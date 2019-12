Les 10 films qui ont défini la décennie pour le meilleur et pour le pire – / Film

Publié le mercredi 25 décembre 2019 par Andrew Todd

(Cet article fait partie de notre Le meilleur de la décennie séries.)

Tout le monde a son avis sur les meilleurs films de la décennie. Il y a des favoris consensuels et des idiosyncrasies étranges sur la liste de tout le monde. Mais quels films ont réellement défini la décennie? Quels films étaient représentatifs de l'évolution de la culture au cours de ces dix années? Quels films représentent le mieux les tendances du cinéma? Cela a été une décennie de changements énormes, à la fois dans le monde du cinéma et dans le monde plus large, et bien que nous ne puissions pas tout résumer en dix films, nous pouvons certainement essayer.

Création (2010)

Peu de films aussi volontairement complexes et intellectuels qu'Inception parviennent à pénétrer la culture pop autant que celui-ci. Surfant sur une vague de crédibilité après The Dark Knight, Christopher Nolan a convaincu des foules de gens d'assister à un film sur plusieurs couches d'irréalité, de logique de rêve et de chagrin – et il est resté. Des mèmes comme "nous devons aller plus loin" continuent de circuler près d'une décennie plus tard, et tout film basé sur un concept de science-fiction enivrant est inévitablement comparé au film de Nolan. Sa bande-annonce a également eu un impact immense, avec ses influences encore ressenties aujourd'hui. Le «Hans Zimmer Bwaahm» (mal attribué) est un son que tout le monde associe à Big, Weighty Reveals. Plus incroyable encore, le film a fait en sorte que le mot «création» – pas un mot que l'on utilise fréquemment dans la vie de tous les jours! – ferait partie du lexique culturel pour les années à venir.

Finaliste: Trois panneaux d'affichage en dehors d'Ebbing, Missouri, dont la prémisse entière fonctionne, involontairement, comme une configuration pour l'un des meilleurs mèmes de cinéma de la décennie.

Demoiselles d'honneur (2011)

Paul Feig avait déjà réalisé des films et toute une série de programmes de télévision, mais il sera toujours connu sous le nom de «The Director Of Bridesmaids». En plus de lancer Feig pour devenir le réalisateur de comédie le plus titré depuis Judd Apatow, le succès du film a probablement été mis en lumière. de nombreuses comédies dirigées par des femmes et de nombreuses carrières de comédiennes. Melissa McCarthy, notamment, a une carrière extrêmement réussie – et une nomination aux Oscars – pour remercier les demoiselles d'honneur, et cela n'a certainement pas blessé d'autres stars montantes comme Ellie Kemper (The Unbreakable Kimmy Schmidt) ou Rebel Wilson (Jojo Rabbit). Bien qu'un certain nombre de films ultérieurs dirigés par des femmes aient été commercialisés quelque peu cyniquement, la vague qui a suivi Bridesmaids contenait de nombreux succès authentiques, comme Trainwreck, Girls Trip, Blockers, Pitch Perfect, Spy et Bad Moms. Les effets d'entraînement des demoiselles d'honneur sont également en grande partie à remercier pour une plus grande présence féminine dans les superproductions à quatre quadrants. Plus: il contient la meilleure blague de merde étendue de la décennie.

Finaliste: Mad Max: Fury Road, qui à travers le personnage d'Imperator Furiosa a sans doute fait la même chose pour les films d'action dirigés par des femmes.

Les Avengers (2012)

La grande expérience de Marvel a fonctionné. En 2012, la filiale super-héroïque de Disney a lancé le plus grand film de super-héros de tous les temps, réunissant quatre films de héros dans The Avengers.

Le film et le concept d'univers cinématographique ont inspiré de nombreux imitateurs, comme DC Extended Universe, la série Fast and Furious (qui a en fait émergé quelque peu aux côtés des Avengers), Star Wars de l'ère Disney et le malheureux Dark Universe. Certains ont réussi; d'autres moins, mais la plupart des tentatives de photocopier la stratégie de sortie de Marvel et la formule de narration joviale étaient d'une transparence flagrante. Aucun concurrent ne pouvait rivaliser avec la domination du marché de l'univers cinématographique Marvel – une franchise suffisamment populaire pour soutenir plusieurs sorties par an. Il est impossible de surestimer l'impact des Avengers sur la distribution des films. Le paysage cinématographique est désormais encore plus dominé par d'énormes superproductions qu'auparavant, en grande partie grâce à Marvel qui a rendez-vous avec ses films. Le succès sans précédent de la série a également donné à Disney le pouvoir d'achat pour acheter Fox, en acquérant du contenu supplémentaire pour son service Disney + – qui élargira lui-même la franchise Marvel.

Finaliste: Black Panther, un phénomène à part entière et le premier film Marvel à être nominé pour le Best Picture Academy Award; et The Mummy, le film le plus emblématique des imitateurs de MCU ratés.

La vie de Pi (2012)

La vie de Pi ne se souvient peut-être pas aussi régulièrement que les autres films de cette liste, mais elle fait une apparition ici représentant trois tendances distinctes qui ont eu lieu au cours de la décennie. Le drame de survie fantastique d'Ang Lee a été le premier film de langue anglaise autre que la réédition en 3D de Titanic à rapporter plus en Chine qu'en Amérique du Nord – mais il était loin d'être le dernier. La Chine est un marché de plus en plus important pour les studios américains, ce qui a conduit à des blockbusters d'effets visuels plus grands et plus extravagants qui transcendent les barrières linguistiques. Life of Pi a également marqué le début de la fin du boom du box-office 3D qui a dominé les premières années de la décennie, en utilisant bien la technologie mais en déclinant la réponse. Plus invisible pour le public, mais extrêmement inquiétant pour les professionnels de l'écran, c'est ce que Life of Pi représente pour l'industrie des effets visuels. Le studio VFX Rhythm & Hues, qui a fourni la plupart des effets visuels du film, a déposé son bilan peu de temps avant de remporter un Academy Award, lors d'une cérémonie protestée par des centaines d'artistes d'effets. Le scénario a inspiré un documentaire, Life After Pi, et sera plus tard répété encore et encore dans l'industrie. Les studios VFX sont de plus en plus obligés de se surenchérir pour des contrats avec des délais d'exécution irréalistes, ce qui entraîne un épuisement généralisé et un travail souvent précipité. La vie de Pi n'est pas le seul film à être touché, mais c'est certainement le plus visible.

Finaliste: La franchise Fast and Furious, devenue une énorme vache à lait en Chine; et The Hobbit, qui a été précipité dans tous les sens, un film pourrait être précipité.

Star Wars: The Force Awakens (2015)

La nostalgie a conduit de nombreux films à l'écran dans les années 2010. Des séquelles et des redémarrages de propriétés de dix, vingt, trente, quarante ans étaient partout, de Mad Max à Trainspotting à Rocky en passant par 21 Jump Street. Ils ont rencontré différents niveaux de succès sur le plan créatif et financier, mais aucun n'a défini la décennie autant que Star Wars 2015: The Force Awakens. Tenant une promesse supposée qui existait depuis des décennies, il a lancé une troisième trilogie Star Wars – cette fois, une suite de la trilogie originale, avec les stars originales et tout. Le film de JJ Abrams vise directement à donner aux fans ce qu'ils veulent, rempli de manœuvres du Millennium Falcon, de tranchées X-Wing, de duels au sabre laser et de déserts solitaires. Enfer, toute l'histoire est un rechapage à peine voilé de la Star Wars originale. Cela – et une décennie ou quatre de demande refoulée – explique en grande partie pourquoi il est devenu le film le plus rentable jamais enregistré au box-office national. Il a également été intelligent d'introduire un nouvel ensemble dynamique de personnages représentatifs d'une nouvelle génération, à qui Han, Luke et Leia pourraient passer le flambeau. En ce sens, c'était le film parfait pour le but qu'il servait.

Finaliste: Ready Player One, le nadir absolu des films de nostalgie, dont le seul but est de déclencher des neurones de familiarité

Ghostbusters: Répondez à l'appel (2016)

Le «redémarrage féminin» de Ghostbusters est sûrement le film le plus décalé pour inspirer le plus grand tollé public de la décennie. Le film lui-même est très bien – certains l'aiment, d'autres non, mais il est légèrement amusant, a des personnages sympathiques, et il se tient en quelque sorte ensemble. C'est un film parfaitement utilisable. Mais pour chaque fille qui a été inspirée par le film, il y avait apparemment une douzaine de Men Online déterminés à l'effacer, et à n'importe quel film comme lui, d'exister. Ghostbusters a été le premier film à véritablement inciter les fans en colère à mobiliser leur fanatisme et leur haine à peine voilés. Les exterminateurs de Lady Ghost étaient apparemment encore plus impensables que le Stormtrooper noir de The Force Awakens, et ils ont tenu à le répéter maintes et maintes fois, de la manière la plus vitreuse possible. Il est devenu si répandu que le futur connard en chef des États-Unis a décidé de se joindre à nous. La nature décentralisée mais coordonnée des attaques était le plus grand mouvement de ce type depuis GamerGate deux ans plus tôt, et il était lié à cet événement. et la montée du populisme Trumpiste. Maintenant, il est presque acquis que les fans de connards attaqueront toute personne associée à un film qu'ils jugent trop «politique», ou pour mettre en vedette des femmes ou des personnes de couleur. C'est mauvais, les amis, et c'est triste que Ghostbusters ait été totalement éclipsé par la fureur qui l'entoure.

Finaliste: Le réseau social, qui a défini la perception publique du créateur de Facebook, mais ne pouvait pas prédire la toxicité qui viendrait sur les médias sociaux.

Clair de lune (2016)

La culture queer a vraiment connu une renaissance dans les années 2010. Ce qui avait été auparavant caché a finalement eu la chance de s'épanouir aux yeux du public, en grande partie grâce à un public de plus en plus acceptant qui a finalement conduit le mariage homosexuel à la légalité dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis. Cette acceptation se reflétait également dans la culture pop. La Drag Race de RuPaul a pris de l'importance, Queer Eye a redémarré et les personnages LGBTQ sont apparus à travers le spectre du divertissement. Même James Bond a été intimidé, à Skyfall, d'avoir eu des relations homosexuelles à un moment donné. Moonlight, bien qu'il ne soit pas le plus gros gagnant au box-office LGBTQ, est néanmoins une étape importante pour plusieurs raisons. De toute évidence, c'est le premier film queer-centric à remporter le prix du meilleur film aux Academy Awards. Mais c'est aussi le film indépendant queer rare à gagner une sorte de reconnaissance grand public – et de plus, c'est une histoire d'être noir et gay, qui est une expérience qui apparaît rarement dans le divertissement. C'est aussi un putain de film formidable, absolument rempli des meilleures performances de l'année et d'un cinéma confiant. Le plus délicieusement divertissant de tous était le mélange surprise exceptionnel et instantanément emblématique d'Oscar qui s'est terminé avec Moonlight remportant son prix du meilleur film.

Finalistes: Tangerine and A Fantastic Woman, qui a vu des acteurs et des personnages transgenres percer dans un public plus large qu'auparavant; et The Danish Girl, qui a suscité un tollé au sujet de la représentation et du casting des personnes trans à l'écran.

Sortez (2017)

Les années 2010 ont été la décennie qui a vraiment vu les États-Unis se déchirer politiquement, de façon plus frappante que n'importe quel point depuis le mouvement des droits civiques ou peut-être même la guerre civile. Le phénomène a été amplifié grâce aux médias sociaux et au cycle de nouvelles de 24 heures, ainsi qu'à la montée d'un homme raciste à la présidence, mais il n'a fait que révéler des clivages qui existaient depuis le début. Get Out est le film qui représente le mieux cette fracture. Son idée centrale – que la culture blanche vole la culture noire tout en abattant son peuple – est représentée au sens figuré et littéral dans les débuts étonnants de Jordan Peele. Que ce film d'horreur à petit budget soit devenu une sensation légitime à l'échelle nationale et a remporté un Oscar pour son scénario, est un témoignage de sa qualité mais aussi de l'environnement incendiaire dans lequel il s'est lancé. Peele a fait exactement le bon film au bon moment et a inauguré à la fois une renaissance de l'horreur noire et un plus grand respect du genre comme commentaire social. Espérons que l'Amérique en tirera des leçons.

Finaliste: BlackKklansman, qui a rendu explicite le lien entre le Ku Klux Klan du passé et l'alt-right rebaptisé d'aujourd'hui.

Roma (2018)

Netflix est passé de plonger ses orteils dans les eaux ruisselantes au début de la décennie à devenir un studio de cinéma légitime à la fin de celui-ci, et aucun film ne représente ce voyage mieux que Roma. La société avait produit ou acheté de nombreux films exclusifs pendant des années au moment de 2018, mais Roma était une étape importante. Il représentait Netflix faisant de l'Art, commandant un projet de passion noir et blanc non anglais à un réalisateur très respecté. Cela représentait un passage de la foule bon marché et générique à de grandes productions de prestige. Et surtout, il a remporté un Academy Award pour sa réalisation et sa cinématographie, ainsi que pour le meilleur long métrage international, démontrant que l'industrie du cinéma avait finalement accepté Netflix comme une entreprise de cinéma légitime. Des réalisateurs comme Noah Baumbach, les Coen Brothers, Steven Soderbergh, Paul Greengrass et Martin Scorsese ont tous ajouté à la gamme de prestige du service. Un compte Netflix est presque un utilitaire de base à ce stade. Le changement radical dans la façon dont nous regardons les films a beaucoup inquiété l'avenir de l'exposition cinématographique, en particulier compte tenu des propres tentatives symboliques de Netflix pour sortir ses films en salles, mais il n'y a aucun doute et aucun combat. Le streaming est là pour rester.

Finaliste: L'Irlandais, qui pourrait éventuellement atteindre des sommets encore plus élevés aux Oscars 2020.

Le Roi Lion (2019)

Disney a également lancé un service de streaming, mais il ne l'a pas fait avant de consacrer la moitié de la décennie à piller son arrière-catalogue pour des remakes en direct à gros budget et à forte rentabilité. Le Roi Lion, avec sa réplication proche à coup de l'original de 1994 bien-aimé, était l'un des remakes les plus controversés, principalement centré sur la question de savoir si le film entièrement CGI était une action en direct. La décision du réalisateur Jon Favreau de rendre ses personnages complètement photoréalistes a privé le film d'une grande partie de son drame et de sa comédie, mais cela témoigne également d'une tendance plus large dans l'animation, dans laquelle le réalisme est valorisé plus que l'art. Il évoque également fortement les tentatives récentes de créer un être humain entièrement CGI, dont Tarkin de Rogue One est l'exemple le plus frappant. Mais le Roi Lion est plus utile comme objectif à travers lequel Disney peut se voir. Le studio a passé la dernière décennie à acquérir, consolider et doubler sa propriété intellectuelle rentable, dont l'expression ultime était son acquisition de 21st Century Fox. Le Roi Lion représente ce comportement dans la mesure où il s'agit de la propriété Disney la plus récente à avoir été refaite – l'enfer, le film original contient même CGI – et c'est le plus réussi, avec une somme gargantuesque de 1,6 milliard de dollars à ce jour. Se reposer sur des lauriers IP porte ses fruits pour Disney – et si la prochaine liste de Disney + est quelque chose, il va continuer pendant un certain temps. Il n'y a pas d'arrêt de la machine qu'est la Walt Disney Company.

Finaliste: Frozen, le seul non-remake et non-séquelle des VINGTES films de Disney les plus rentables. Et c'est toujours une sorte d'adaptation.

Articles sympas du Web: