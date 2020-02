L’épisode de la trilogie de Kate laissera sa vie changée pour toujours

Le mystère derrière la relation entre la jeune Kate (Hannah Zeile) et Marc (Austin Abrams) sera finalement dévoilé dans This Is Us Saison 4 Episode 13. L’épisode de la trilogie Big Three de Kate (Chrissy Metz), intitulé «Un enfer d’une semaine: troisième partie, »Suit les arcs solo de Kevin (Justin Hartley) et Randall (Sterling K. Brown). Et à en juger par les deux premiers versements, l’histoire de Kate est sur le point de s’étendre de manière inimaginable. Qu’est-ce que l’équipe This Is Us réserve aux téléspectateurs après une interruption de deux semaines? Selon le casting et l’équipe, l’adolescente Kate que nous connaissons et aimons partira pour de bon le 11 février.

La relation de Marc et Kate commence dans la saison 4 de «This Is Us»

Tout au long de la quatrième saison de This Is Us, les scénaristes ont bâti la relation de Marc et Kate. Le couple se réunit dans «Flip a Coin», où Marc a offert un emploi à Kate dans un magasin de disques.

Plus tard, dans «Storybook Love», Marc arrive à l’improviste lors d’un dîner en famille Pearson. Il se présente également comme le petit ami de Kate. Les deux instances sont utilisées pour mettre en valeur le personnage de Marc, selon la productrice exécutive Elizabeth Berger dans une interview avec Entertainment Weekly.

“Cela se révélera certainement symbolique de la plus grande personnalité de Marc”, a déclaré Berger. “Il est évidemment quelqu’un qui va pour ce qu’il veut et se sent autorisé à se présenter à un endroit même lorsqu’il n’est pas invité. Et nous pensons que c’est un peu un indicateur pour savoir où nous allons et ce que ce gars est. “

Plus tard, de nos jours, Kate et Rebecca (Mandy Moore) retrouvent des polaroids du dîner. Ils semblent apprécier les souvenirs jusqu’à ce que Kate découvre une photo avec Marc, son sourire disparaissant instantanément.

“J’essayais si fort de le garder cette année-là après la mort de votre père”, raconte Rebecca à Kate. Elle admet ensuite qu’elle voulait juste croire que ses enfants étaient heureux. Et à la fin, elle “n’a pas vu ce qui se passait”.

Puis, en discutant avec Entertainment Weekly, le producteur exécutif Isaac Aptaker a confirmé que les fans de This Is Us devraient s’inquiéter pour Kate.

“Les fans devraient avoir une inquiétude saine”, a déclaré Aptaker. “Je veux dire, il y a quelque chose de menaçant qui se profile là-bas, la façon dont Rebecca et Kate parlent de cette relation de nos jours. Et même s’il semble être un gars adorable maintenant, il semble certainement que cela ne s’est pas bien terminé pour Kate. »

Marc quitte Kate dans la bande-annonce promo de This Is Us Saison 4 Episode 13

Maintenant, les téléspectateurs n’ont pas vu beaucoup de Kate et Marc depuis “Storybook Love”. Bien sûr, le petit ami de Kate est apparu plusieurs fois en passant. Cependant, les moments sont toujours un peu alarmants. Il est également clair que la famille Pearson n’approuve pas leur relation.

Dans les épisodes «Hell of a Week» de Kevin et Randall, Kate se dispute avec Marc au téléphone. Elle se demande pourquoi il est en colère contre elle. Pendant ce temps, les adolescents Kevin (Logan Shroyer) et Randall (Niles Fitch) ne savent toujours pas pourquoi Kate est toujours avec la “boule de graisse” connue sous le nom de Marc.

À la fin des deux épisodes, les fans sont de plus en plus préoccupés par Kate. Les Big Three sont tous de retour en ville pour célébrer l’anniversaire de Rebecca. Cependant, le dîner est annulé et quelque chose ne va pas.

Austin Abrams dans le rôle de Marc, Hannah Zeile dans le rôle de Kate dans «This Is Us» | Ron Batzdorff / NBC

“Je m’inquiète pour Kate”, a déclaré Rebecca à Kevin. «Elle est partie avec Marc à la cabine. Elle vient de m’appeler pleurer. Je pense qu’elle a des ennuis, Kev. Nous devons aller la chercher. “

Puis, dans la promo de This Is Us Season 4 Episode 13, les choses commencent à se mettre en place. Les téléspectateurs ont un aperçu de l’argument de Kate et Rebecca. Au début, Rebecca dit qu’elle n’est pas à l’aise avec Marc. “Je n’ai pas besoin que tu l’aimes, je l’aime bien”, dit Kate.

La bande-annonce a montré que Marc et Kate avaient un autre argument. Il semble qu’ils soient au milieu des bois. Mais ensuite, Marc expulse Kate de sa voiture.

“Je ne peux même pas regarder ton visage”, crie-t-il en jetant sa veste par la porte. L’aperçu de This Is Us se termine lorsque Marc quitte Kate, coincé au milieu de la nuit.

Marc va changer la vie de Kate dans la saison 4 de «This Is Us»

Le 4 février, Shroyer a dévoilé la sœur jumelle de son personnage de This Is Us, révélant que l’épisode de la trilogie de Kate la changera pour toujours.

“C’est très important ce qui se passe, en particulier dans cet épisode et les épisodes à venir”, a déclaré Shroyer. “Cela change définitivement la vie de Kate.”

L’acteur a également partagé que Kevin pourrait devoir intensifier son jeu pour soutenir sa famille.

“Je ne dirais pas que Kate et Kevin sont super alignés en ce moment”, a déclaré Shroyer. “Leur relation est fondamentale pour qui ils sont et nous commençons à voir d’autres chaussures pour adultes que Kevin doit remplir.”

Pendant ce temps, lors d’une conversation avec Entertainment Weekly en novembre 2019, Aptaker et Berger ont évoqué les conséquences que la relation de Kate avec Marc aura sur elle à long terme.

“Kate a maintenant 39 ans et est une femme très fonctionnelle, alors elle est sortie de la relation quelque peu indemne à long terme”, a déclaré Berger. “Mais je pense que c’était définitivement une relation formatrice et c’était une relation qui a laissé de graves blessures émotionnelles.”

Aptaker a ajouté: “Cela va définitivement dans un endroit malsain qui va avoir un impact réel sur Kate et rester avec elle au fil des ans.”

Alors, comment le comportement de Marc affectera-t-il réellement l’adolescente Kate à l’avenir? Dans une autre interview avec Entertainment Weekly, Berger a laissé entendre que quelque chose pourrait être parallèle au mariage de Kate avec Toby (Chris Sullivan). Dit-elle:

Je pense que toutes ces relations adolescentes intenses ont tendance à rester avec nous et à former des modèles et à laisser ces impressions qui ne disparaissent jamais vraiment. Donc, nous verrons comment une partie de Kate a été formée grâce à cette relation avec Marc – et comment cela peut avoir un impact sur sa relation actuelle.

