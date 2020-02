Les 10 ex les plus psychotiques de l’horreur

Dans Leigh Whannell’s L’homme invisible, Elisabeth Moss incarne Cecilia, une femme dont le cauchemar ne fait que commencer après s’être échappée d’une relation abusive. Son ex se suicide et lui laisse sa fortune selon des critères précis, mais elle soupçonne bientôt que sa mort était un canular. Qu’il est toujours là, invisible et la traque.

Basé sur la bande-annonce, Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen) a l’air terrifiant tout en étant “vivant”. Pourtant, la liberté de torturer Cecilia sous le masque de l’invisibilité semble porter la terreur à un tout nouveau niveau implacable. En prévision, nous regardons en arrière certains des ex les plus intimidants et psychotiques de l’horreur.

Ce qui se cache en dessous – Norman Spencer

Après le départ de sa fille pour l’université, des choses effrayantes commencent à se produire autour de la maison de Claire. Elle pense qu’elle est hantée, son mari Norman pense qu’elle fait face au syndrome du nid vide. Cela n’aide pas qu’elle remarque la relation volatile de ses voisins ou que Norman soit toujours absent au travail. Claire ne perd cependant pas la tête; L’amant secret de son mari la hante. Et l’ex-mort-vivant veut la justice. Norman a assassiné la femme lorsqu’elle a menacé de dévoiler l’affaire, et quand il ne pouvait plus allumer sa femme, il a également essayé de la tuer. En surface, Norman est un charmant scientifique et un mari adoré, mais c’est un masque étanche à l’air pour le narcissique homicide en dessous. Le fait qu’il soit si habile socialement et rusé le rend beaucoup plus dangereux; vous ne saurez que vous êtes en danger que trop tard. Vous pouvez le diffuser maintenant sur Netflix et Tubi.

Cri 4 – Jill Roberts

La nièce de Sidney Prescott semble parfaitement adaptée à la plupart du film. Au moins, tout bien considéré. Elle est toujours sous le choc d’une récente rupture avec son petit ami Trevor, qui a pris sa virginité puis a couché avec une autre fille. Ensuite, il y a la question de Ghostface, qui a refait surface en même temps que le retour de Sidney à Woodsboro pour tuer à nouveau. Il s’avère que l’enfer n’a pas de fureur comme un psycho méprisé, cependant, et Jill se révèle être le cerveau meurtrier du film. Gardant toujours une rancune sérieuse contre son ex, elle le définit non seulement comme son patsy, mais elle le tire à l’entrejambe avant de l’exécuter.

Hellbound: Hellraiser II – Frank et Julia Cotton

Dans la saga sordide de la famille Cotton, les ex Frank et Julia sont également psychotiques. Peu importe que Julia ait trompé son mari Larry avec son frère Frank de son vivant, ou qu’elle ait tué pour lui afin qu’il puisse régénérer sa chair après avoir échappé à l’enfer. Lorsque Frank ne montre aucun remords pour avoir tué Julia dans Hellraiser, cela déclenche une rancune sévère à Hellbound. Les deux sont des tueurs impitoyables, et pourtant il n’y a pas assez de place en enfer pour ces anciens amoureux. Hellbound: Hellraiser II est actuellement en streaming sur Hulu et Prime Video.

Mai – Mai Colombe Canady

À partir du moment où nous rencontrons May, il est clair qu’elle est décontenancée. Socialement maladroit et sans amis, sauf pour sa poupée Suzie, May aspire à la connexion. Elle trouve cela avec Adam. Au moins jusqu’à ce qu’elle devienne sexuellement excitée par l’horreur cannibale et essaie de l’imiter lors d’une séance de maquillage. Il est repoussé. Puis elle commence une aventure avec la coquette Polly mais est dévastée de découvrir que Polly se déplace rapidement. May devient de plus en plus délirante et déprimée par les rejets, et un événement déclencheur lui fait craquer. Ça ne finit pas bien pour ses ex. Mai est disponible dès maintenant sur Tubi.

Peur – David McCall

L’adolescente Nicole Walker se retrouve immédiatement attirée par le mauvais garçon plus âgé David (Mark Wahlberg). Le sentiment est réciproque, au grand dam de son père. Après un certain temps, cependant, son charme s’use et laisse place à un comportement en colère et contrôlant. Puis il viole sa meilleure amie et en tue une autre. Naturellement, Nicole décide qu’il est temps de rompre. David ne prend pas bien le rejet, et il devient violemment dérangé.

Jouer à Misty For Me – Evelyn Draper

Lorsque vous pensez à des ex psychotiques, l’amant guindé de Glenn Close dans Fatal Attraction a tendance à vous venir à l’esprit. Evelyn Draper est le précurseur le plus meurtrier. Le DJ de la radio Dave passe par Evelyn dans un bar, et les deux entament une relation décontractée. Sauf qu’Evelyn n’a pas rencontré Dave par hasard, elle était déjà fan de son émission de radio. Son comportement obsessionnel devient progressivement inquiétant jusqu’à ce que Dave le rompe avec elle. Cue les tentatives de suicide, le vandalisme et les agressions physiques contre ceux de la vie de Dave. Il culmine dans une finale explosive où les gens se retrouvent morts.

Audition – Asami Yamazaki

Shigeharu Aoyama pense qu’il a trouvé le nouveau compagnon parfait dans le docile Asami. Ni lui ni le spectateur ne se rendent compte bien trop tard qu’Asami a une sérieuse séquence de jalousie. Les amants qui n’ont pas d’yeux pour elle, et pour elle seule, subissent le pire sort possible. Nous le savons parce que Shigeharu découvre lentement une trace macabre des anciens amants d’Asami. Plus important encore, nous le savons car Asami garde un de ses ex dans un sac de jute, plusieurs de ses membres amputés. Elle lui nourrit son vomi. Shigeharu est en passe de devenir son prochain ancien amant. Audition est actuellement en streaming sur Shudder.

Cauchemar – George Tatum

Après avoir passé des années dans un établissement psychiatrique à se remettre d’une pause qui a entraîné le meurtre d’une famille à New York, George est libéré. Il décide de se rendre en Floride pour voir son ex-femme et leurs enfants. Le seul problème est qu’il ne faut pas grand-chose pour déclencher sa psychose, et son road trip en Floride est jonché de nombreux cadavres. Ce slasher Video Nasty devient sanglant, et l’instabilité de George est très dangereuse pour son ancienne famille. Nightmare est actuellement disponible en streaming sur Prime Video et Tubi.

Possession – Anna

Lorsque Mark rentre chez lui, sa femme lui dit qu’elle veut divorcer. Ainsi commence l’un des portraits d’horreur les plus difficiles, complexes et bizarres de la désintégration d’un mariage. Mark suit Anna, bat son amant humain, découvre un amant inhumain et garde des parties du corps humain dans le réfrigérateur. Ce n’est que la pointe de l’iceberg dans sa panne. De Mark’s aussi. Il s’agit d’un film de rupture psychotronique qui refuse d’adhérer à la narration linéaire ou aux tropes traditionnels. C’est de la folie à son meilleur.

La couvée – Nola Carveth

Nola est au milieu d’une douloureuse bataille pour la garde de son ex contre leur fille. C’est aussi une femme extrêmement perturbée qui subit une thérapie expérimentale qui est censée permettre au patient de lâcher ses émotions réprimées par des changements physiologiques dans son corps. Pour Nola, cela signifie donner naissance à des enfants asexués par le biais de son utérus externe induit par des psychoplasmiques, en créant une nichée qui tue brutalement les personnes impliquées dans la vie de son ex. Le film sur le divorce de David Cronenberg se concentre sur l’horreur corporelle et la psychose, de la meilleure façon. La couvée est disponible sur Kanopy ou le canal Criterion.