L’épisode 9 et les fans de la série sont déjà excités pour la finale de la saison 1

Une fois un chat sauvage, toujours un chat sauvage. Après des semaines de répétitions, il est enfin temps pour ce lycée de mettre sa version de High School Musical. Bien sûr, il y avait quelques barrages routiers le long du chemin, (même un petit feu d’adolescent), mais bon, c’est juste du showbiz. Voici ce que nous savons de la finale de la saison de High School Musical: The Musical: The Series.

Cet article contient les principaux spoilers de l’épisode 9 de High School Musical: The Musical: The Series. Lisez à vos risques et périls!

Casting de «High School Musical: The Musical: The Series» | Troy Harvey via .

Les fans ont rencontré Nini et Ricky pour la première fois en novembre 2019, avec la première de «High School Musical: The Musical: The Series»

Il est enfin temps pour son moment sous les projecteurs. Nous avons vu Nini et Ricky du processus d’audition au blocage de la répétition technique. Maintenant, c’est la soirée d’ouverture de cette production de High School Musical, avec Nini dans son rôle principal comme Gabriella et Ricky comme sa co-star, Troy.

Après des semaines de répétition, c’est enfin la soirée d’ouverture pour le casting de cette comédie musicale du lycée. Nini, Ricky et le reste de ce département de théâtre montent sur scène. Cependant, il reste encore quelques obstacles sur leur chemin. Nini surmontera-t-elle son frisson pour impressionner le doyen dans le public? EJ va-t-il continuer à jouer le rôle de Troy?

Quand le prochain épisode de «High School Musical: The Musical: The Series» sera-t-il présenté en première sur Disney +?

Nous avons de mauvaises nouvelles pour certains fans de ces East High Wildcats. Il ne reste qu’un seul épisode de High School Musical: The Musical: The Series, diffusé sur cette plateforme de streaming le 10 janvier 2020. Il s’agit du 10e épisode de la première saison, intitulé «Act Two».

Ce sera la dernière fois que les fans verront ces personnages interpréter des chansons emblématiques de High School Musical, y compris les quelques chansons originales écrites spécifiquement pour cette série dérivée. (Nous vous regardons, Olivia Rodrigo.) Cependant, Deadline rapporte que cette émission de télévision reviendra sur la plate-forme de streaming pour une deuxième saison.

Les membres de la distribution de «High School Musical: The Musical: The Series» ont discuté de personnages comme Ricky et Nini

Quelle est la prochaine étape pour des personnages comme Nini et Ricky? Bien que cette série Disney + ait été renouvelée pour sa deuxième saison, il n’y a pas de date de première officielle pour la prochaine saison. Jusque-là, certains acteurs ont commenté les personnages et leurs relations respectives.

«Il reflète parfaitement la vraie vie amoureuse du secondaire. Ils peuvent être assez désordonnés et la ligne est constamment floue et chaque semaine, une nouvelle chose se produit. Je sais au moins quand j’étais au lycée, tu essayes de suivre ce qui se passe et tu te dis “Attends, ils sortent avec qui maintenant?” Cela s’est produit hier soir, de quoi parlez-vous? ‘», A déclaré Joshua Bassett lors d’une interview avec Entertainment Tonight.

“Tout est un peu partout et c’est cool de voir les personnages non seulement comprendre leur relation les uns avec les autres, mais aussi grandir en eux-mêmes comme ils sont dans leurs dernières années au lycée et vraiment commencer à définir qui ils sont et ce qu’ils », a poursuivi l’acteur. “Je pense que c’est cool de voir le développement de cela tout au long de cette saison et des saisons à venir.”

Les épisodes de High School Musical: The Musical: The Series sont disponibles sur Disney +, en plus de High School Musical, High School Musical 2 et High School Musical: Senior Year. Pour en savoir plus sur ce service de streaming et pour vous abonner, visitez leur site Web.