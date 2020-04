L’épouse de Terry Crews Rebecca sans cancer après une double mastectomie

L’épouse de Terry Crews, Rebecca Crews, a été officiellement déclarée indemne de cancer après avoir subi une double mastectomie et une chirurgie reconstructive.



L’épouse de Terry Crews, Rebecca Crews, est officiellement indemne de cancer après sa double mastectomie et sa chirurgie reconstructive, après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 1 il y a seulement quelques semaines. Rebecca est devenue extrêmement précautionneuse à propos de sa santé après que sa mère eut eu une bosse cancéreuse l’année dernière, d’autant plus qu’elle avait elle-même eu une petite bosse précancéreuse retirée de son sein droit il y a douze ans. Malheureusement, après la dernière visite de son médecin il y a quelques semaines, Rebecca a appris qu’elle avait un cancer du sein de stade 1. “Même si c’était l’étape 1, vous êtes submergé de peur”, a révélé Rebecca. “Comme le cancer, cette entité maléfique toute-puissante et toute-puissante.” Cependant, elle avait de grands espoirs pour son rétablissement et restait optimiste. «Après l’appel, j’ai eu cette vision claire de moi-même franchissant une porte, et de l’autre côté de cette porte, le soleil brillait brillamment et j’étais très heureuse», se souvient-elle. “J’avais juste le sentiment que j’allais bien.”

Michael Buckner / .

Cependant, son mari, Terry, était beaucoup plus paniqué. «Mon mari m’a regardé traverser beaucoup de choses, mais l’expression sur son visage… il m’a regardé comme si j’allais mourir», a-t-elle expliqué. «Il m’a dit que j’avais l’impression que ses entrailles fondaient. J’ai dit: «J’ai besoin que tu sois fort pour moi», et il a dit: «D’accord» et m’a fait un câlin, mais je pense qu’il avait besoin de ce câlin. »

Vivien Killilea / . pour Riveter

Elle a subi une double mastectomie le 3 mars et à cause de ce choix, elle n’aura pas à subir de radiothérapie. Bien que Rebecca soit officiellement indemne de cancer, elle a exprimé des inquiétudes quant à la récupération au milieu de la pandémie de coronavirus. Parce que son système immunitaire est compromis en raison de ses récents problèmes de santé, elle était impatiente d’assister à ses rendez-vous chez le médecin de suivi. Elle a également noté combien des effets secondaires attendus chez un patient post-mastectomie pouvaient être confondus avec les symptômes du coronavirus. “Je suis aussi très nerveuse, car à quelques reprises je me suis réveillée au milieu de la nuit avec des difficultés à respirer et j’ai pensé:” Oh non “”, a-t-elle avoué.

Frazer Harrison / .

Cependant, Terry n’a fait que soutenir sa femme depuis 30 ans. «Je dois lui donner ses accessoires parce qu’il a cuisiné pour moi, m’a aidé à me baigner et m’a vraiment aidé», a-t-elle déclaré. “Je le taquine tout le temps, je me dis: est-ce que je devais avoir un cancer pour être traité comme ça?!” “

[Via]

.