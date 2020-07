Leonardo DiCaprio pourrait-il être prêt à poser la question?

Leonardo DiCaprio a été dans à peu près tous les films à succès auxquels vous pourriez penser. Que vous soyez fan de ses premiers travaux en tant que Gilbert Grape, « Titanic » ou « Once Upon A Time In Hollywood », on ne peut nier ce talent que cet homme apporte au monde du divertissement.

Bien qu’il ait eu une carrière incroyablement réussie jusqu’à présent, Leonardo DiCaprio n’a pas eu autant de chance en ce qui concerne sa vie personnelle. L’acteur reste le célibataire le plus éligible d’Hollywood. Bien qu’il soit sorti avec des mannequins et des actrices internationales, Leo n’a pas encore posé la question à l’une de ses anciennes petites amies, mais cela pourrait changer très bientôt.

Leonardo Di Caprio sort avec l’actrice argentine Camilla Morrone depuis 2017 et les deux semblent très bien s’en sortir. Bien que le duo puisse avoir une différence d’âge, les fans des deux croient que Camilla pourrait enfin être « celle » qui lie Leo! Plongeons-nous dans tout ce que nous savons pour savoir si Camilla et Leo pourraient un jour dire «oui».

Connexes: Ce que ces célébrités ont dit à propos de Leonardo DiCaprio (bon et mauvais)

Leonardo DiCaprio est peut-être l’un des acteurs les plus considérés à Hollywood, cependant, la star n’a pas eu autant de chance en ce qui concerne sa vie personnelle. Leo a des passions, du talent, il est intelligent et extrêmement riche, alors quel est le problème? Bien qu’aucun de nous ne sache pourquoi Leo a pris son temps pour trouver l’amour et poser la question, il a certainement eu un certain nombre de romans qui auraient pu être de grands prétendants.

Leonardo DiCaprio a commencé à sortir avec un acteur célèbre en 1995 avec l’actrice et mannequin Kristen Zang. Les deux sont sorties ensemble depuis deux ans et Zang a été la première « à s’enfuir », cependant, elle ne serait pas la dernière. Au fil du temps, Leonardo avait définitivement un type et son type était de beaux mannequins.

L’acteur a ensuite commencé à sortir avec Amber Velleta, puis aurait également eu une aventure avec Eva Herzigova. Bien que ces relations n’aient pas duré, Leo est passé à sa plus grande relation à ce jour avec un mannequin, Gisele Bündchen. Les deux sont connus depuis cinq ans, la relation la plus longue de Leo, et on s’attendait à ce que la question se pose, cependant, les choses n’ont pas fonctionné et les deux sont depuis passés à d’autres personnes.

Les choses ne se sont pas arrêtées là! Leo ne reste pas célibataire longtemps, donc il lui convenait seulement de trouver sa prochaine romance. La star a ensuite commencé à sortir avec Bar Rafaeli en 2010, qui était un mannequin israélien, ce qui semblait à peu près correct. Bien qu’aucune de ces relations n’ait fonctionné pour Léo, une poignée d’entre elles étaient souvent considérées comme « l’une », mais il semble que nous soyons de retour à la case départ avec le prochain « un » possible de Léo.

Connexes: 15 faits tirés des meilleurs films de Leonardo DiCaprio

Camilla Morrone et Leonardi DiCaprio se fréquentent depuis 2017 et les deux vont très bien. Bien qu’ils n’apparaissent pas trop souvent en public, Leo a invité Camilla aux Oscars comme sa date, marquant leur toute première apparition sur le tapis rouge en tant que couple officiel.

Morrone est une actrice américano-argentine qui est apparue dans un certain nombre de films et d’émissions de télévision à succès. Vous pouvez la reconnaître à partir de quelques rôles de soutien dans « Bukowski » et « Death Wish » et ses rôles principaux dans « Never Goin ‘Back » avec « Mickey & The Bear », pour n’en nommer que quelques-uns. La star n’est pas nouvelle dans l’industrie. Sa mère, Lucila Solà est une actrice argentine qui a fréquenté Al Pacino pendant plus de 10 ans. Camilla Morrone fait toujours référence à Al Pacino comme son beau-père à ce jour.

Connexes: 15 photos de modèles que Leonardo DiCaprio a datés

Comme les deux se fréquentent depuis plus de deux ans maintenant, beaucoup de gens commencent à se demander si Camilla Morrone est vraiment « la seule ». Les deux semblent s’entendre et profiter de la compagnie de l’autre, il ne serait donc logique que Leonardo de se mettre à genoux et de se retirer officiellement en tant que célibataire le plus éligible d’Hollywood.

Bien que tout cela semble extrêmement facile et compréhensible, il y a une raison pour laquelle le public pense que cette relation ne fonctionnera pas. Camilla Morrone a 23 ans, tandis que Leo a 45 ans, ce qui fait de lui son aîné de 22 ans. Bien que l’âge ne soit vraiment qu’un chiffre, en particulier dans le monde d’Hollywood, les médias estiment que l’écart d’âge sera trop important pour qu’ils s’engagent dans quelque chose à long terme.

Bien que nous ne soyons pas sûrs de ce que l’avenir réserve à ces deux-là, tout ce que nous savons, c’est que Camilla rend Leo heureux et vice versa. Aussi amusant que cela puisse être de se demander quand le moment sera venu pour Leo de s’installer, il est vraiment le seul à avoir la réponse à cette question.

Suivant: 10 femmes Leonardo DiCaprio est proche (5 il reste loin de)