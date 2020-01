L’épidémie de coronavirus a placé la contagion dans le top 10 sur iTunes – / Film

Contagion, l’excellent et terrifiant film de Steven Soderbergh où Gwyneth Paltrow a le visage décortiqué en détails graphiques lors d’une autopsie, est de retour dans le top 10… pour des raisons horribles. Alors que la nouvelle du mortel Coronavirus continue de se propager, les gens ont été inspirés à revisiter le thriller anxiogène de Soderbergh sur un virus d’origine chinoise qui se propage dans le monde entier, ce qui fait que le film se retrouve dans le top 10 du tableau de location de films iTunes.

Contagion

Dans Contagion, Gwyneth Paltrow incarne une Américaine qui revient d’un voyage d’affaires à Hong Kong avec des symptômes pseudo-grippaux. La maladie de Paltrow n’est pas la grippe, cependant, et avant que quiconque sache ce qui se passe, un virus mortel se propage à travers le monde. C’est un film épouvantable et intense – et il attire une fois de plus l’attention, grâce à des événements terrifiants.

En décembre de l’année dernière, «Un nouveau coronavirus… a été identifié pour la première fois à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine, après que des personnes ont développé une pneumonie sans cause claire et pour laquelle les vaccins ou traitements existants n’étaient pas efficaces.» Depuis lors, le virus s’est propagé à plusieurs pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie-Pacifique, avec (à ce jour) 6 171 cas confirmés et 132 décès.

La nouvelle du virus a apparemment inspiré les gens à revoir Contagion, car les téléspectateurs veulent apparemment plus de misère et de terreur dans leur vie. Selon THR, le film est entré dans le top 10 du tableau de location de films iTunes mardi, arrivant au numéro 10. Cela le place dans une programmation avec des films beaucoup plus récents comme Joker, Il était une fois à Hollywood, Parasite, et Hustlers. THR ajoute que «les recherches Google concernant la disponibilité de Contagion via le streaming ont commencé à augmenter à la fin de la semaine dernière. Lundi, il était resté au n ° 13 sur la carte iTunes avant d’atterrir au n ° 10 le lendemain. »

Je ne veux pas faire la lumière sur cette situation car le coronavirus est très réel et tue des gens. Mais quand même, c’est un peu surréaliste de voir que c’est ainsi que les gens réagissent à l’épidémie – revisitant un film de 2011 réalisé par Steven Soderbergh. Quelle étrange époque nous nous trouvons.

