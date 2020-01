Les 1 fans de personnages familiers ne veulent pas apparaître dans la saison 2

C’est un phénomène étrange que Star Wars ait à la fois augmenté et perdu en popularité en l’espace de deux mois en 2019. Si The Rise of Skywalker avait sa part d’opinion mitigée au sein de la communauté des fans, The Mandalorian de Disney + a revitalisé la base de fans dans ce qu’ils veulent vraiment à voir dans la galaxie de très loin.

Certains fans veulent voir plus de The Child (Baby Yoda), ainsi que la perspective taquine de voir des personnages emblématiques de la trilogie originale faire des camées dans la saison 2.

Cependant, tout le monde ne pense pas que ce soit une bonne idée. Est-il vrai que ramener des personnages comme Boba Fett deviendrait trop une distraction? Un argument peut encore être avancé selon lequel l’avenir de Star Wars devrait rester aussi connecté que possible aux films originaux sans aller trop loin.

Est-ce que Boba Fett est trop emblématique d’un personnage pour être porté dans «The Mandalorian»?

Il n’y a toujours aucune confirmation que la mystérieuse figure vue à la fin du chapitre cinq était Boba Fett. Tout ce que l’on pouvait voir était les pieds de ce qui était supposé être un autre chasseur de primes marchant vers le Fennec Shand soi-disant mort dans le désert de Tatooine.

Seul le cliquetis familier des éperons que Boba Fett a introduit dans The Empire Strikes Back donne la moindre idée que ce soit lui. Selon ., cela pourrait être trop distrayant compte tenu de l’emblématique Fett dans l’univers de Star Wars. Ils ont un point que cela pourrait s’avérer trop grand et éclipser l’intrigue principale des aventures de Din Djarin de plus en plus périlleuses avec The Child.

C’est peut-être pourquoi Boba Fett n’a pas été présenté dans la saison 1 de The Mandalorian. Néanmoins, ce n’est qu’un exemple du clin d’œil à la trilogie originale et de la multitude de personnages traversant la galaxie qui pourraient potentiellement apparaître.

Comment Jon Favreau aurait-il réussi à inclure Boba Fett dans la série sans que le personnage ne dérobe complètement l’histoire principale? Il est temps de revenir en arrière et de regarder la signification des camées.

Un camée ne fait pas«t doit signifier expliquer toute trame de fond

L’un des plus gros problèmes de Boba Fett est d’expliquer comment il a survécu à la fosse de Sarlacc dans Return of the Jedi, ce que de nombreux fans de Star Wars ont essayé d’expliquer. La logique derrière sa survie est certainement possible, mais que se passe-t-il s’il n’a pas vraiment survécu après tout?

En ce qui concerne The Mandalorian, il y a presque toujours des virages à gauche serrés sur la direction du spectacle. Peut-être que le mystérieux personnage vu n’était pas du tout Boba Fett et juste un autre chasseur de primes Mando qui a trouvé ses éperons?

Même si c’est lui, un caméo ne signifie pas nécessairement arrêter l’histoire froide pour expliquer toute l’histoire de sa survie. Garder cette partie un mystère et peut-être trouver un moyen de l’expliquer sans flashbacks serait le meilleur type de narration. Grâce aux prouesses écrites de Jon Favreau, cela peut être fait avec aplomb en seulement une minute de camée sans que Fett dise un mot.

Attendez-vous à ce que la plupart des caméos soient courts dans la saison 2. Ce qui rend The Mandalorian si génial, c’est ses clins d’œil subtils à la trilogie originale sans que ces personnages dominent trop de temps. Eh bien, à part les Jawas, dont certains pensent qu’ils ne devraient pas être revus.

Les camées deviendront probablement courants dans les futurs projets «Star Wars»

Il est temps de réitérer le véritable avenir de Star Wars: des liens émotionnels probables avec la trilogie originale à de petits degrés tout en construisant des histoires autonomes. Le mandalorien est le modèle à utiliser à partir de maintenant, y compris des camées rapides de personnages familiers.

Bien que ces camées soient probablement des flashbacks une partie du temps (y compris dans la prochaine série Obi-Wan Kenobi), le simple fait de les revoir brièvement apportera des sentiments nostalgiques. Que cela signifie des camées des personnages humains est une autre chose.

Avec une technologie de vieillissement plus utilisée, cela pourrait devenir possible avec des personnages allant de Luke, Han Solo ou même Leia. Étant donné que la technologie de vieillissement n’est pas encore parfaitement parfaite, espérons que Jon Favreau trouvera un moyen de l’affiner comme il l’a fait avec d’autres technologies cinématographiques numériques récemment.