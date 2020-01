L’équipe Witcher a passé des mois à travailler sur l’impressionnante perruque de Henry Cavill

Outre le repérage des lieux, le casting, l’écriture de scripts et la myriade d’autres composants qui entrent dans la planification d’une émission de télévision réussie, un autre aspect très important de Netflix Le sorceleur consommé énormément de temps.

Si vous avez déjà vu une photo d’Henry Cavill, vous savez probablement que l’acteur est loin de faire germer des cheveux gris. La crinière impressionnante de Geralt de Rivia, en revanche, est aussi blanche qu’une feuille, ce qui signifie que les créateurs de costumes étaient confrontés à deux options. Suivez la voie CGI – qui, incidemment, a causé sa part de problèmes à Cavill dans le passé – ou créez une perruque convaincante pour l’acteur. Nous savons, bien sûr, que les showrunners ont finalement opté pour ce dernier, mais à quel point a-t-il été difficile de reproduire le look emblématique du White Wolf?

Selon Lauren Hissrich, le processus n’était pas aussi simple que de décolorer une fausse chevelure et de l’appeler un jour.

Répondant à la question d’un fan sur le sujet dans un récent Reddit AMA, Hissrich révèle comment l’équipe a testé un certain nombre de perruques différentes, dont l’une est en fait devenue l’épisode pilote de la série à succès. «Nous avons essayé plusieurs versions d’une perruque entièrement blanche», se souvient-elle, ajoutant «Elle brillait à l’écran, semblant presque bleue grand-mère sous les lumières. C’était une abomination et risible. »Insatisfait de ces premières tentatives infructueuses, de la saleté et des reflets ont été ajoutés pour tenter de rendre la coiffure plus crédible, un processus d’essais et d’erreurs qui a pris« des mois pour l’amener à un endroit où nous étions heureux », admet Hissrich.

Le résultat de ce processus signifiait que la perruque finale vue sur la tête de Cavill était plus argentée que blanche, ce qui rend le surnom de Geralt – White Wolf – quelque chose de mal approprié. Pour compenser la confusion, cependant, Hissrich dit que le surnom aura plus de sens pour les fans qui n’ont jamais lu les livres dans les saisons futures quand “nous rencontrons de futurs sorciers, et voyons qu’aucun de leurs cheveux n’a été touché par les essais”.

Le sorceleur La saison 2 devrait sortir en 2021 et les préparatifs du tournage ont déjà commencé. Voir ici pour tous les détails.