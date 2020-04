Croyez-le ou non, cela fait presque quatre mois que tout a commencé.

Le coronavirus COVID-19 domine le cycle de l’actualité depuis son apparition à Wuhan, en Chine, en janvier et a maintenant infecté près de 2 millions de personnes dans le monde et tué plus de 120 000 personnes. La plupart des gouvernements ont imposé des interdictions strictes de voyager et de socialiser, de nombreux pays allant jusqu’à imposer une interdiction totale aux citoyens.

Les États-Unis sont maintenant l’épicentre de la pandémie avec près de 600000 cas et 24000 décès, y compris des décès très médiatisés tels que le chanteur-compositeur-interprète bien-aimé John Pine, l’entraîneur de dialecte et acteur de Star Wars Andrew Jack, et le chanteur des fontaines de Wayne Adam Schlesinger.

Mais début mars, bien avant que le virus ne se propage aux États-Unis avec une telle force, un couple de célébrités Tom Hanks et Rita Wilson ont été parmi les premiers à annoncer qu’ils avaient été testés positifs pour COVID-19 et étaient en quarantaine. Curieusement, ils étaient en Australie lorsqu’ils ont contracté le virus, un pays qui a fait un travail exceptionnel pour maintenir leur nombre d’infection à un niveau inférieur à tout autre continent habité.

Le couple est retourné aux États-Unis depuis lors, et Wilson s’est maintenant ouvert à Good Morning America à propos de l’épreuve pour faire la lumière sur leur expérience avec COVID-19 et comment ils peuvent avoir été infectés par la maladie dans une si faible zone à risque.

Wilson a déclaré dans l’interview:

Je me sentais extrêmement endolorie, inconfortable… Je ne voulais pas être touché. Et puis la fièvre a commencé – des frissons comme jamais auparavant. Avec le recul, je me rends également compte que je perdais mon sens du goût et de l’odorat.

En ce qui concerne la façon dont elle et Hanks ont été infectées, elle a déclaré:

C’est quelqu’un, ont-ils dit, auquel Tom et moi avons été exposés tous les deux en même temps. Nous ne savons pas quand cela aurait pu être, ni où. Mais tout ce que je peux dire, c’est que tous nos contacts étroits, notre famille, notre équipe de travail, personne n’a été testé positif.

Bien sûr, la pandémie de coronavirus COVID-19 est loin d’être terminée. Alors que les travailleurs de la santé ont du mal à obtenir les fournitures nécessaires pour suivre l’afflux toujours croissant de patients, les responsables de la santé avertissent que le pic peut encore se produire dans des jours ou des semaines. Ce ne sera pas une année facile pour les gens ou l’économie mondiale, mais nous réussirons tous ensemble.

Restez à l’intérieur, lavez-vous les mains et restez à l’écoute ici pour en savoir plus.