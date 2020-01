L’équipe d’Arrowverse prévue avec l’écrivain Flash sur le camée Ezra Miller

L’écrivain Flash Christina Hodson a récemment révélé qu’elle était en correspondance avec les écrivains d’Arrowverse sur le camée surprise d’Ezra Miller.

Les fans de DC ont eu la tête plus tôt ce mois-ci lorsque le crossover Arrowverse Crisis On Infinite Earths mettait en vedette The Flash de Grant Gustin rencontrant le personnage d’Ezra Miller du même nom du DCEU. Le fait que les deux versions de The Flash se rencontrent était une surprise bienvenue, mais cela a certainement soulevé une multitude de questions. D’une part, les fans étaient confus quant à savoir si le camée d’Ezra Miller en tant que The Flash dans le crossover Arrowverse était canonique dans le DCEU. Au-delà de cela, des théories se sont formées, spéculant si le croisement Arrowverse aura des ramifications dans le prochain film The Flash.

Une autre question qui se posait était de savoir si les gens de la DCEU savaient même que l’Arrowverse prévoyait d’obtenir Ezra Miller pour une brève apparition. S’adressant à Comicbook.com lors de la conférence de presse Birds of Prey, l’écrivaine Flash Christina Hodson a révélé qu’elle était au courant de l’apparition d’Ezra Miller dans Arrowverse.

“Bien sûr, car ce serait trop surprenant si je voyais ça à la télé.”

Comme prévu, l’écrivain Flash n’a pas explicitement mentionné comment le crossover Arrowverse alimenterait le film solo DCEU d’Ezra Miller. Cependant, il est encourageant de savoir que le camp Arrowverse était en correspondance avec l’écrivain du film solo Ezra Miller, car cela signifierait un désastre en matière de communication. En fait, les fans espèrent que The Flash référencera le crossover Arroweverse d’une manière ou d’une autre. Pour autant que nous le sachions, le crossover Arrowverse pourrait juste préparer le terrain pour le film solo d’Ezra Miller.

Depuis la première annonce du film autonome d’Ezra Miller, The Flash, le projet a connu de nombreux revers. Après le départ de deux réalisateurs séparés pour des différences créatives, John Francis Daley et Jonathan Goldstein ont été appelés à la tête de The Flash avant de se retirer après des conflits créatifs avec Ezra Miller sur le ton du film.

Le directeur informatique Andy Mushcietti a signé pour diriger The Flash d’Ezra Miller à partir d’un scénario écrit par l’écrivaine Birds of Prey Christina Hodson.

Le Flash devrait actuellement sortir dans les salles le 1er juillet 2022.

