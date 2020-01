Les 1 chose importante que les fans de Marvel espèrent que les “ gardiens de la galaxie 2 ” et “ Captain Marvel 2 ” ont en commun

Les fans savent que ce sera au moins 2022 avant l’arrivée de la suite de Captain Marvel, le premier film n’ayant pas encore un an. Chaque fois qu’il arrive, cependant, ils espèrent qu’une chose s’améliorera: la bande originale

Le capitaine Marvel a fait beaucoup de choses en se déroulant dans les années 90, au point que la bande-annonce a fait grand cas d’elle s’écraser sur le toit de la vidéo Blockbuster disparue mais non oubliée.

Cependant, que Marvel le veuille ou non, la bande-son de Captain Marvel n’a pas capté l’attention des gens comme une autre bande-son.

“Guardians of the Galaxy” est le roi des bandes originales de Marvel

Chris Pratt | CHRIS DELMAS / . via .

Marvel est parfois critiqué pour ne pas avoir de musique particulièrement mémorable. Si vous deviez demander aux gens de fredonner un thème Marvel, la plupart d’entre eux fredonneraient probablement le thème du thème animé Spider-Man des années 60.

Cependant, Guardians of the Galaxy s’est avéré être une exception amusante, la bande sonore étant un personnage en soi. C’était une mixtape de tubes des années 60 et 70, la chanson la plus jouée étant probablement le «Hooked on a Feeling» de Blue Swede de 1968.

Non seulement c’était la deuxième bande sonore la plus populaire de son année (après l’indomptable Frozen), atteignant le numéro 1 dans les charts Billboard, mais elle était en fait publiée sur une cassette, un format dormant depuis longtemps ressuscité par le film.

Quand les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 est sorti trois ans plus tard, avec une autre mixtape, dont le titre le plus connu était «Mr. Blue Sky », qui a joué pendant le générique d’ouverture avec Baby Groot cassant plusieurs mouvements.

Le son des années 60/70 est devenu tellement identifié avec les Guardians que lorsqu’ils ont fait leur entrée dans Avengers: Infinity War, ils l’ont fait pour les souches de «Rubber Band Man» des Spinners.

La bande-son de “Captain Marvel” n’était pas aussi distinctive

Lorsque Captain Marvel est sorti, il a obtenu une bande sonore, il disait que ce n’était que de la partition de Pinar Toprak. Le film comprenait plusieurs agrafes des années 80 et 90, dont «Kiss Me Deadly» de Lita Ford et «Just a Girl» de No Doubt, mais Captain Marvel n’a pas obtenu une bande-son de type Guardians uniquement des chansons. Si vous vouliez cette playlist, vous deviez la créer vous-même.

Les fans qui parlent de la suite de Captain Marvel en ont pris note sur Reddit, avec une personne disant: «Peu importe le moment où la période est définie, VEUILLEZ nous laisser une bande-son des années 90 qui correspond bien à l’histoire comme les films des Gardiens plutôt que placée au hasard comme le premier. Il doit y avoir une bande originale de Marvel des années 90 qui ressemble à un personnage de l’histoire. »

Une critique de la bande originale de Radio Times a fait l’éloge de la sélection de chansons des années 90, mais a noté: «Ils n’ont pas déterré des classiques bien-aimés et les ont incorporés dans le tissu même du film, un James Gunn dans Guardians of the Galaxy. La plupart des chansons présentées sont des succès que vous capterez sur une station de radio décente et conviviale pour le rock.

Alors, quand «Captain Marvel 2» sortira-t-il?

Comme le souligne Reddit, même Brie Larson elle-même ne sait pas quand la suite aura lieu, elle ne sait pas non plus si elle fera une apparition dans un autre film Marvel sous le nom de Carol Danvers.

Aussi improbable que cela puisse paraître, elle pourrait apparaître dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux en février 2021, car ce film est réalisé par Destin Daniel Cretton.

Cretton a réalisé trois fois Larson, à court terme 12, The Glass Castle et le tout nouveau Just Mercy. L’influence de Larson a presque certainement amené Cretton au concert de Shang-Chi, il serait donc logique que Larson puisse retourner la faveur en apparaissant dans son film Marvel.

En attendant, les fans pensent que Captain Marvel 2 arriverait probablement vers 2023. La solution la plus simple au problème de la bande sonore serait peut-être de faire apparaître les Guardians dans Captain Marvel 2 ou de voir Carol dans Guardians Vol. 3.