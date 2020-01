Les 10 meilleures bandes-annonces de Christopher Stipp en 2019 / Film

Les bandes-annonces de films sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités? Cette semaine, classons Les meilleures bandes-annonces de films de 2019.

Quelle année difficile ce fut de choisir le meilleur de cette année.

Il y avait quelques vrais diamants à choisir, et même si les gens décrient l’impact de la consolidation des studios, il y a encore de la place pour faire une impression. Il est toujours possible d’avoir une bande-annonce audacieuse, qui prend des risques et joue un peu avec le format. Un budget plus important ne signifie pas toujours une meilleure bande-annonce, et les exclusions notables des films les plus rentables de cette année sur cette liste, à une exception près, en sont la preuve. Ce sont mes opinions en tant que quelqu’un qui fait ça depuis 15 ans maintenant, mais à la fin de la journée, je ne suis qu’un jamoke qui a regardé beaucoup trop de bandes-annonces.

Sans plus tarder, voici votre finaliste pour le Top 10 pour 2019:

The Boys: Saison 1 – Comment couper le bruit de trop de télévision et pas assez de temps tout en attirant l’attention de quelqu’un? Faites quelque chose comme ça.

Joker – Écoutez, personne n’a brûlé quoi que ce soit et personne n’a été blessé dans la rue par le message de ce film. Ce que cette chose a fini par faire, cependant, c’est de gagner beaucoup d’argent. De plus, une solide remorque.

Vagues – Beau, émouvant et complexe. La façon dont une famille devrait être.

Relaxer – Sérieusement dément et directement dans ma ruelle.

Le fanatique – HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Et maintenant, voici le reste…

10. Beats

C’est à peu près aussi proche que je suis venu voir ce film. Je ne sais pas comment ça se passe pour ces enfants, mais la bande-annonce est des bananes. Imprégné d’une sorte de courage de la part du constructeur de remorques, quelques instants sont autorisés à respirer ici. C’est génial quand nous apprenons à savoir qui sont nos deux protagonistes et, à environ 1:10, c’est suffisant pour vous faire vibrer. Vous êtes acheté, vous attachez et le reste de la remorque tombe comme des dominos bien placés.

9. El Toro

Aucun de vous n’a vu ça l’année dernière. Je ne l’ai pas vu l’année dernière. Cependant, cette bande-annonce fait partie du Top 10. Je ne sais pas qui chante ni même de quoi parle vraiment cette bande-annonce, mais vous pouvez ressentir l’amour et le talent artistique d’un cinéaste qui voulait raconter une histoire. Cette histoire. Je comprends que nous n’avons pas tous le temps de regarder tous les films, mais comme les bandes-annonces sont si petites et peuvent être sincèrement précieuses, en voici une qui, je l’espère, trouvera son public, où qu’il se trouve.

8. Stranger Things: Saison 3

Est-ce que celui-ci était à la hauteur du battage médiatique? Tout le monde était-il satisfait des offres de cette saison? Peu importe ce que vous avez ressenti après avoir vu les surprises de cette saison, voici une bande-annonce solide. Il visait sans vergogne, visuellement, tout Gen X’er qui avait grandi pendant l’âge d’or du centre commercial, avec ses néons rose vif et ses chaussettes à carreaux. Cela vous a également donné suffisamment d’intrigue et d’attrait émotionnel pour vous ramener dans le giron et voir ce qui se passerait à côté de ces enfants. À tort ou à raison, cette bande-annonce a coché toutes les cases pour vous permettre de vous connecter et elle l’a très bien fait.

7. Longue journée dans la nuit

Je ne m’attendais pas à ça. Pendant environ la première minute, vous voyez ce qui semble être un film assez conventionnel qui a l’air superbement tourné et bien joué, mais ensuite les choses sortent des rails proverbiaux. Après cela, rien ne semble conventionnel et les guillemets ne font que renforcer le fait que ce que vous voyez est quelque chose d’extraordinaire. Les images, les sons, la nouveauté de cette longue prise, tout cela en fait l’une des meilleures bandes-annonces en langues étrangères que j’ai vues toute l’année.

6. Il était une fois à Hollywood

Le label sur celui-ci est que c’est une bande-annonce. De mon point de vue, ils n’avaient pas besoin de sortir avec une autre bande-annonce, car cela ne s’était pas amélioré. Cela ne veut pas dire que les autres bandes-annonces officielles n’étaient pas aussi bien faites, mais nous avons des moments qui respirent ici. Ce n’est pas un coup dur, au grand moment. Nous devons en fait ralentir pour apprécier ce qui se passe, et il y a quelques-uns de ces moments ici. C’est un merveilleux amalgame de vendre le dernier Tarantino tout en vous faisant travailler un peu.

5. Mme Purple

Une remorque si belle et si obsédante. Le Svengali qui a mis cela sur pied était assez pointu pour poivrer des citations à tirer qui rassureraient que même si vous n’avez aucune idée de qui est, ce film était digne de votre temps. De plus, tous saluent la décision de prendre Petits déjeuners japonais “Soft Sounds From Another Planet” sa bande-son car il n’y a pas d’autre chanson, à part une chanson de Mazzy Star, qui aurait si bien fonctionné pour nous transporter jusqu’au bout. C’est une histoire triste, une histoire d’amour différente, et prise ensemble, cette bande-annonce est dévastatrice.

4. Gemmes non coupées

Pour moi, c’est en partie à cause de Eric Bogosian. Non seulement parce que je suis un super fan du travail d’Eric, mais parce que lui et beaucoup d’autres personnages de soutien ont beaucoup de temps à l’écran. Il aurait été méchamment facile de couper tout le monde et de faire cette bande-annonce sur Adam Sandler. Cependant, personne n’a pris la solution de facilité et cette remorque est meilleure à cause de cela. La musique vibre au point où vous avez l’impression que votre rythme cardiaque devient incontrôlable et que les événements semblent pouvoir devenir incontrôlables à tout moment, mais, à travers tout cela, Sandler se faufile dans et hors des moments comme un morceau de fil à travers une aiguille. Je suis amoureux de cette bande-annonce.

3. Top Gun: Maverick

Sans m’en rendre compte, le numéro trois de l’année dernière pour moi était détenu par Mission Impossible: Fallout. Le dénominateur commun entre les deux est évidemment Tom Cruise. L’homme aime juste tout mettre là pour notre amusement et cette bande-annonce ne fait que renforcer cela. Si jamais il y avait un morceau de PI que j’espère égal à l’excitation du premier, ce serait celui-ci. La bande-annonce est solide, joue sur les rythmes qui ont fait le premier une telle ruée, et est montée si étroitement qu’il n’y a pas une seconde perdue. Je dois amarrer quelques points pour le retrait évident, flagrant et flagrant des drapeaux japonais et taiwanais (spéculativement parlant, très probablement à la demande du co-financier chinois Tencent) de la veste de Maverick mais, à part cela, cette chose est des as.

2. Watchmen

Si ce n’est pas dans les trois meilleures bandes-annonces de l’année, écrivez ces maniaques de votre vie. La personne qui a aidé à créer une si belle remorque astucieuse et a donné forme à l’informe est un faiseur de miracles. Sans doute à cause de la tâche de Sisyphe d’expliquer en soixante secondes pourquoi il ne s’agit pas seulement d’un type différent de Watchmen, mais d’un type différent d’expérience télévisuelle, je suis sans voix que celui qui a eu cette mission l’a merveilleusement réussi. Après la fin de cette chose, vous ne vous contentez pas de penser «J’ai besoin de voir ça maintenant». Mais vous vous retrouvez dans un état ecclésiastique sachant que vous n’avez aucune idée de ce qui vous attend.

1. John Wick 3: Parabellum

Lorsque vous venez au roi, bla bla bla. Je n’ai pas vu le premier, le deuxième ni le troisième épisode de la série Wick, mais je repense cette décision sur la seule base de cette bande-annonce. Pour créer une bande-annonce entière autour de “Le rêve impossible” de l’homme de La Manche sachant très bien que le public cible de ce festival de couteau, pistolet et violence pense probablement que c’est “My Way” par Frank Sinatra est balleux. De plus, celui-ci a tout pour plaire. De la configuration narrative qui nous fait rapidement sortir de la porte, au déroulement d’événements qui finissent par conduire au chaos, je ne peux penser à aucun autre spectacle de la vue et du son qui soit aussi agréable que l’an dernier.

Nota bene: Si vous avez des suggestions de bandes-annonces à inclure éventuellement dans cette colonne, même si vous avez une bande-annonce à présenter, veuillez me le faire savoir en m’envoyant une note à Christopher_Stipp@yahoo.com ou recherchez-moi via Twitter à @Stipp

