Les 1 personnes de luxe jugent les Kardashian pour la plupart

Ce n’est un secret pour personne que les Kardashian ont un style de vie très luxueux. Ils sont parmi les célébrités les plus riches du monde, ce qui signifie qu’ils ont des privilèges dont la plupart des gens ordinaires ne peuvent que rêver.

Bien que les Kardashian soient souvent jugés sur de nombreux aspects de leur vie, la famille a un privilège coûteux qui semble recevoir le plus de critiques de la part des fans. Lisez ce qui suit pour savoir ce que c’est et pourquoi les fans sont si critiques envers les Kardashians quand il s’agit de ce sujet.

Les fans se demandent pourquoi les Kardashian ne sont généralement pas ouverts à l’idée d’avoir des nounous

Les sœurs Kardashian qui ont des enfants sont des femmes occupées qui dirigent leur propre entreprise tout en essayant de maintenir leur foyer. À ce titre, il n’est pas surprenant qu’ils aient engagé des nounous pour les aider à prendre soin de leurs enfants.

Cependant, un certain nombre de spectateurs sont ennuyés par le fait que les Kardashian ne reconnaissent souvent pas qu’ils ont des personnes pour les aider dans leurs activités quotidiennes. Au lieu de cela, les sœurs Kardashian essaient généralement de projeter une image d’eux comme des mères qui font tout cela par elles-mêmes.

“Je ne comprends pas pourquoi les nounous sont si tabous”, a déclaré une personne sur Reddit. «Embrasse le fait que tu peux avoir de l’aide. Tu n’es pas super-femme. Ils sont tellement occupés, pourquoi ne pas avoir quelqu’un pour vous aider?! “

Combien de nounous les Kardashian ont-ils?

Les Kardashian ne sont généralement pas ouverts à l’idée d’avoir des nounous, et de nombreuses personnes qui travaillent pour eux signent également des accords de non-divulgation. En tant que tel, le nombre exact de nounous que possède chaque sœur n’est pas connu.

Cependant, le consensus parmi les fans semble être que chaque Kardashian a embauché de l’aide à la maison.

Kim Kardashian, par exemple, aurait trois nounous alors qu’elle n’avait que trois enfants. Maintenant qu’elle a un quatrième enfant, elle a peut-être embauché une autre nounou pour s’occuper de sa famille.

Selon un rapport de Radar Online, à l’époque où Kardashian n’avait que trois nounous, elle avait dépensé entre «50 et 100 000 $ en factures mensuelles». Ce nombre a probablement augmenté depuis lors.

Pendant ce temps, le reste des Kardashian ont également des nounous, bien que des sources aient déclaré qu’ils essayaient toujours d’être des parents pratiques malgré tout.

Un initié a déclaré à People que Khloé Kardashian aime avoir quelqu’un qui a de l’expérience, mais elle essaie de faire la plupart du travail en ce qui concerne sa fille.

Certaines célébrités sont ouvertes à l’idée d’avoir de l’aide

Les Kardashian peuvent être très secrets sur le fait d’avoir des nounous, mais toutes les célébrités ne sont pas de la même manière.

Chrissy Teigen est une personne qui a été très ouverte à l’idée d’avoir de l’aide autour de chez elle. Elle a créé une marque en étant fidèle à sa vie de célébrité.

Lorsqu’une personne a demandé à Teigen dans une FAQ sur Twitter combien de nounous sa famille avait, elle a partagé qu’il y avait «4 personnes incroyables» qui «tournent et restent toute la nuit».

Dans une interview en 2017, Teigen a également révélé qu’elle ne voulait pas faire comme si elle faisait tout par elle-même.

Elle a déclaré: «Ma maman vit avec nous. J’ai des coiffeurs et des maquilleurs. Je ne me lève pas et ne fais pas tout ça tout seul. Si je n’ai pas fini pour quelque chose, je n’irai nulle part. Beaucoup de mains y entrent. Nous avons de l’aide. Il est important que les gens le sachent. “

Amy Poehler est une autre célébrité qui a reconnu l’aide qu’elle reçoit de sa nounou. Elle a prononcé un discours pour remercier les deux nounous qui l’ont aidée à élever ses fils.

Pendant ce temps, Anna Friel a également déclaré dans une interview que les nounous qu’elle avait embauchées m’avaient «tout donné» et lui avaient permis de faire son travail exigeant en tant qu’actrice.