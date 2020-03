Les 10 bonnes nouvelles du coronavirus

10 faits qui vous rendront calme.

Le nouveau COVID-19 n’entre pas encore dans la catégorie des pandémies. Pour qu’une maladie soit cataloguée comme celle-ci, il faut que sa transmission soit soutenue, efficace et continue. L’intermittence du coronavirus est ce qui ne donne toujours pas accès à une pandémie.

Ce qui est pandémique, c’est la panique de la maladie. Dans les médias, il pleut des nouvelles de COVID-19 et les fausses nouvelles nous ont fait attendre en disant qu’au Brésil le virus a déjà muté 3 fois.

Le problème est grave, mais vous devez également annoncer des nouvelles qui aident à calmer l’hystérie:

1.- Nous savons ce que c’est.

Si nous le comparons avec le SIDA, qui a mis plus de deux ans à s’identifier, le temps a été très court avec COVID-19: les premiers cas ont été détectés le 31 décembre 2019 et le 7 janvier, virus était.

Le génome était disponible au jour 10. Nous savions qu’il s’agissait d’un virus de la même famille que le SRAS. Sa fréquence de mutation n’est pas très élevée.

2.- Nous savons le détecter

À partir du 13 janvier, vous pouvez télécharger le test RT-PCR dans le monde entier pour détecter le virus. Les tests ont récemment été perfectionnés et sont plus efficaces.

3.-La situation dans le pays d’origine s’améliore.

Les mesures prises par le gouvernement chinois ont porté leurs fruits et pendant quelques semaines le nombre de cas quotidiens a diminué.

Dans d’autres pays, le suivi a été très détaillé et les foyers d’infection sont très bien identifiés.

4.- 80% des cas ne sont pas graves.

COVID-19 ne provoque pas de symptômes ou devient très léger dans 81% des cas. 14% peuvent provoquer une pneumonie sévère et seulement 5% peuvent devenir mortels.

5.- Les gens guérissent.

Les données qui apparaissent le plus dans les nouvelles sont le nombre de décès et de cas confirmés de contagion, mais la plupart des personnes infectées guérissent. Il y a 13 fois plus de patients guéris que de personnes décédées et cela va augmenter.

Le taux de mortalité chez les enfants de moins de 40 ans n’est que de 0,2%. Chez les enfants, les symptômes sont si légers qu’ils peuvent passer inaperçus.

7.- Le virus est facilement inactivé.

Le virus peut être efficacement inactivé avec des formules désinfectantes courantes en seulement 1 minute.

8.- Il y a plus de 150 articles scientifiques.

Aujourd’hui, 164 articles peuvent être consultés dans PubMed sur COVID-19 ou SARSCov2.

Ces articles ont été préparés par environ 700 auteurs dans le monde.

9.- Il existe déjà des vaccins possibles.

Récemment, il a été annoncé qu’Israël est le leader de l’enquête, mais il existe déjà 8 prototypes contre le coronavirus.

Des sociétés comme Inovio Pharmaceuticals ou des universités comme Qeensland en Australie ont annoncé qu’elles travaillaient sur des prototypes basés sur le gène S de la surface du virus.

10.- Il y a plus de 80 essais cliniques d’antiviraux en cours.

Les vaccins sont ceux qui aident à prévenir l’infection. Plus importants sont les traitements pour les personnes déjà malades. Il existe plus de 80 essais cliniques pour le traitement du coronavirus.

À une époque où l’ignorance règne, il est bon de trouver des données qui peuvent rassurer les gens. Partagez cet article pour que tout le monde soit plus calme avec ce nouveau virus.

