“L’épée dans la pierre” revient à Disney + aux États-Unis

La semaine dernière, Disney a supprimé un certain nombre de titres aux États-Unis de Disney +, dont “Garfield: The Movie” et “Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer”, ainsi que le classique animé de Disney, “The Sword in the Stone”.

La bonne nouvelle est que «The Sword in the Stone» a été restauré sur Disney +.

Ce n’est pas le premier titre à être supprimé de Disney + et rapidement retourné, car “Avalon High”, “Never Been Kissed” et “The Sandlot” ont également fait l’objet de suppressions temporaires.

Disney n’a pas encore annoncé quels titres seront supprimés à l’avance, bien qu’ils aient annoncé le retour de “The Sandlot” début février. Il convient également de noter que cela ne semble pas affecter les abonnés dans d’autres pays. Les contrats existants avec d’autres sociétés de streaming comme Starz et Fubo TV entraînent la suppression de certains titres, comme Garfield et Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides.

J’espère que certains de ces problèmes seront réglés bientôt, car un certain nombre d’abonnés m’ont contacté pour me demander pourquoi il a été supprimé car ils le regardaient toujours et il a disparu. La bonne nouvelle, c’est qu’ils ont pu reprendre au même endroit qu’ils l’avaient laissé.

