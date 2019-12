Leonardo DiCaprio transformé – / Film

Si nous sommes en effet à la fin de l'ère des stars de cinéma, cela vaut la peine de considérer la carrière de l'une des lumières les plus brillantes du médium. Leonardo DiCaprio est l'un des rares acteurs qui peut encore ouvrir un film au box-office simplement en étant sa star, et l'un des rares acteurs similaires qui n'a pas encore été impliqué dans une grande franchise de toute nature. Au cours du dernier quart de siècle, il a traversé les pièges de la célébrité cinématographique à chaque tournant. L'une des transitions les plus importantes de la carrière de DiCaprio est survenue il y a 15 ans, quand il a tourné le coin à l'âge adulte et a joué le rôle d'un des hommes célèbres de l'histoire américaine dans Martin Scorsese. L'aviateur.

À l'heure actuelle, bien sûr, DiCaprio travaillant avec Scorsese est devenu l'une des collaborations réalisateur / acteur les plus appréciées depuis des décennies. Depuis le début du 21e siècle, DiCaprio est apparu dans cinq des films de Scorsese, dont Gangs of New York et The Wolf of Wall Street. (Robert de Niro a, avec The Irishman, maintenant joué dans neuf films Scorsese.) Pourtant, le passage de la star dans les rôles sérieux qui le définissent maintenant ne s'est pleinement concrétisé qu'avec son rôle de Howard Hughes dans The Aviator.

Jusque-là, DiCaprio avait été à la fois béni et maudit avec le genre de visage chérubin qui l'avait transformé en une adolescente pour la seconde moitié des années 1990. Ses rôles dans Titanic et The Man in the Iron Mask étaient appréciés (et Titanic était … vous savez, Titanic), mais ils ne faisaient pas automatiquement allusion à un talent plus mature qui attendait de se manifester. Peut-être intentionnellement, c'est à l'époque de ces deux films que DiCaprio est devenu à la fois impossible à éviter aux yeux du public et beaucoup plus prudent dans le choix de ses projets. (DiCaprio a, à l'exception des documentaires et d'un court métrage, apparu dans 28 films en trois décennies. 12 de ces 28 films ont été diffusés dans les années 90.)

La même année que DiCaprio a joué dans Gangs of New York, il a joué le rôle principal dans la comédie de la période venteuse de Steven Spielberg Catch Me If You Can, en tant qu'artiste de la vie réelle Frank Abagnale, Jr .. Frank était un jeune homme qui était capable utiliser son apparence de garçon pour tromper les gens en leur faisant croire qu'il était à la fois plus jeune et plus âgé qu'il ne l'était vraiment. Dans le film, nous voyons Frank agir comme un enseignant suppléant, un pilote professionnel, un avocat et un médecin, tout en étant à peine assez vieux pour conduire. DiCaprio est assez charmant dans Catch Me If You Can, dans ce qui pourrait presque être lu comme un méta-commentaire sur la frustration d'avoir à jouer des hommes plus âgés sans jamais avoir l'air de pouvoir les incarner de l'intérieur.

Frapper sur les six cylindres

Bien que The Aviator n'ait pas été la première fois que DiCaprio et Scorsese collaboraient, c'était leur plus fructueux à ce jour. (Gangs of New York est une épopée souvent remarquable, mais en face de Daniel Day-Lewis, DiCaprio échoue dans presque toutes les scènes.) En tant que Howard Hughes, DiCaprio arrive à présenter une gamme qui n'avait pas été évidente dans son travail passé. Une partie du film raconte comment le magnat a fait du Hobbit à Hollywood, s'impliquant avec des actrices comme Ava Gardner (Kate Beckinsale) et Katharine Hepburn (Cate Blanchett). Alors là, au moins, nous arrivons à voir DiCaprio à son plus charmant.

Mais Howard Hughes est aussi connu pour son trouble obsessionnel-compulsif intense que pour ses réalisations commerciales, et The Aviator n'évite pas cette partie de la vie de l'homme. La première scène du film, entourée d'obscurité, représente un jeune Howard baigné par sa mère pendant qu'elle lui apprend à épeler le mot «quarantaine», signe du trouble à venir. Une fois que nous rencontrons Howard à l'âge adulte, équilibrant ses aspirations de studio de cinéma avec son désir de voler et de créer certains des avions les plus puissants connus de l'homme, il est progressivement de moins en moins capable de faire face à son trouble obsessionnel-compulsif.

La façon dont Hughes évolue dans la seconde moitié du film, en particulier lorsqu'il se perce dans une salle de projection personnelle, faisant pousser ses cheveux et ses ongles à un rythme alarmant sans prendre soin de son corps, est une transformation vraiment étonnante. D'une manière étrange, il est presque purifiant de regarder DiCaprio expulser les notes de grâce de style Teen Beat de son travail précédent. Au début du film, il est encore enfantin. À la fin, il a été mis à l'épreuve et en est sorti un acteur plus adulte et plus mature.

Un engagement monumental

Quand on regarde les titres de la filmographie de Leonardo DiCaprio avant et après The Aviator, c'est fascinant de voir le changement. Ses rôles sont devenus plus prudents, sinon toujours réussis automatiquement. (Il n'y a pas beaucoup de féroces défenseurs de Blood Diamond ou Body of Lies, ce qui est approprié car aucun d'eux n'est de très bons films. Mais dans les deux cas, DiCaprio travaillait avec des cinéastes bien connus; il est facile de voir pourquoi il a signé sur un projet de Ridley Scott, ne serait-ce que pour la réputation du réalisateur.) DiCaprio a réussi à enfiler une aiguille qu'aucun autre acteur ne peut faire de nos jours: c'est un acteur sélectif qui ne travaille qu'avec quelques cinéastes sélectionnés, sur des films qui généralement faire très bien au box-office et ne fait qu'ajouter à l'héritage qu'il construit.

Ce point sur le box-office est assez remarquable à considérer: dans cette décennie, DiCaprio a joué dans seulement huit films, et un seul d'entre eux a rapporté moins de 100 millions de dollars au pays. Ce serait le film de 2011 de Clint Eastwood J. Edgar, où DiCaprio a tenté de jouer le leader controversé du FBI J. Edgar Hoover. (C'est aussi un film avec peu de défenseurs parce que c'est aussi un mauvais film. C'est aussi une mauvaise performance rare de DiCaprio.) L'Aviator n'est pas l'un des plus grands succès de DiCaprio mais il a également franchi la barre du siècle à la box-office avec 102 millions de dollars au pays. Bien qu'il ne sera pas vu dans un titre Marvel Cinematic Universe de si tôt, Leonardo DiCaprio est aussi proche d'une chose sûre parmi ses collègues acteurs au box-office.

L'Aviator a également été la première fois que DiCaprio était nominé pour le meilleur acteur aux Oscars. Il lui a fallu jusqu'en 2015 pour remporter ce prix pour The Revenant, qui ressemble franchement à l'académie qui le récompense simplement parce qu'ils ont oublié de le faire avec son travail passé. Là où Gangs of New York s'apparentait à regarder un garçon tenter de se déguiser en vêtements de son père, jouant à être un adulte, The Aviator a marqué la première fois que la capacité de DiCaprio à communiquer son expérience et son âge transparaissait.

Réputation tout enroulé

Depuis The Aviator, DiCaprio a continué à travailler avec Scorsese sur de nombreux films plus brillants. Il y a The Departed, un film qui a finalement décerné à Scorsese un Oscar du meilleur film (un autre prix apparemment destiné à reconnaître les autres classiques du cinéaste) et mettant en vedette la star de cinéma comme un flic infiltré torturé et conflictuel. Le Leonardo DiCaprio de 2002 ne pouvait pas rendre ce personnage crédible, mais quelques années plus tard seulement, son intensité se sentait parfaitement adaptée au rôle de Billy Costigan.

Depuis lors, DiCaprio a travaillé sur des tarifs à gros budget, tels que The Great Gatsby (où il a retrouvé son réalisateur Roméo + Juliette Baz Luhrmann) et le film de science-fiction enivrant Inception de Christopher Nolan. Et cette année, il a retrouvé Quentin Tarantino pour incarner l'acteur névrosé Rick Dalton dans Once Upon a Time in Hollywood. Regarder DiCaprio et Brad Pitt – qui ont tous deux travaillé avec Tarantino, mais sur des projets séparés – ensemble est l'un des grands délices du film. Pourtant, nous devons également reconnaître que DiCaprio incarne pleinement la nature détestable et terrifiée de Rick Dalton d'une manière qui se sent à la fois méta-humour à propos de la star et pleinement gagnée.

Pour être clair, DiCaprio n'est pas la seule star de cinéma au monde. Pitt’s no slouch, ainsi que ses co-stars d’Ocean’s Eleven, Matt Damon et George Clooney. Mais Pitt, Damon et Clooney ont tous eu des difficultés au box-office – ils sont toujours des A-Listers, dans la mesure où tout le monde connaît leur nom, mais leur présence dans un film n'est pas une garantie de succès au box-office ou éloge critique et de l'industrie. DiCaprio, d'autre part, est un garant des deux, en partie parce que ses absences ne se sentent jamais aussi longtemps entre les projets (bien que cela ait été près de quatre ans entre OUATIH et The Revenant) et en partie parce que son goût est sacrément impeccable.

La voie du futur

Et tout a sans doute commencé il y a 15 ans avec la sortie de The Aviator, un film qui aurait pu facilement être victime de l'ennui ou de la comédie involontaire. La façon dont Scorsese et DiCaprio dépeignent le TOC qui tourmente Howard Hughes aurait pu inspirer un rire dérisoire, en particulier la façon dont Hughes répète constamment la même phrase ou le même mot lorsqu'il est coincé dans une ornière verbale. Mais au lieu de cela, c'est tout aussi obsédant dans la scène de clôture quand Hughes essaie de parler du lancement réussi de la Spruce Goose (ou, comme il préfère l'appeler, le H-4 Hercules) quand il est coincé sur la phrase «le voie de l'avenir ».

Scorsese coupant brusquement au noir alors que Hughes continue de répéter cette phrase, et de ne rien révéler d'autre sur la vie de Hughes par la suite (il y avait beaucoup plus de «se cacher dans une salle de projection» et beaucoup moins de «se connecter avec des starlettes hollywoodiennes» dans son avenir) suffit de rappeler que le Hughes éponyme du titre avait une sombre vie devant lui. Il n'y a pas de photo de Hughes pour nous montrer qui était le vrai homme; il n'y a que DiCaprio. L'acteur incarne Hughes dans ces moments horribles autant que lorsqu'il adopte le style élégant d'un magnat du cinéma.

Leonardo DiCaprio est désormais largement accepté comme l'une des rares stars de cinéma modernes restantes, un statut qui était loin d'être certain il y a 15 ans. Il avait cessé de faire autant de films, mais un film comme The Aviator aurait pu couler ses perspectives s'il n'avait pas fusionné. Ce n'est pas seulement que Martin Scorsese est un cinéaste brillant capable de mettre en évidence les éléments de base-ball du Old Hollywood. C'est qu'il a vu quelque chose dans Leonardo DiCaprio qui n'avait pas encore été mis en évidence dans son travail. Il a vu dans DiCaprio une richesse de maturité qui attend de sortir, une force qui s'est déchaînée et imparable au cours des 15 dernières années.

