L’épisode «911: Lone Star» présentera l’explosion d’une usine de sperme de taureau

9-1-1: Hé, tu te souviens comment, dans cet épisode, un requin s’est lâché sur une autoroute? Sauvage, hein?

9-1-1: Lone Star: Tenez mon boeuf. *

Dans l’épisode du lundi 10 février du succès de la mi-saison 9-1-1 de Fox – intitulé “Studs”, natch – Owen & Co. courra pour refroidir une bagarre dans un club de strip-tease masculin, avant de faire face à un type complètement différent de boeuf lorsqu’un incendie dans une fabrique de sperme de taureau devient explosif.

“C’est le Texas”, a déclaré Rob Lowe avec un sourire en parlant de l’épisode le mois dernier lors de la tournée de presse de TCA.

L’explosion de l’usine de sperme de taureau semble s’inspirer d’un incident similaire qui s’est produit en septembre dernier à Victoria, en Australie, lorsqu’un «laboratoire de génétique et une installation de stockage» a pris feu, nécessitant 10 équipes de pompiers et plus de deux heures à contenir.

“Le liquide à l’intérieur des cylindres se dilatait rapidement et … les couvercles des cylindres cryogéniques sautaient juste du haut et des projectiles étaient projetés du bâtiment”, a indiqué un reportage d’ABC News. En ajoutant du feu à la flamme, d’autres liquides inflammables stockés dans le bâtiment ont explosé, provoquant la sortie de «projectiles» du bâtiment.

Comme le montre le 9-1-1: Lone Star, “C’est hilarant”, a déclaré Lowe à TVLine, “parce que toutes ces cuves explosent et volent dans les airs”, comme entrevu dans la promo intégrée ci-dessous. “Il y a, comme des éclats d’obus, et puis on se rend compte de ce que c’est….

“Je veux dire, c’est comme le sauvetage du soldat Ryan – mais c’est un peu différent”, a ajouté Lowe avec un clin d’œil.

Pouvons-nous également compter sur un jeu de mots miteux, alors que les premiers intervenants se rendent compte de ce qui pleut sur eux? “Oh, tu ne sais pas!” Acquiesça Lowe.

9-1-1: L’explosion de l’usine de semence de taureau de Lone Star fait suite à l’épisode de tornade qui avait été bien promu lors de la diffusion par Fox du Super Bowl bien surveillé le 2 février. «Nous aimons basculer entre les grands et massive, et bizarre », a observé Lowe. “Nous essayons toujours d’avoir un facteur” je ne peux pas croire qu’ils viennent de le faire “/” je ne peux pas croire que je viens de voir ce “facteur.”

* Les bouvillons sont castrés par définition, je sais, mais le jeu de mots était irrésistible. Vous pouvez maintenant retourner au ranch.