Les 1 premières «Tout le monde à la maison» pour accompagner le public avant la séquestration avec Ion Aramendi à la barre

La pandémie de coronavirus COVID-19 a provoqué un état d’alerte dans notre pays qui a enfermé toute la population dans leurs maisons respectives. L’objectif? Essayez d’arrêter l’expansion rapide du virus et d’empêcher ainsi notre système de santé de s’effondrer. Cet enfermement a obligé tous les réseaux de télévision à adapter leurs productions, et alors que le tournage de toutes les séries a été arrêté, certains espaces de divertissement sont déjà réalisés depuis le domicile de leurs présentateurs et collaborateurs. La télévision se réinvente avec cette tournure vers les formats les plus réussis et fait également place à la naissance des autres.

Ion Aramendi

C’est le cas de ‘Todos en casa ‘, un nouveau programme de divertissement et de service public qui présente La 1 le mardi 24 mars aux heures de grande écoute. Proamagna («Ma maison est à vous») est l’usine responsable de ce nouveau format dont l’objectif principal est de garder des millions de personnes confinées dans leur entreprise et qui aura Ion Aramendi comme présentateur. L’hôte actuel du succès “The Hunter” prend les devants dans cet important pari en prime time qui tentera de canaliser l’ingéniosité et la solidarité de tous les Espagnols.

Garder les téléspectateurs en compagnie

“Nous voulons être une autre façon de nous connecter les uns aux autres, parmi nous tous qui vivons cette expérience. C’est le moment de connaître ces histoires que nous vivons dans nos maisons: comment vous vous adaptez, comment vous improvisez, créez des routines … Avec vos enfants, votre famille, juste … Comment tout le monde essaie de se connecter avec le reste du monde“explique le présentateur enthousiaste. Il est convaincu que bien que les informations soient en règle pour le moment”, nous devons également passer du temps, vivre ensemble et nous connecter les uns aux autres pour dire que nous sommes tous ici, luttant contre cela, ensemble, chacun de son domicile et avec sa façon de faire face. “Pour cette raison, il défend que le grand objectif de ce nouveau pari sera sans aucun doute “passer un bon moment, divertir et apprendre des histoires de personnes anonymes et célèbres”.

Un format sans ensemble

Dans “Tout le monde à la maison”, les téléspectateurs peuvent partager leur quotidien … depuis chez eux. De cette façon, Ils pourront envoyer des messages d’encouragement émotionnels ou dire aux initiatives citoyennes qu’ils mènent pour faire face à la situation. De plus, nous découvrirons également le talent caché que de nombreux Espagnols développent chez eux ou comment les Espagnols déplacés à l’étranger vivent tout l’isolement que nous vivons. Nous verrons tout de la maison d’Aramendi car «Tout le monde à la maison» n’aura pas de set. Celui-ci pourra se connecter avec des foyers du monde entier grâce à une opération de caméras, mobiles, ordinateurs et connexions qui permettent de relier plusieurs foyers et de tout partager avec les téléspectateurs. Une équipe de 40 personnes de Proamagna travaille sur ce projet complexe qui utilisera un système virtuel avancé qui permet un accès à distance par l’équipe technique puisque tous les membres travaillent depuis leur domicile.

.