Les 10 meilleures bandes dessinées de 2019 du Mexique et du monde

Une année de plus se termine et, comme le veut la tradition, nous avons lancé notre liste des meilleures bandes dessinées de l'année. Comme dans les listes des années précédentes, les cinq premières places sont destinées aux dessins animés qui sont apparus officiellement pour la première fois au Mexique, tandis que le reste de la liste est réservé aux meilleures bandes dessinées sorties dans le monde. Il convient de mentionner que, comme c'est souvent le cas avec ce type de recomptage, la liste ne peut pas satisfaire tous les fans d'art séquentiel, nous aimerions donc connaître votre opinion.

Édité au Mexique

10. Nid de serpent

Par: Edgar Olivares

(Terre à l'intérieur)

Nid de serpent El Dee

Snake's Nest de David Espinosa, El Dee, ouvre notre liste des meilleurs de 2019 et, je sais ce qu'ils disent, pourquoi une bande dessinée qui est sortie fin 2018 sur la liste de cette année? Pour les foutus amis et amis de la distribution, c'est pourquoi. C'est jusqu'en janvier que nous avons pu garder un œil sur Ce roman qui est une musique dure, rapide, scandaleuse et, quand il se termine enfin, vous laisse avec nostalgie dans votre cœur. Nostalgie de ce qu'aurait pu être votre vie et il est trop tard pour changer, vous êtes trop fatigué et triste pour tout composer. Le Dee a un dessin dynamique qui ne plaira sûrement pas à beaucoup, mais il est précis et détaillé (avec de très beaux arrière-plans, pour voir si tous les comiqueros nationaux apprennent de lui). Snake's Nest est une histoire violente, comme le rire, les amis, le rire et la putain de police. Grandir est violent, qu'on le veuille ou non et ce roman en parle. Qualification: dix mille dix mille.

9. Dylan Dog

Par: Sergio Hidalgo

(Photo: Sergio Bonelli Editore)

Ce qui semblait impossible il y a quelques années s'est produit en 2019. Panini a commencé à publier les bandes dessinées de Sergio Bonelli Editore, le célèbre éditeur italien. Parmi les titres sortis, Dylan Dog se démarque, un dessin animé de mystère, de terreur et d'une touche d'humour et d'érotisme qui correspond parfaitement à l'idiosyncrasie mexicaine. Alors que Dylan Dog fait face à des zombies, des loups-garous ou le fantôme même de Jack l'Éventreur, il semble que nous lisons une histoire de The Panther (seulement, au lieu de La Gorda avec le Chili, nous avons Groucho Marx) combinée avec les traditions et légendes tant attendues. Sans aucun doute, l'une des bandes dessinées incontournables publiées au Mexique en ce 2019.

8. City Hunter

Par: Sergio Hidalgo

Avec un retard de 35 ans, le chef-d'œuvre de Tsukasa Hōjō a finalement été publié dans notre pays. Bien qu'il soit l'un des mangas les plus populaires au monde, dans notre pays, il n'a pas atteint le rang d'autres histoires japonaises, probablement parce que sa version animée n'a pas été transmise régulièrement. Bien sûr, la version en direct avec Jacky Chan est devenue très populaire dans notre pays, en particulier pour la scène dans laquelle Jacky Chan se transforme en Chun-Li. Comme Dylan Dog, l'histoire de City Hunter correspond bien à notre culture, présentant un héros masculin (exagérément masculin). Bien sûr, aux yeux du 21e siècle, City Hunter ressemble à une œuvre franchement misogyne, mais c'est un miroir du genre de héros hypermasculinés des années 80. De plus, son dessin est toujours étonnant.

7. L'héritage de Rita

Par: Edgar Olivares

(Jazbeck Gámez)

L'héritage de Rita

Jazbeck est l'un des auteurs mexicains les plus prolifiques de ces dernières années et en 2019 il nous a donné son premier roman: La Herencia de Rita, une histoire sur les attachements, les frustrations et apprendre à canaliser nos maux. En d'autres termes, c'est une histoire de grandir en tant que personnes et de nous pardonner pour nos actes passés. De plus il y a un chiot.

L'héritage de Rita est un fantasme surnaturel, comme peu d'entre nous l'ont vu dans la bande dessinée nationale, non seulement à cause de l'histoire, mais à cause du beau dessin de son auteur. Jazbeck est net et précis, quel chirurgien, mais pas ennuyeux. Ce travail est parfait pour ceux qui veulent débuter dans la bande dessinée et ne savent pas par où entrer ou pour ceux qui en ont marre des super-héros.

6. Blacksad intégral

Par: Sergio Hidalgo

(Panini)

Sans aucun doute, la meilleure bande dessinée qui est sortie cette année au Mexique était Blacksad intégral, le volume qui compile toutes les histoires créées par Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido. Comme d'autres œuvres sur la liste, cela semblait être un rêve de Guajiro que Blacksad soit officiellement lancé dans notre pays, mais Panini l'a fait. Bien que le volume présente des problèmes d'encres d'impression, il a un prix très économique par rapport aux volumes unitaires qui ont été importés directement d'Espagne. Chacune des histoires qui composent le volume est un exemple de la bonne façon de raconter une histoire de crime et de punition de manière correcteDe plus, le beau dessin de Guarnido nous amène à nous souvenir de notre enfance en tant que spectateurs des animations Disney.

International

5. L'Immortel Hulk

Par: Marco Ortiz

(Marvel)

Un mélange très réussi de super-héros et de terreur, Hulk est condamné avec le don de l'immortalité dans un monde qui ne veut pas de lui. Dans son passage, il rencontre d'autres monstres, comme Sasquatch, touché par cette malédiction du monde moderne qu'est l'énergie nucléaire. Dans The Immortal Hulk, l'émeraude Goliath revient à ses racines avec la meilleure course de l'histoire du personnage. Les chiffres rapportés par Al Ewing et Joe Bennett ne déçoivent jamais.

4. Superman: dans le ciel

Par: Marco Ortiz

(DC Comics)

Une fille a été enlevée par des extraterrestres et emmenée dans la direction la plus éloignée de l'espace. Touchez Superman, qui d'autre?, Laissez tout et faites de multiples sacrifices pour retrouver l'enfant. Tom King, le scénariste à suivre aujourd'hui, raconte une histoire fragmentaire, comme si Superman continuait à chercher la fille pendant que nous arrêtions de lire et continuions nos vies, et quand nous revenons au numéro suivant, nous reprenons la transmission de leurs aventures d'une galaxie lointaine . Notre rôle est de rassembler ces fragments et de trouver le sens de tout. Il y a une invasion extraterrestre, Darkseid et même une course contre Flash pour décider qui est l'homme le plus rapide du monde. Mais avec King, il ne faut pas se tromper, c'est une histoire solennelle et parfois très triste.

3. Maison de X / Pouvoirs de X

Par: Marco Ortiz

(Photo: Marvel)

Moira MacTaggert garde le secret le plus important de l'histoire des X-Men, qui motivera l'alliance entre le groupe de mutants, Magneto, Apocalypse et le Hellfire Club. La première nation dirigée par et pour des mutants est fondée sur l'île de Krakoa.

Pendant des années, Marvel a relégué les X-Men presque dans l'oubli. On dit que tout écrivain qui a approché des éditeurs avec une histoire intéressante a été rejeté. Des bandes dessinées mutantes ont été publiées, mais elles étaient extrêmement médiocres. La priorité de l'éditeur était les Avengers, la propriété la plus rentable du cinéma aujourd'hui. Alors que les droits du film X-Men appartenaient à Twentieth Century Fox. Disney, propriétaire de Marvel, achète Fox et, comme par magie, Jonathan Hickman arrive avec l'une des sagas les plus révolutionnaires, non seulement dans l'histoire des X-Men, mais de toute la maison d'édition. Est-ce que les mutants retrouvent le pic de popularité comme dans les années 90? Seul le temps dira.

2. Trous noirs

Par: Sergio Hidalgo

(Livres de réservoir)

Une autre bande dessinée d'Espagne, qui a déjà une tradition de bandes dessinées de haute qualité, qui raconte une histoire d'apparence simple: la formation d'un groupe punk, mais l'intrigue devient progressivement plus complexe avec une histoire parallèle qui s'est produite 160 ans auparavant, les deux histoires parviennent à transmettre un sentiment d'anxiété au lecteur. C'est une histoire fantastique qui montre le lien entre les femmes, malgré la différence de temps et de scénarios. Bien que la bande dessinée de Borja González ait été lancée l'année dernière en Espagne, jusqu'à ce que Reservoir Books 2019 lui donne une distribution mondiale.

1. May Storm

Par: Edgar Olivares

(Terre à l'intérieur)

May storm

La meilleure bande dessinée de 2019 pour Spaghetti Code est fièrement mexicaine. Storm of May, de Paulina Márquez, est une belle œuvre, qui s'inspire du réalisme magique, mais nous donne une histoire d'amour contemporaine c'était dans la ligne de la fantaisie, pas nécessairement mexicaine.

Paulina comprend parfaitement ce que devrait être la bande dessinée et c'est ce que je célèbre le plus. Ce n'est pas le dessin spectaculaire, mais la narration. Il utilise les silences d'une manière superbe et son dessin est beau et précis, il ne se détourne pas des détails (ce que j'aimerais) mais il n'en a pas besoin non plus.

May Storm était le National Young Graphic Novel Prize 2019, ce qui pour moi ne veut rien dire, car les concours gouvernementaux seront toujours la bite, mais au moins quelque chose de bien est venu de là. Cette bande dessinée Ce n'est pas non plus que Storm of May est un pois chiche d'une livre dans l'œuvre de Marquez. Au début de l'année, j'ai eu Doors, sa bande dessinée précédente, et c'est une merveilleuse histoire. Son récit est syncopé, le dessin et l'aventure semblent aller à ses côtés, mais se complètent. Portes mérite sa propre position sur cette liste.

Nous attendrons patiemment le prochain travail de Márquez et nous prions pour qu'il ne tombe pas dans le piège des concours et des bourses qui n'ont fait que ronger le talent des auteurs mexicains. Je l'ai déjà dit et je n'abandonnerai pas. Grande tempête de mai!

