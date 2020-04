Leonardo Dicaprio lance America’s Food Found à l’appui de la contingence mondiale | Instagram

L’acteur Leonardo Dicaprio Il a pris des mesures dans le contexte de la pandémie actuelle du coronavirus et collabore au lancement du America’s Food Fund.

Face à la nouvelle menace de Covid-19 de nombreuses communautés seront les plus durement touchées par les attaques du virus, la pénurie de médicaments et de nourriture.

La principale raison de America’s Food Fund est de fournir de la nourriture à ces communautés et comme indiqué jusqu’à présent a soulevé 12 millions de dollars avec la collaboration de l’acteur hollywoodien.

Selon une récente annonce de l'organisation, le fonds Ils bénéficieront aux familles à faible revenu qui sont âgées, aux personnes confrontées à des interruptions de travail et aux enfants qui dépendent de déjeuners écoliers.

Selon une récente annonce de l’organisation, le fonds Ils bénéficieront aux familles à faible revenu qui sont âgées, aux personnes confrontées à des interruptions de travail et aux enfants qui dépendent de déjeuners écoliers.

Une collaboration a lieu entre les organisations qui offrent des secours contre la faim Cuisine centrale mondiale y Nourrir l’Amérique.

Un acteur hollywoodien fondé avec la philanthrope Laurene PowellJobs, America’s Food Fund avec Apple et la Fondation Ford qui ont contribué financièrement au lancement de cette initiative.

Face à cette crise, des organisations comme World Central Kitchen et Feeding America nous ont tous inspirés par leur engagement indéfectible à nourrir les personnes les plus vulnérables dans le besoin », a déclaré DiCaprio dans un communiqué.

Je les remercie pour leur travail inlassable en première ligne, ils méritent notre plein soutien. » a répété l’acteur.

Face à cette crise, des organisations comme World Central Kitchen et Feeding America nous ont tous inspirés par leur engagement indéfectible à nourrir les personnes les plus vulnérables dans le besoin. Je les remercie pour leur travail inlassable en première ligne, ils méritent tout notre soutien.

Selon les chiffres, ils indiquent que le pandémie mondial a rendu malades des centaines de milliers de personnes et tué plus de 47 000 partout dans le monde.

Cela a également nui à la économie et contraindre les mouvements de millions de personnes à être restreints afin d’empêcher le virus de se propager et de sursaturer davantage santé.

En cas de besoin, une assiette de nourriture est à la fois une nourriture vitale et un message d’espoir de la communauté, que nous sommes concernés et que nous sommes là pour nous assurer que les choses s’améliorent demain “, a déclaré le chef espagnol José Andrés, fondateur de World Cuisine centrale.

Les organisateurs ont déclaré que le America’s Food Fund accepte les dons et ils seront utilisés pour apporter de la nourriture aux personnes dans le besoin.

Avec des millions de personnes qui perdent leur emploi et des programmes comme les déjeuners scolaires en danger, il est urgent de faire en sorte que les gens n’aient pas faim », a déclaré Powell Jobs.

