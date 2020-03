L’épisode «Bull» sur la peur des bactéries à New York est accompagné d’un avertissement

Avant le début du 17e épisode de la saison 4 de Bull lundi soir, le leader de la série, Michael Weatherly, est intervenu à l’écran pour donner un avis aux téléspectateurs.

“L’épisode de ce soir traite d’une panique à l’échelle de la ville, un peu comme les peurs et les préoccupations que les gens éprouvent partout dans le monde en ce moment”, a déclaré Weatherly, faisant allusion à l’épidémie de coronavirus. «Avant de commencer, nous voulions vous rappeler qu’il s’agit d’une œuvre de fiction. Il a été écrit et filmé il y a des mois. Et son seul but est de vous divertir. »

Dans l’épisode qui a suivi, qui était intitulé «La femme invisible», le Dr Jason Bull de Weatherly a pris la défense du Dr Natalie Reznick (joué par la star invitée Brooke Bloom), une experte en anthrax accusée d’avoir orchestré une série de attaques d’anthrax qui ont terrorisé New York. Bien que les faits soient contre son client, Bull a tenté de prouver que la ville était si pressée de faire sortir les bactéries des rues et de calmer l’hystérie du public, ils ont arrêté la mauvaise personne.

En cours de route, nous avons vu l’un des collègues de Bull jeter un masque N95 lorsque la menace de l’anthrax est apparue neutralisée; il y avait aussi un scientifique qui a mentionné que le gouvernement américain avait réduit le financement de recherches adéquates sur l’anthrax.

Si vous avez regardé l’épisode, est-ce qu’il a frappé du tout près de chez vous?

