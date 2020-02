L’épouse de Tom Papa a toujours été une source d’inspiration – “You Doing Great” maintenant sur Netflix! – HITC

Si vous cherchez un bon rire, Netflix vous a couvert.

Si vous êtes l’épouse de Tom Papa, vous pouvez très bien vous attendre à apparaître dans son matériel.

Le comédien et talentueux stand-up américain âgé de 51 ans est bien connu pour son travail à la radio et son ancienne présence dans des émissions telles que le Food Network’s Baked.

Il dirige également le ‘Out. Dans. Le segment américain sur Live from Here, animé par Chris Thile, et a joué dans des films, notamment The Informant avec Matt Damon (la franchise Bourne, The Martian).

De nombreux fans diront que c’est sur scène qu’il brille vraiment, car il a acquis une réputation admirable en faisant hurler les hystériques sans transpirer.

Heureusement, il a quelque chose de nouveau à offrir!

Tom Papa assiste à «Matt Damon visite les studios SiriusXM Hollywood à Los Angeles» aux studios SiriusXM le 04 novembre 2019 à Los Angeles, Californie.

Tom Papa: vous allez bien

Son dernier spécial comédie stand-up – Tom Papa: You’s Doing Great – est maintenant disponible en streaming sur Netflix.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous de lui donner une montre.

Il dément une fois de plus la vie de famille et autres, et cela a déjà suscité des éloges sur Twitter:

Tom Papa: Famille

Comme l’a souligné IMDb, il partage son temps entre Los Angeles et New York, avec sa femme et sa famille. Il a une femme et deux enfants.

Comme il plaisante dans le spécial: “J’ai pris une décision commerciale horrible … Je me suis marié et j’ai eu deux enfants.”

Les fans seront conscients qu’il fait souvent référence à sa vie de famille dans des routines de comédie, mais on sait peu de choses sur sa femme Cynthia. Cela ne l’a cependant pas empêché de mieux comprendre la relation grâce aux entretiens…

Tom Papa (R) et sa femme Cynthia assistent à la première de «The Informant!» À New York au Ziegfeld Theatre le 15 septembre 2009 à New York.

Tom Papa plaisante sur sa femme

Celui-ci est un vrai retour en arrière!

Selon Review-Journal, il a déclaré lors d’une interview en 2010 lors de la promotion de son émission The Marriage Ref: «C’est drôle, car quand je fais mon stand-up, je parle toujours d’être marié et de ma femme. Et elle a pu se séparer du personnage de l’épouse dans mon stand-up. »

Il a poursuivi: «Avec cette émission, je pense qu’elle m’entend utiliser suffisamment de détails pour réaliser que c’est vraiment elle… Des choses vont se produire dans notre relation, et elle dira:« Ne parlez pas de ça! »Mais ce que j’entends elle dit: «Attendez un peu pour en parler». »

L’interview a plaisanté sur le fait de lui offrir un cadeau pour chaque punchline qu’elle a fournie, à laquelle Tom a répondu: “Je pourrais venir avec un gros collier de diamants, et elle dirait:” Qu’as-tu dit? “”

