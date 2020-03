Leprechaun contre Candyman?! Sept films “Leprechaun” prévus qui ne se sont jamais produits

le Lutin franchise est une bizarrerie fascinante d’une série. Alors que vendredi 13, Child’s Play, Halloween et les autres ont tous connu des rebondissements étranges, aucun d’entre eux n’a pris autant de virages étranges avec une telle régularité. C’est une série bizarre parce que, vraiment, ce n’est pas une série en aucune façon, forme ou forme. En fait, c’est une anthologie.

Avant maintenant, avec la sortie récente de Leprechaun Returns, il n’y avait auparavant aucune suite directe. Chacun n’avait que le facteur unificateur de Warwick Davis en tant que méchant titulaire – à l’exception de Leprechaun: Origins, bien sûr – mais aucun d’entre eux n’a de continuité de l’un à l’autre. Leprechaun Back 2 Tha Hood n’est même pas une suite de Leprechaun In the Hood. Pourtant, pour cette raison, c’est l’une des séries d’horreur indépendantes les plus créatives de tous les temps. Tout ce qu’il faut pour faire un film Leprechaun est de penser à un cadre ou un scénario qui serait plus drôle si le Leprechaun y était ajouté, et (si le budget le permet) partir de là.

Leprechaun: Origins a étendu les limites de la franchise encore plus loin en supprimant le personnage joué par Warwick Davis, la seule chose présente à chaque entrée, et en abandonnant l’approche comique en faveur d’une approche granuleuse, intentionnellement sans humour et sans réserve sur le concept de le lutin. Pour cette raison, en plus d’être la première suite directe de la franchise, Leprechaun Returns est également le premier “vrai” film Leprechaun depuis 2003.

Mais, comme par hasard, pour chaque film Leprechaun ironique, caricatural et alimenté par des calembours que nous avons, il y en a un autre que nous n’avons pas. Il y a eu plusieurs tentatives pour amener la franchise dans de nouvelles directions au cours des années qui sont encore invisibles à ce jour. Ces projets vont des films “Leprechaun in X Scenario” attendus à des idées étranges et inventives qui n’ont jamais été qu’à moitié formées et même des films croisés avec d’autres personnages d’horreur emblématiques mais abordables.

Il est difficile de savoir exactement à quoi ressembleraient ces films, mais c’est précisément ce qui les rend intéressants. Chacune de ces sept idées est complètement différente les unes des autres. Leprechaun est une série à son meilleur quand elle se penche sur sa maladresse inhérente et il est facile d’imaginer que beaucoup de ces projets non réalisés auraient adhéré à cette règle d’or.

Lutin à la Maison Blanche

Lorsque Leprechaun 3 de Brian Trenchard-Smith est sorti, c’était le film d’horreur directement en vidéo le plus réussi de 1995 et il reste un favori des fans même maintenant. À cause de cela, il a continué à diriger Leprechaun 4: In Space également. Malgré ce coup de poing un-deux, Trenchard-Smith n’a jamais dirigé une autre entrée Leprechaun, mais ce n’était pas faute d’avoir essayé. Il s’est avéré un terrain pour Leprechaun 5, comme il s’est avéré, et cette idée aurait vu le Leprechaun trouver son chemin vers la Maison Blanche. Comme le réalisateur l’a fait remarquer, sa version aurait vu le petit lutin s’infiltrer dans une première famille grasse mais bien intentionnée. C’était, après tout, l’ère Clinton et Trenchard-Smith était un fan du président à l’époque.

Alors que le moment était loin d’être une chance de satire aussi parfaite qu’elle l’aurait été pendant les années Bush ou, disons, maintenant, Leprechaun à la Maison Blanche avait beaucoup de potentiel basé uniquement sur le concept. Malheureusement, Trimark pensait que c’était «trop là-bas», ce qui est assez sidérant étant donné que cela arrivait juste après le film spatial. Ce n’est pas non plus la seule franchise d’horreur qui a tenté d’envahir la Maison Blanche, car Stuart Gordon a également tenté de faire venir Herbert West pour réanimer le président de House of Re-Animator, ce qui n’est malheureusement jamais arrivé.

Candyman vs Leprechaun

Candyman est l’un des meilleurs films d’horreur des années 90. Ce pourrait même être le meilleur. Le lutin, malgré tous ses charmes, ne l’est pas. Hormis des personnages centraux surnaturels aux pouvoirs vaguement définis, ces deux franchises n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Ils sont complètement différents sur le plan tonal et stylistique. Il semble absurde et impossible que ce croisement ait réellement été envisagé. Mais c’était, au moins brièvement. Tony Todd a déclaré que, dans la lente période après Candyman 3 qui nous a vus privés de tout film Candyman jusqu’au prochain redémarrage, le studio lui a proposé l’idée d’un croisement avec la franchise Leprechaun, car c’était sur les talons de Freddy vs Jason et ils étaient les propriétaires des deux personnages. Mais il a immédiatement rejeté l’idée.

De toute évidence, il y a quelques éléments à prendre en compte dans cette confrontation à gratter la tête. Tout d’abord, que voudrait le Candyman avec l’or du lutin? Est-ce que celui qui a volé l’or serait en quelque sorte lié à Candyman, car c’était lui que le Candyman visait dans ses deux suites? Et la différence de hauteur? Tony Todd n’est pas seulement un homme de taille moyenne, c’est un homme grand, grand. Compte tenu du budget pour lequel cela aurait probablement été produit, il est difficile d’imaginer que cela aurait fait le bonheur des fans de l’une ou l’autre franchise.

Lutin dans le Far West

Cette idée était franchement géniale et je vais toujours être un peu déçu qu’elle n’ait jamais vu le jour. Après In the Hood et Back 2 Tha Hood, quelques années se sont écoulées avant que l’on parle sérieusement d’un autre film Leprechaun. Lorsque l’idée est finalement venue, elle est venue de nul autre que Darren Lynn Bousman, qui venait juste de connaître le succès massif de Saw II, III et IV à l’époque. L’idée était de faire une pièce d’époque, ramenant le lutin dans le Far West à l’époque de la ruée vers l’or de Californie.

C’est si simple et pourtant si évident. Il est toujours étonnant que personne d’autre n’ait jamais sauté dessus, même après Bousman. Peut-être que si Returns relance la franchise (et j’espère que ce sera le cas), nous verrons une autre fissure à cela. L’idée que le lutin s’attaque à d’anciens mineurs d’or est trop bonne pour être gaspillée. En ce qui concerne un créateur qui remporte un énorme succès pour s’attaquer à une franchise excentrique, cela ressemble beaucoup au «S. Craig Zahler est en train d’écrire un film Puppet Master »de son époque… seulement celui-là s’est finalement produit.

Terrain de lutin de Warwick Davis

Pour beaucoup, c’était doux-amer d’entrer dans le nouveau Leprechaun sans Warwick Davis, car il a défini le rôle pendant de nombreuses années. Il fut un temps où il était complètement investi dans le personnage, même après avoir décroché d’énormes concerts comme les films Harry Potter. Après Back 2 Tha Hood, il avait ses propres idées pour savoir où la franchise devrait se diriger, notant à un moment donné qu’il voulait enfin être présenté à toute la famille du lutin, y compris une femme, des enfants, des parents, etc. Si cela ressemble à Eddie Le schtick de Murphy dans The Nutty Professor, eh bien, cela semble être tout à fait le point.

Il aurait certes été hilarant d’être présenté au clan étendu Leprechaun à la Klumps, en particulier avec Davis représentant chaque personnage lui-même. Cela aurait également jeté une nouvelle lumière sur Leprechaun 2, qui a vu le Lep tenter de revendiquer une épouse involontaire, s’il avait négligé de mentionner le fait qu’il était déjà marié tout le temps.

Leprechaun vs Wishmaster

Il est beaucoup plus difficile de dire si cela a jamais été pris en considération aussi sérieusement à distance que Candyman contre Leprechaun. Cette idée s’est d’abord répandue après qu’une bande-annonce extrêmement bien découpée a commencé à circuler sur le Web, une bande-annonce de fans utilisant des clips des deux franchises, ce qui est courant et n’est généralement pas un indicateur que quelque chose d’officiel pourrait réellement se produire. Mais il y avait beaucoup de rumeurs à l’époque que quelqu’un avait coupé la bande-annonce pour la lancer en tant que bobine grésillante pour Lionsgate. La bande-annonce a même été mise à l’honneur sur le site Web de Fangoria et Ain’t It Cool News à l’époque.

La chose qui donne la moindre crédibilité à l’idée est le fait que les deux franchises étaient sous le même parapluie et qu’elles avaient clairement voulu essayer de traverser le Leprechaun avec d’autres propriétés compte tenu de la tentative de Candyman. Bien que cette idée n’ait aucun sens, Leprechaun vs Wishmaster aurait honnêtement pu fonctionner. Les deux séries avaient des tons et des styles similaires et coûtaient à peu près le même prix. Un croisement entre les deux aurait en fait pu être, à tout le moins, une montre divertissante.

Leprechaun: Origins 2

Comme la plupart des redémarrages d’horreur, Leprechaun: Origins devait être le point de lancement d’une toute nouvelle franchise. Et, comme la plupart des redémarrages d’horreur, ce n’était pas le cas. Même maintenant, la plupart des séries d’horreur redémarrées ont au mieux engendré un suivi avant d’être simplement redémarrées. Halloween et le massacre de la tronçonneuse du Texas l’ont fait. Mais lorsque les films de la WWE ont acquis les droits de Leprechaun, ils ont voulu le prendre au sérieux, à la fois en termes de gestion de la propriété et en termes d’approche de l’histoire. La plupart des fans considéraient cette dernière idée comme une erreur. Bien qu’il y ait quelque chose d’intéressant dans l’idée du lutin folklorique plutôt que stéréotypée, c’est un concept qui a besoin d’un certain humour pour fonctionner.

La décision très intentionnelle de dépouiller ce qui avait toujours été une série de comédie-horreur de toute sa comédie en faveur de doubler le grain et l’intensité n’a pas été un succès. Même si le nouveau venu Dylan «Hornswoggle» Postl était à peine entrevu et n’avait aucune réplique dans le long métrage, il a exprimé un vif intérêt à reprendre le rôle des futures suites si elles se terminaient. Ils ne l’ont jamais fait.

Vamprechaun

D’accord, ce n’est pas techniquement un film Leprechaun mais il aurait aussi bien pu et mérite certainement sa place sur cette liste, étant donné qu’il s’agit d’un film sur un lutin tueur du scénariste / réalisateur Mark Jones, avec l’intention de Warwick Davis avec le rôle-titre. Cela n’aurait rien à voir avec les précédents films de Leprechaun, mais encore une fois, ils n’avaient jamais rien à voir les uns avec les autres en premier lieu. La vanité centrale est brutalement simple et exactement ce que vous obtenez du titre: il s’agit d’un lutin qui est aussi un vampire. L’idée que Davis joue essentiellement le même personnage qu’il avait fait six fois auparavant, mais cette fois en smoking et en cape et en buvant le sang de ses victimes entre des limericks, ça sonne tellement entièrement observable. Dommage que celui-ci ne se soit jamais concrétisé.

Pour être juste, cependant, il est venu plus près que toute autre chose sur cette liste. Jones était déterminé à faire de Vamprechaun une réalité et a consulté l’avocat qu’il avait embauché pour le projet, qui l’a également aidé à lever des fonds pour le film, pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de problèmes juridiques avec les propriétaires de la franchise Leprechaun. Tout cela s’est arrêté net lorsque Jones a ensuite poursuivi l’homme car, selon Jones, il s’est avéré ne pas être un véritable avocat.

Note de la rédaction: cet article a été initialement publié le 11 décembre 2018.