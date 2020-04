L’érédivisie néerlandaise est terminée

Mexico – La Fédération royale des Pays-Bas de football a mis fin à l’Eredivisie en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Ce qui précède, après que le gouvernement néerlandais a annoncé qu’il y aura des restrictions sur les événements publics du 1er juin au 1er septembre.

L’organe suprême du football néerlandais a précisé, dans un communiqué, qu’il avait exclu de reprendre la compétition avec des matches à huis clos, comme le prétendent certaines équipes, et qu’il communiquerait bientôt la décision à l’UEFA.

De même, la fédération a convoqué les clubs à une réunion télématique pour vendredi prochain dans le but de “discuter des conséquences” de la fin de la saison. Lors de cette réunion, il sera mis sur la table si l’Ajax, qui est le leader, devait être déclaré champion. avec les mêmes points que l’AZ Alkmaar grâce à la différence de buts et ce qui se passe avec les promotions, les descentes et les positions pour les compétitions européennes.

Un autre point à discuter sera le calendrier de la prochaine saison, qui commencera au moins un mois plus tard que d’habitude. L’un des projets de la fédération à laquelle la presse locale avait accès a proposé, si le concours est suspendu, qu’il ne il y aurait des déclins et la promotion de deux clubs serait autorisée, donc l’Eredivisie passerait de 18 clubs à 20.

D’autre part, elle étudie pour imiter le Premier ministre anglais et autoriser la tenue de fêtes à Noël. La fédération a remercié le gouvernement pour la clarté de la fin de la saison, tout en regrettant que la suspension «comporte d’énormes défis en termes de organisationnel, sportif et économique ».