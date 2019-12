Les 10 films qui nous ont sauvés cette décennie – / Film

(Cet article fait partie de notre Le meilleur de la décennie séries.)

Alors que 2019 approche de la fin, regroupant les listes de fin de décennie dans les publications Internet, je choisis de clore sur une note positive. Toutes les autres années, je consacrerais les «moments les plus troublants du cinéma» ou les «meilleures tueries» étant donné mon horreur, mais la vie consiste à garder les choses fraîches. Esquiver lorsque votre adversaire pense que vous allez contrer. Cette dernière décennie a défini ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée et, pensivement, les films sont devenus une influence indéniable, que je sois activement conscient de leur importance ou non.

Cette liste prend un ton plus personnel que la plupart des «classements», alors voici ce que j'espère que mes réflexions inspireront. Ce sont les films qui m'ont «sauvé» cette décennie, les films qui ont touché un nerf positif durable avec un écrivain en particulier. Au lieu de se moquer de la façon dont quelqu'un pourrait trouver le bonheur et la joie dans les titres ci-dessous, laissez-moi savoir quels films vous ont aidé au cours des dix dernières années. Creusez profondément et trouvez des réponses à l'intérieur. Nous méritons tous un sourire parfois, et voici les dix films de cette année qui ont plâtré un sourire de joue contre joue. À la fin, pourquoi ne me dites-vous pas le vôtre?

Paddington (2014)

"Mme. Brown dit qu'à Londres, tout le monde est différent, et cela signifie que tout le monde peut s'intégrer. Je pense qu'elle doit avoir raison – parce que même si je ne ressemble à personne d'autre, je me sens vraiment chez moi. Je ne serai jamais comme les autres, mais ça va, parce que je suis un ours. Un ours appelé Paddington. »- Paddington Brown

En arrière quand, je me suis promené dans mon Paddington dépistage pensant "oh mon Dieu, une autre propriété adaptée aux enfants en option pour la valeur au box-office." Au moment de ma sortie, Paul King avait effacé tout cynisme de l'existant. Il n'y a, cette décennie, aucune franchise plus importante pour nos plaidoyers les plus élémentaires en matière de civilité. Paddington, à travers la représentation de King, est l'ours orphelin bienfaiteur que nous devions rencontrer pour nous rappeler que la haine ne résoudra jamais aucun des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Faites le bien, traitez les autres avec chaleur et la vie trouvera un moyen. À vrai dire, le film qui a sauvé ma décennie.

L'amour de Paddington pour la marmelade et le dévouement à la famille Brown est une humble tranche de moralité britannique servie sur un plateau d'argent. Juste un petit bébé du Pérou le plus sombre à la recherche de son nouveau clan, guidé uniquement par les voix distantes de sa tante et de son oncle. Au-delà des interactions adorables de Paddington avec des engins humains comme un ours qui ne conserve pas de telles connaissances, ses mots sont des devises invincibles de quelqu'un qui croit de tout son cœur chaque dernière syllabe (exprimée par Ben Whishaw). Tout le monde mérite un foyer, tout le monde mérite d'être aimé et tout le monde mérite un compagnon comme Paddington.

Paddington 2 (2017)

"Tante Lucy a dit que si nous sommes gentils et polis, le monde aura raison." – Paddington Brown

Entrer Paddington 2, un conte encore PLUS indestructiblement bien élevé qui redouble d'efforts lors des leçons de Paddington. Je veux dire, Paddington va en prison, adoucit les criminels les plus "durs" qu'il puisse trouver (Brendan Gleeson comme Knuckles McGinty) et les pétrit tous dans des boulangers vêtus de pastel. Il fait face à Hugh Grant en tant que comédien Phoenix Buchanan avec rien d'autre qu'un cœur ouvert. Aide à sauver la famille Brown (Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Samuel Joslin, Madeleine Harris) des ides de la banalité domestique avec un sourire sur son visage. Paddington 2 est un exploit cinématographique rare qui déborde de sincérité de bonne humeur, d'un début parfait à une finale encore plus parfaite.

Honnêtement, la suite de King est une terrorisation émotionnelle de l'ordre le plus appréciable. Le simple fait de se souvenir de certaines séquences gonfle le cœur de cet écrivain autrement fermé. Les petits yeux tristes de Paddington après avoir été «pris» par la loi. Une expérience de noyade imminente qui scelle presque la tombe aqueuse de Paddington. Une réunion de clôture avec Tante Lucy (Imelda Staunton). Transformation des phalanges grâce à la savoureuse marmelade maison. Paddington 2 fait tout correctement et dépasse en quelque sorte un original déjà divin. Le héros, très sérieusement, mérite cette décennie est un ours qui parle dans un manteau bleu et un chapeau rouge.

Le film Lego (2014)

"Vous n'avez pas besoin d'être le méchant. Vous êtes la personne la plus talentueuse, la plus intéressante et la plus extraordinaire de l'univers. Et vous êtes capable de choses incroyables. Parce que vous êtes le spécial. Et moi aussi. Et tout le monde aussi. La prophétie est inventée, mais c'est aussi vrai. C’est pour nous tous. Pour l'instant, c'est à propos de vous. Et vous… encore… pouvez tout changer. »- Emmet

En une décennie qui, assurément, n'a pas toujours été géniale, cela a tout signifié pour obtenir cette explosion de positivité ultra-violette sous la forme de Le film Lego. Bien sûr, "Tout est génial" peut être satirique, mais c'est aussi la source énergique d'énergie à faire soi-même qui nous rappelle ce que c'est que de laisser libre cours à notre imagination d'enfance. Ne pas être consommé par «Lord Business» et la monotonie quotidienne des obstacles les plus suçants de la vie. C'est un faisceau de divertissement familial sucré-sucré, qui combat la grisaille qui peut dépasser notre vision des semaines à la fois.

Chris Miller et Phil Lord a pris une marque – qui, sous la forme d'un mème, est synonyme de douleur incommensurable – et a créé quelque chose de plus que des opportunités de marketing liées. Du succès radiophonique de Tegan et Sara à la découverte ordinaire d'Emmit de ce que signifie être «spécial», le film Lego est suffisamment puissant pour effacer les jours les plus sombres. Un exploit dans l'animation en brique, sans aucun doute. Encore plus impressionnant? La sensation de béatitude gonflée de ce film crée des spectateurs à l'intérieur qui sont prêts à se sentir à nouveau comme un enfant.

Spider-Man: dans le Spider-Verse (2018)

«C’est un acte de foi. C’est tout, Miles. Un acte de foi. »- Peter B. Parker

En tant que spectateur de bandes dessinées qui n'avait auparavant montré aucune affinité significative avec les films Spider-Man, Spider-Man: dans le Spider-Verse m'a frappé comme un camion Mack. Ce qu'il dit sur la représentation à travers une optique de passage à l'âge adulte, l'incertitude sur notre avenir à un jeune âge, fonctionne indéniablement bien avec les raccroches du "personnage du titre". Jusqu'à récemment, nous ne connaissions que le parcours de Peter Parker sur grand écran. Pousser cela de côté et affirmer que Spider-Man n'est qu'un costume, et il peut y avoir d'innombrables «héros» portant leurs propres modèles en spandex (ou alternatifs)? Oh, regardez, je me soucie des films de Spider-Man maintenant!

La tourmente de Miles Morales est à la fois relatable et unique, capable de se connecter avec des émotions qui tourbillonnent à l'intérieur de la plupart d'entre nous tout en renforçant encore la propre signification de Miles. Cette idée d'un «acte de foi», ayant le courage de sauter aveuglément, m'a laissé un élan d'ambition. Miles se détache du gratte-ciel, des éclats de verre pleuvent parce qu'il n'est toujours pas 100% «prêt», est l'une des séquences les plus monumentales de 2018. Un film de super-héros qui définit ce que signifie être «courageux», être cet emblématique «Héros», sans pour autant parler d'une seule identité éponyme. Faites une randonnée avec vos «films de super-héros ne sont que des divertissements stupides». L'une des pièces d'exploration personnelle les plus chargées de la décennie est un film d'équipe animé sur la diversité des frondeurs du Web. Drop micro ou autre chose.

Livre de jeu Silver Linings (2012)

«Le monde vous brisera le cœur de dix façons jusqu'à dimanche. C'est garanti. Je ne peux pas commencer à expliquer cela. Ou la folie en moi et tout le monde. Mais devinez quoi? Dimanche, c'est à nouveau ma journée préférée. Je pense à ce que tout le monde a fait pour moi et je me sens comme un gars très chanceux. »- Pat

Passez plus de trente secondes sur Twitter et vous conviendrez à quel point il est difficile de bloquer la négativité. La nature humaine, pour une raison quelconque, met en évidence les échecs et la tristesse des néons tout en ignorant la beauté de la vie quotidienne. Livre de jeu Silver Linings c'est à peu près cela, ces moments de «doublure d'argent» enfouis sous le stress, l'aggravation, l'anxiété et toute la bande des distractions. Au bon moment, au bon message, au bon film pour aider à rappeler à un diplômé universitaire sans direction perceptible après l'obtention du diplôme de respirer de temps en temps. David O. RussellL’adaptation se sent bien de la bonne manière, ce qui ne signifie pas étouffer les expériences qui nous attendent tout en nous rappelant que les fleurs peuvent toujours pousser entre des morceaux de gravier sous nos pieds.

Silver Linings Playbook est l'une de ces histoires de «désordre de la vie» qui embrasse l'incertitude de front et donne de l'espoir à ceux qui tentent de jeter un passé pour se reposer. Une histoire pour aller de l'avant, trouver du réconfort chez quelqu'un d'autre qui comprend nos complications et vivre pleinement malgré un bonheur «non conventionnel». Bradley Cooper et Jennifer LawrenceLe travail déborde du genre d'enchevêtrement romantique requis pour vendre Matthew QuickEst basé sur l'histoire, comme les deux tango avec beaucoup plus que la chorégraphie de danse intermédiaire. C'est un rappel de ce que nous méritons tous, peu importe ce que nos pensées subconscientes ou agissantes injectent dans notre cerveau. Même dans les moments les plus sombres de la vie, il y a un petit rayon de soleil, quelque part, nous pouvons le trouver.

Gardiens de la galaxie (2014)

«J'ai vécu la majeure partie de ma vie entouré de mes ennemis. Je serais reconnaissant de mourir entouré de mes amis. »- Gamora

Les films de super-héros ont souvent le sentiment d'être superficiels (comme indiqué précédemment). Cinéma à l'oeil sans substance. James Gunn’S Gardiens de la Galaxie lutte contre cette branche stéréotypée et cette griffe, à travers une histoire de parias qui forment l'unité familiale la plus dysfonctionnelle – mais nécessaire -. Des personnages qui sont littéralement des mondes à part, trouvant l'amitié dans le fait qu'ils sont ceux qui n'ont jamais pensé qu'ils seraient compris. Se déplaçant dans le cosmos en ne pensant qu'à eux-mêmes, se battant désormais côte à côte en tant que frères, sœurs, peut-être amants d'armes.

Peut-être que ça sonne plus fort parce que, spécifiquement, j'avais besoin d'entendre ce message lors de la première sortie du film. Je trouvais toujours mes «gardiens», après des années à m'adapter aux perceptions des autres par rapport à la normalité. La «famille» ne doit pas nécessairement être liée au sang, et c'est un message important à entendre. De plus, bravo à n'importe quel film qui peut me brouiller les yeux quand un raton laveur parlant à la gâchette permet à son nouvel ami extraterrestre berserker brut de caresser sa tête parce que leur autre ami anthropomorphe de l'arbre vient de se sacrifier. Qui aurait pensé une histoire sur les cow-boys de l'espace de balise de chiffon aurait pu me tirer d'un moment bas, sans parler de "juste un autre film Marvel?" Comme on dit … "Nous, sommes Groot."

Chef (2014)

«Je ne fais peut-être pas tout bien dans ma vie, mais je suis bon dans ce domaine. Je parviens à toucher la vie des gens avec ce que je fais et je veux partager cela avec vous. "- Carl Casper

Jon Favreau m'a fait crochet, ligne, Cubano quand Chef a été annoncé. Une auto-réflexion profondément personnelle sur l'importance que nous accordons à la critique et comment les autres définissent notre succès… À TRAVERS LA NOURRITURE? Ils disent que le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac, et je suis le premier exemple. Alors que la gastronomie de Favreau est devenue un héros du food truck qui parcourt le pays pour apporter ses plats de signature aux masses, pour revenir aux bases de l’amour culinaire, je me suis souvenu moi-même de ce qui alimente ma passion pour l’écriture.

Depuis lors, cette fatidique première SXSW, j'ai promis de bloquer le bruit et de ne jamais perdre de vue. Ce qui est important dans la vie, dont nous respectons les règles et, plus important encore, qui établit ces règles. C'est une récupération touchante de soi après une auto-combustion complète, surpassant toutes les frustrations de travailler dans une industrie créative. Plus important encore, c'est une riche portion de film soulful lick-your-doigts qui permet à Favreau une sortie comprise après avoir été lié à plusieurs tentes de studio. Soyez rassurés: vous pouvez toujours revoir où vous avez commencé. Peu importe à quel point la vie peut sembler écrasante.

Film Shaun le mouton (2015)

«(Bruits de moutons)» – Shaun

Je serai le premier à argumenter contre le cinéma comme étant "juste du divertissement", mais parfois c'est exactement ce dont vous avez besoin. Une claymation Wallace et Grommit spin-off sur un mouton enfreignant les règles. C'est charmant, léger et agréablement cordial, comme tout ce que Aardman Animations façonne. N'échappe-t-il pas au poids gravitationnel de la vie quotidienne pour un seau de pop-corn, des fauteuils de théâtre confortables et un film qui n'est rien d'autre qu'une gaieté absolue indescriptiblement grandiose? Shaun The Sheep Movie est exactement ce que le médecin qui est en fait une génisse déguisée a ordonné.

Le film lui-même suit des créatures de la ferme qui trompent leur propriétaire pour dormir avec l'espoir de profiter d'une journée de détente. Au lieu de cela, ledit agriculteur finit par souffrir d'amnésie et en ville en tant que coiffeur désormais célèbre. Sans conseils, Shaun the Sheep se rend compte que tout le monde a besoin de M. Farmer pour pouvoir passer sa journée. Repérez les moutons hors de l'eau comme l'équipage de laine de Shaun fait équipe avec d'autres animaux pour ramener leur maître à la maison et éviter un méchant contrôle des animaux. Beaucoup de pouces vers le haut, des coupes de cheveux à la pointe de la mode et un message final qui résonne dans la compassion «à la maison, douce maison».

Sing Street (2016)

"C'est ta vie

Vous pouvez aller n'importe où

Tu dois prendre le volant et le posséder

Et conduisez-le comme vous l'avez volé »- Sing Street

«Conduisez comme si vous l'aviez volé.» Dois-je continuer? C'est presque de la triche d'utiliser l'accompagnement musical, en particulier à travers les paroles, pour transmettre une profondeur émotionnelle. Suis-je en colère contre Sing Street pour arracher ma corde sensible dans chaque doigté d'accord droit? Jamais en un million d'années. John CarneyLa ballade effervescente de l’âge adulte est un goût irlandais de chanter à travers vos problèmes. Jeune amour, évasion juvénile, clips vidéo Back To The Future – c'est une ode enchanteresse aux rêveurs qui ne cessent jamais de fumer. Un chacun a besoin d'entendre.

Comme Ferdia Walsh-Peelo«Cosmo» lutte contre la transplantation d’adolescents, dans une nouvelle école et ainsi de suite, un groupe de garage improvisé offre une chance d’être quelque chose de plus. Tout autour de lui est désastreux et sombre, mais le garçon ne laissera pas son chemin être guidé par des influences opprimées. Les intimidateurs se tournent vers les alliés et les mannequins en herbe lui donnent de l'espoir (Lucy Boynton), toujours avec Conor au volant. Au fil de la chanson… (voir ci-dessus).

Dragon de Pete (2016)

"Il y a de la magie dans les bois, si vous savez où la chercher." – Meacham

Lors du débat sur les remakes en direct les plus réussis de Disney de sa nouvelle génération, Dragon de Pete représente le couronnement du studio (à mes yeux). David Lowery a brisé nos cœurs avec A Ghost Story, mais les recoud efficacement encore plus fort avec un «remake» qui conserve peu de souvenirs nostalgiques. Un garçon sauvage, son compagnon plus grand que nature, et une histoire d'amitié dans sa forme la plus pure. Ce qui pourrait facilement être considéré comme une aventure fantastique générique au simple coup d'œil est l'une des montres les plus émouvantes de 2016 pour tous les âges.

Accumulez le crédit sur les jeunes Oakes Fegley, qui agit aux côtés de son meilleur ami vert flou, Elliot, avec des pixels CGI. Leur lien de résistance est plus fort que la pierre ou l'acier, mérite une adoration de chiot qui déchire votre intérieur alors qu'il est séparé par des forces extérieures. La quête de Pete et Elliot de se réunir, aidée par des gens comme Bryce Dallas Howard et Oona Laurence, ne fait que renforcer le noyau familial du film car la peur met la cible sur l'innocence. Ai-je sangloté pendant qu'une créature mythique numérisée embrasse le garçon qui combat toutes les chances pour sauver ces sentiments les plus doux d'émerveillement d'enfance? Vous betcha, et ce n'était pas la seule fois.

***

Étant donné que cette liste s'est avérée plus personnelle que prévu, j'ai demandé à d'autres voix de / Film de me lancer leurs propres choix personnels. Voici quelques mentions honorables d'un point de vue familier:

Wonder Woman (Amelia Emberwing): Wonder Woman était grande pour moi et pour beaucoup de femmes. Le mouvement qui a grandi derrière Diana, les projections exclusivement féminines, nous sortons tous du théâtre, comme si nous pouvions conquérir le monde et gagner même si nous avions (encore relativement récemment) subi une perte monumentale en ce qui concerne un homme. qui avait abusé et agressé des femmes toute sa carrière en devenant président.

John Wick (Meagan Navarro): Pour moi, un film d'action solide peut être un haltérophile instantané, un tir palpitant dans le bras et ainsi de suite. John Wick le porte au niveau supérieur suprême, défiant toutes les chances à maintes reprises avec style et détermination. Le tout au nom d'un chien. John Wick pour toujours.

It Chapter 1 (Chris Evangelista): Stephen King a été une énorme partie de mon enfance, et ses histoires de terreur ont été la plus grande influence sur mon désir d'être écrivain. Pendant des années, les films de King ont été un gros problème, mais ils sont en quelque sorte tombés au bord du chemin, devenant des adaptations paresseuses bon marché qui reposaient davantage sur schlock que sur ce qui motive vraiment les livres de King: le cœur. Donc, quand 2017 est arrivé, a pris King au sérieux et a réalisé que la construction de caractère et l'émotion sont ce qui rend vraiment le travail de King si spécial, c'était comme une validation de tout ce que j'aimais.

Enfant évident (Meredith Borders): Les années 2010 n'ont pas été une décennie prometteuse pour les droits des femmes. Alors merci mon Dieu pour Obvious Child, la comédie romantique de 2014 sur, simplement, une femme qui se fait avorter. D'autres choses se produisent – de belles choses, des choses hilarantes, des choses profondément perspicaces et sincères et vulnérables et vraies – et Jenny Slate donne l'une de mes performances préférées de la décennie. Mais aussi. C'est un film où une femme se fait avorter. Et ça va.

coco (Hoai-Tran Bui): Quand j'ai vu Coco avec ma famille, nous avons tous quitté le théâtre en pleurant. Le film Pixar a été un moment décisif pour nous: voici un grand film d'animation de studio qui a réussi à clouer toutes les nuances et les spécificités de notre culture, et il ne s'agissait même pas de nous. Et pourtant, cette spécificité de la prémisse fantastique de Coco – des ancêtres qui vivent à travers nos souvenirs dans un monde étonnant modelé après le Jour des Morts – le rendait encore plus universel.

Moonrise Kingdom (Marisa Mirabal): Wes AndersonLe Moonrise Kingdom contient tous les éléments nécessaires à l'évasion. Le film dépeint une douce rébellion accompagnant le jeune amour, qui est magnifiquement renforcée par Robert D. YeomanLa cinématographie ensoleillée. Anderson nous rappelle que lorsque les choses deviennent difficiles, parfois une aventure ou une danse avec votre béguin tout en faisant tourner des disques est tout ce dont vous avez vraiment besoin.

À propos du temps (Ethan Anderton): Habiter le passé peut être dangereux. Mais dans la charmante comédie romantique de Richard Curtis À propos du temps, c'est littéralement comment un jeune homme trouve le bonheur, non seulement dans l'amour, mais dans la vie de tous les jours. Domhnall Gleeson joue Tim, qui a le don génétique de voyager dans le temps. Il utilise cette capacité unique pour tenter de guérir sa vie romantique sans espoir, et il la trouve finalement de manière inattendue en Marie (Rachel McAdams). Le truc de romance est ce que vous attendez de l'écrivain et réalisateur de L'amour en fait, mais c'est ce que Tim apprend de ses journées passées à voyager dans le temps qui m'a vraiment aidé à traverser cette décennie, en particulier la seconde moitié. Dans ce cauchemar éveillé qui a commencé depuis environ novembre 2016, faisant des trois dernières années une décennie en soi, je m'accroche grâce à la révélation temporelle de Tim: «J'essaie juste de vivre tous les jours comme si je revenais délibérément à celui-ci jour, pour en profiter comme si c'était le dernier jour de ma vie extraordinaire et ordinaire. »

Thor: Ragnarok (Jacob Hall): Ce film est une pure joie en bouteille. Les personnages Marvel que nous aimons se lancent dans une aventure lâche et comique pleine de comédie drôle, d'imagerie sauvage et d'acteurs de personnages qui l'entourent et passent un bon moment. Chris Hemsworth est enfin déchaîné comme une force de bonté maladroite. Korg se révèle être le plus grand personnage de soutien dans le MCU. Ce film abaisse ma tension artérielle et permet à mes antidépresseurs de se déclencher plus rapidement. Peu de films me rendent plus heureux.

