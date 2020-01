L’équipe ‘Locke & Key’ travaille déjà dans la deuxième saison pour Netflix

L’adaptation de “Locke & Key” culminera un voyage tortueux d’une décennie où enfin premières sur Netflix début février. Tout au long de cette période, le projet a surmonté des annulations, des changements créatifs et des sauts entre plates-formes pour façonner sa version finale par la main de Carlton Cuse et Meredith Averill qui, Avant de vérifier l’impact de votre travail, vous pensez déjà à votre potentiel futur.

Jackson Robert Scott est Bode dans «Locke & Key»

La série, qui montre le retour de la famille Locke dans leur maison ancestrale après l’assassinat du patriarche, il n’a pas été officiellement renouvelé par Netflix pour une deuxième saison, mais les responsables ont confirmé qu’ils y travaillaient déjà. Cela a été confirmé par Cuse lui-même dans une interview accordée à GameSpot: “Nous écrivons la deuxième saison, bien qu’elle n’ait pas reçu le feu vert. “

En ce qui concerne la longévité que pourrait avoir la série et comment cela pourrait affecter l’adaptation fiable de la série comique, qui a été publiée entre 2008 et 2013 par IDW, le co-créateur et scénariste a fait référence à savoir s’ils supposeraient la fin originale: “Nous voulons nous assurer que la fin s’inscrit dans la série et que nous ne la forçons pas. Nous voulons que le résultat soit adapté à notre histoire. ” Cuse a souligné la collaboration étroite avec l’auteur de la bande dessinée, Joe Hill, qui a été impliqué dans la production de cette histoire fantastique, dans laquelle les clés ouvrent des mondes de possibilités.

Digne d’étude

Pour sa part, Averill, qui s’est fait un nom sur Netflix en tant que coshowrunner de “ The Curse of Hill House ”, a expliqué comment il avait muté le projet depuis que Fox a annulé son premier pilote en 2011 jusqu’à la version actuelle de Netflix, en passant par l’itération de Hulu. “C’est une bonne leçon que dans une adaptation, il n’y a pas de façon unique d’écorcher un chat, pour ainsi dire grotesquement.“, explique la créatrice, défendant son approche particulière de la série:”C’est la version que nous avons le plus hâte de raconter, celle que nous aimions.“

