avec un scénario d’Eric Roth, responsable de Forrest Gump ou A Star is Born.

The Irishman et Once Upon a Time in Hollywood, ont 10 nominations aux Oscars, dont les plus éminents en tant que meilleur film et meilleur réalisateur pour Scorsese et Quentin Tarantinorespectivement. L’Académie a ignoré en 2020 le travail de De Niro dans son rôle de Frank Sheeran, mais il a mentionné l’interprétation de Joe Pesci et Al Pacino dans la catégorie du meilleur second rôle.

Quant à Leonardo DiCaprio, l’acteur est nominé pour le meilleur acteur pour son personnage de Rick Dalton, mais certainement pas le favori de cette édition contre Joaquin Phoenix de Joker et Adam Driver de Marriage Story (plus d’abord que la seconde, certainement). Brad Pitt, d’autre part, est un favori pour un acteur de soutien pour son personnage Cliff Booth dans le film Tarantino.