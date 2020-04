Lequel de ces endroits avez-vous visité et nous vous dirons quel personnage de Game of Thrones vous êtes

Nous sommes sur le point de célébrer un an depuis la fin de Game of Thrones, l’une des plus grandes séries de l’histoire de la télévision. Oui Nous célébrons, juste ce 17 avril, qu’il y a 9 ans, le premier épisode de cette série est sorti: «Winter is Coming».

Un jour comme aujourd’hui mais d’un 2011 distant et froid, ce premier épisode a été présenté en premier qui nous a officiellement présenté les personnages principaux de cette production de HBO comme toute la famille Stark (Ned nous manque beaucoup), la vie terrible de Daenerys entre les mains de son frère, et l’étrange liaison entre Cersei et Jaime … entre autres choses.

Game of Thrones ril a reçu de nombreuses critiques très négatives lors de sa dernière saison et la façon dont les écrivains ont décidé de clore l’histoire des personnages qui ont survécu. Mais bien que la plupart des gens ne l’aient peut-être pas aimé, cela ne signifie pas Sa production a toujours été de premier ordre et son histoire a captivé des millions et des millions sur huit saisons.

PParler de Game of Thrones (parce que ça vaut le coup), c’est que nous créons une série de probabilités qui sont aussi un point de comparaison entre les endroits que l’histoire de Game of Thrones, avec certains espaces à la fois du Mexico, comme de l’État de Mexico. Ou, l’Amérique et le monde entier.

Alors dis-nous les endroits que vous avez visités ou souhaitez visiter à l’avenir, et nous vous dirons quel personnage de la série vous êtes:

YEUX: Cela ne signifie pas que nous prenons les points où la série a été filmée tels quels, et que nous définissons certains personnages de GoT. Ensuite, Lequel d’entre eux vous représente?