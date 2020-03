L’épouse de Tom Hanks partage sa liste de lecture de mise en quarantaine des coronavirus

Avec plus de 150 000 cas confirmés dans le monde, ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce qu’une personne célèbre attrape la maladie. De nombreuses personnalités et célébrités bien connues se sont révélées positives au cours de la semaine dernière, mais c’est Tom Hanks et sa femme Rita Wilson dont les diagnostics ont pris le monde d’assaut. Après qu’Internet se soit calmé après une brève période de panique, Warner Bros.a publié une déclaration selon laquelle les deux célébrités étaient actuellement situées en Australie (Hanks filme un biopic Elvis dans le sud) et qu’elles se mettaient en quarantaine du grand public.

Bien que les deux souffrent de courbatures, de frissons et de fièvres, ils sont généralement de bonne humeur et luttent contre leur maladie un jour à la fois. Bien sûr, lorsque vous n’êtes pas autorisé à quitter votre maison, les choses peuvent devenir terriblement ennuyeuses très rapidement, alors Rita a décidé de se divertir en créant une liste de lecture.

Comme indiqué par ComicBook.com, elle a utilisé son compte Twitter pour demander aux fans des suggestions de chansons, ainsi qu’un nom pour sa collection de chansons. Après s’être installé sur “Quarantunes” (ce qui est une décision solide, si vous nous demandez), Wilson a publié sa liste de lecture sur Spotify et l’a rendue publique afin que tout le monde puisse la vérifier par eux-mêmes.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Comme vous pouvez l’imaginer, une bonne partie des chansons est centrée sur l’isolement et la solitude – un choix évident pour quelqu’un qui se met en quarantaine du monde pendant quelques semaines. Et ci-dessous, vous pouvez trouver un échantillon des pistes:

«Lonely People» par l’Amérique

«So Far Away» par Carole King

«Tout seul» d’Eric Carmen

«Je veux être séduit» par les Ramones

«L’amour nous gardera ensemble» par Captain & Tennille

«Je survivrai» de Gloria Gaynor

Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous de consulter la liste de lecture sur Spotify et dites-nous quelles sont vos chansons préférées dans les commentaires ci-dessous! Avec un peu de chance, la propagation du Coronavirus va ralentir dans les semaines à venir et Tom Hanks et Rita Wilson vont récupérer sans complications majeures.