L’EP Walking Dead dit que le film de Rick Grimes prendra de nouvelles directions

Quand Andrew Lincoln est parti Les morts qui marchent en 2018, cela ne devait pas être la fin de son personnage, Rick Grimes. Dans ce qui doit être une tournure unique dans l’histoire de l’écran, sa sortie de la série télévisée était en fait une configuration pour lui menant sa propre franchise de films dérivés, avec le premier d’une trilogie prévue de films sortis en salles qui devrait sortir cette année. À ce stade, la production n’a pas encore commencé sur le projet, mais EP Scott Gimple taquine quelque chose de très gros.

Lors de son entretien avec Entertainment Weekly, le directeur de la création de TWD nous a fait notre première mise à jour sur le film depuis un certain temps. Gimple a expliqué que l’objectif avec le premier film est d’augmenter l’échelle et la portée de l’univers post-apocalyptique. Les fans devraient donc s’attendre à ce que l’histoire aille dans de nouvelles directions audacieuses.

“L’échelle est plus grande et le budget est plus grand, et c’est The Walking Dead, mais accru, à la fois dans les thèmes narratifs, mais aussi dans ce que nous voyons à l’écran. Je dis intensifié, mais je dois aussi dire que c’est aussi très différent. Ce ne sera pas exactement la même chose que nous avons vu à la télévision, juste plus grand. Nous allons dans de nouvelles directions folles. »

Gimple a ensuite ajouté que l’équipe de production voulait créer quelque chose de frais et très distinct de ce que nous avons déjà vu sur le petit écran.

«Nous voulons vraiment livrer [the fans] quelque chose de spécial, quelque chose qui vaut leur voyage au cinéma. Nous essayons d’être très délibérés et de proposer quelque chose de nouveau… Nous allons remplir cet écran avec un tout nouveau monde. »

Quant à savoir où exactement Les morts ambulants le film est en phase de pré-production, Gimple a révélé à EW que le script – qu’il est en train d’écrire – est en cours de perfectionnement et qu’ils n’ont pas encore embauché de réalisateur. Vraisemblablement, ces deux problèmes seront bientôt réglés, de sorte que le tournage puisse commencer et qu’il puisse être sorti dans les cinémas avant la fin de 2020.