Leonardo DiCaprio promeut la fondation alimentaire

Vendredi 3 avril 2020, p. 7

Les anges. Leonardo DiCaprio contribue au lancement du America’s Food Fund, qui a déjà levé 12 millions de dollars pour fournir de la nourriture aux communautés touchées par le nouveau coronavirus.

L’organisation a annoncé hier que les fonds bénéficieront aux familles à faible revenu, aux personnes âgées, aux personnes confrontées au chômage et aux enfants qui dépendent des programmes de repas scolaires.

Le fonds travaillera avec les organisations de lutte contre la faim World Central Kitchen et Feeding America.

DiCaprio a fondé America’s Food Fund avec la philanthrope Laurene Powell Jobs. Les fondations Apple et Ford fournissent également de l’argent pour aider à lancer la nouvelle initiative.

Face à cette crise, des organisations comme World Central Kitchen et Feeding America nous ont tous inspirés par leur engagement indéfectible à nourrir les personnes les plus vulnérables dans le besoin, a déclaré DiCaprio dans un communiqué. Je vous remercie pour votre travail inlassable sur le front, vous méritez notre plein soutien.

Le nouveau coronavirus a provoqué une pandémie mondiale qui a rendu malades des centaines de milliers de personnes et tué plus de 47 000 personnes dans le monde, nuisant à l’économie et obligeant à restreindre les mouvements de millions de personnes dans le but de prévenir le virus. Il propage et sature les systèmes de santé.

En cas de besoin, une assiette de nourriture est à la fois une nourriture vitale et un message d’espoir de la communauté, que nous sommes inquiets et que nous sommes là pour nous assurer que les choses vont mieux demain, a déclaré le chef espagnol José Andrés, fondateur de World Central. Cuisine.

Les organisateurs ont déclaré que l’America’s Food Fund accepte les dons et qu’ils seront utilisés pour apporter de la nourriture à ceux qui en ont besoin.

Avec des millions de personnes qui perdent leur emploi et des programmes comme les déjeuners scolaires en danger, faire en sorte que les gens n’aient pas faim est l’urgence ultime, a déclaré Powell Jobs.

