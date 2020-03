L’épisode de la prochaine pandémie expliquée nous a mis en garde contre les coronavirus il y a des mois – HITC

Explained’s The Next Pandemic episode est un must absolu.

Qui aurait pu penser que 2020 connaîtrait un début aussi infernal?

Eh bien, l’explication de Netflix l’a fait.

La deuxième saison des docuseries Netflix, qui est sortie entre septembre et novembre 2019, présente un épisode intitulé The Next Pandemic.

L’épisode détaille les pandémies passées qui ont ravagé la population humaine ainsi que la façon dont l’humanité est mal préparée à faire face à une épidémie mondiale.

Les avertissements dans l’épisode de Bill Gates et d’autres experts en santé sont assez sévères compte tenu de la position dans laquelle nous nous trouvons maintenant.

Expliqué: la prochaine pandémie

L’épisode de 20 minutes vise à éduquer les téléspectateurs sur les pandémies et pose la question primordiale: sommes-nous prêts pour une?

Tout au long de l’épisode, nous sommes présentés à des experts et à des responsables offrant leurs réflexions. Cela commence par un mot de Bill Gates; après avoir réfléchi à la fin du monde, le magnat de la technologie dit que la chute de l’humanité sera très probablement le résultat d’une pandémie.

Le terme fait référence à une maladie qui se propage et affecte un pays entier (épidémie), ou même le globe entier (pandémie).

Narration de J.K. Simmons reconnaît que nous avons été témoins de cette tragédie à plusieurs reprises et qu’au sixième siècle, une pandémie a tué la moitié de la population de la Terre alors que, à la fin des années 1910 et au début des années 1920, l’épidémie de grippe a tué entre 50 et 100 millions de personnes.

Bien sûr, il y a eu tellement de progrès depuis lors, mais il y a encore des avertissements pressants dans l’épisode qui semblent trop proches de chez eux avec l’épidémie de COVID-19 en cours.

Les avertissements de l’épisode

Comme mentionné, l’épisode de la prochaine pandémie comporte un certain nombre d’avertissements sévères de la part de Bill Gates et d’autres experts en santé.

Une simulation dans les premiers moments de l’épisode suggère qu’une pandémie grave pourrait potentiellement tuer 33 millions d’êtres humains en seulement six mois.

Bill Gates de Microsoft prévient même qu’une épidémie de pandémie pourrait paralyser les économies alors qu’elle se propage à travers les pays du monde, ce qui se produit en raison de la pandémie de COVID-19.

Un avertissement encore plus inquiétant de Gates est que le nombre de morts d’une pandémie extrême pourrait être similaire ou supérieur aux guerres mondiales récentes.

Comment le prochain épisode pandémique est lié à la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant

L’épisode d’Explained présente des similitudes étranges avec l’épidémie actuelle, en particulier dans la section qui met en évidence l’épidémie de SRAS de 2002 qui a infecté 8 098 personnes, tuant 774 personnes.

Tout comme la nouvelle épidémie de coronavirus, on pense que le SRAS a émergé d’un marché humide en Chine où des animaux vivants, potentiellement porteurs de maladies, sont tués sur place et vendus aux clients.

Dans le cas du SRAS, le virus a disparu presque tout seul, mais la propagation rapide du COVID-19 dans presque tous les coins du globe a prouvé qu’il s’agit d’une maladie beaucoup plus sévère.

Du côté plus léger, cependant, l’épisode plonge dans la prévention des virus et détaille comment de nouveaux vaccins sont toujours développés pour lutter contre les épidémies existantes et potentielles.

Il est mentionné dans l’épisode que les scientifiques travaillent actuellement sur un vaccin universel contre la grippe, qui pourrait être développé beaucoup plus rapidement qu’un vaccin typique. Que nous voyions ou non quelque chose de similaire développé pour COVID-19 reste à voir.

L’épisode Next Pandemic d’Explained est disponible en streaming maintenant sur Netflix.

