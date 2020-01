Leonie Elliott éblouit dans la saison 9 – âge, Instagram et rôles précédents! – HITC

La saison 9 est peut-être la meilleure saison jamais réalisée.

Call the Midwife est enfin de retour et Leonie Elliott est mise à l’honneur pour ses talents remarquables.

Soyons honnêtes… ce pourrait être l’un des meilleurs drames que la BBC ait jamais livrés!

Créée par Heidi Thomas et basée sur les mémoires de Jennifer Worth, cette série télévisée d’époque se concentre sur les sages-femmes travaillant à Londres dans les années 1950 et dans les années 1960.

Il est arrivé sur les écrans en janvier 2012, transportant le public vers 1957 avec une multitude de merveilleux membres de la distribution. Nous avons vu tant de grands interprètes aller et venir au fil des ans, et en effet, nous en sommes maintenant à la neuvième saison… où va le temps?

Tout le monde a ses favoris, mais après avoir parcouru le nouveau lot d’épisodes, nous soupçonnons que beaucoup déclareront la performance de Leonie Elliott le nouveau joyau de la couronne de la série…

Leonie Elliott dans Appelez la sage-femme

Elle joue le rôle de Lucille Anderson et fait partie de la série depuis que la saison 7 a commencé à être diffusée en 2017.

Le public a été ravi de suivre le parcours captivant de son personnage et, au cours de la dernière saison, elle a suscité des éloges considérables de la part des fans – plus que jamais!

En 2018, elle a parlé du personnage dans une interview à la BBC: «… J’aimerais Lucille dans la vraie vie parce qu’elle a un grand sens de l’humour et elle est tenace. Je pense que nous avons beaucoup de points communs. “

Décrivant ce qui rend le spectacle spécial, elle a déclaré: «C’est un spectacle très humain. Vous obtenez des histoires vraiment humaines, que nous ne voyons pas souvent à l’écran. C’est formidable aussi parce que cela nous apprend à être des êtres humains plus compatissants. C’est aussi brillant parce que les femmes sont au premier plan dans le drame, et les femmes sont également au premier plan dans les coulisses, ce qui est si rare. “

Leonie Elliott: Films et séries télé

L’actrice de Londres, âgée de 31 ans, est surtout connue pour son rôle dans Call the Midwife, mais elle jouit également d’une gamme d’autres rôles.

Dans le domaine de la télévision, elle a joué dans des séries telles que Undercover Heart (elle a joué Holly Lomas), Holby City (Josie Bond), The Bill (Natasha Harris), Black Mirror (Fiona, Clara’s Flatmate), Casualty (Natalie Stubbs) , The Break (Fee) et Damned (Melanie).

En ce qui concerne les rôles au cinéma, elle a joué Judy Samuel dans Wondrous Oblivion en 2003, Sophie Cooke dans Boogie Man, Hollie dans le téléfilm Killed by My Debt 2018 et Rosebud dans le segment Rosebud des Tube Tales de 1999.

Vous vous souvenez également de la comédie dramatique de Lenny Henry, Danny et le zoo humain, diffusée sur la BBC en 2015? Elle a joué Cherry Patterson!

Leonie Elliott assiste à la cérémonie des Virgin Media British Academy Television Awards au Royal Festival Hall le 12 mai 2019 à Londres, en Angleterre.

Suivez Leonie Elliott sur Instagram!

Pour rester à jour avec elle, assurez-vous de vous diriger vers Instagram.

Vous pouvez la trouver à @msleonieelliott; elle compte actuellement plus de 8 000 abonnés.

Nous espérons que vous appréciez la nouvelle saison!

